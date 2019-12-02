Імпічмент як засіб: які приховані наслідки несе відсторонення Трампа

Процедура імпічменту президента Дональда Трампа, попри незавершеність, вже має суттєві наслідки як для американської політики, так і для суспільства.

Демократи розпочали цю процедуру не через те, що вони вірили чи досі вірять у реалістичність сценарію зміщення президента з Білого дому, а тому що їхню пасивність не пробачили би власні виборці.

Якби демократи не дали старт офіційному розслідуванню, для їхніх виборців це означало би, що вони згодні з манерою поведінки президента США, який у власних політичних інтересах шантажує свого українського колегу грошима американських платників податків.

Підсумковий "успіх" демократів щодо відставки Дональда Трампа шляхом імпічменту в обох палатах Конгресу досі є надзвичайно малореалістичним сценарієм. Демократи виконують свій конституційний обов’язок, не більше не менше, але усвідомлюють, що справжнього імпічменту, швидше за все, не відбудеться.

Натомість риторика навколо імпічменту стала ключовою для передвиборчої кампанії, яка де-факто вже розпочалася.

Шоу для невизначених

Навіть після двох тижнів резонансних публічних слухань у комітеті Конгресу з питань розвідки з точки зору результату майже нічого не змінилося – фінал "справжнього" імпічменту в Сенаті все ж буде на користь Трампа.

Натомість імпічмент став не лише політико-правовою процедурою, а більшою мірою вже й суспільною.

Як тривалий процес, він має на меті не стільки змістити Трампа з посади, скільки завадити йому переобратися на новий термін.

Такого результату демократи можуть досягти лише у разі підтримки з боку виборців, які не зареєстровані для участі у виборах взагалі або офіційно не підтримують жодну партію.

Оскільки однопартійці Трампа в Сенаті досі не готові йти проти свого президента, лакмусовим папірцем для вимірювання настроїв у суспільстві та шансів на переобрання Трампа стали листопадові вибори до законодавчих та виконавчих органів у деяких так званих "пурпурових" штатах, які голосують не за одну з партій, а завжди вагаються.

Зокрема, вперше за 20 років демократи здобули більшість в обох палатах законодавчого органу в штаті Вірджинія, в якому, власне, знаходиться Вашингтон. А у штаті Кентуккі (де у 2016 році впевнено переміг Трамп) на виборах губернатора штату перемогу здобув кандидат від демократів.

Якщо така тенденція збережеться та демократи повернуть собі, наприклад, Огайо та Пенсильванію, які разом дають 38 голосів виборщиків, це на 80% ставить хрест на другій поспіль каденції Трампа.

Ризики імпічменту

Соціологічні опитування демонструють, що американці не змінили свою точку зору щодо процедури імпічменту з першого дня її початку: прихильники Трампа досі заперечують неправомірність дій, а опоненти і зараз ненавидять його за знецінення посади президента США.

Ситуація складається таким чином, що якщо американець визначає себе як потенційного виборця республіканців, він зараз має бути однозначно проти імпічменту і заперечувати будь-які проступки Трампа, попри їхню очевидність.

Що стосується демократів, то для них надзвичайно важливим є продовження боротьби за голоси виборців, які не визначились зі своєю партійною приналежністю. За даними найбільш авторитетної соціологічної служби Gallup, таких приблизно 38%.

З огляду на відсутність єдності всередині партії, демократам дуже важко буде боротися саме за "незалежних" виборців, оскільки їхній електорат дуже розгублений від кількості кандидатів та їхніх позицій з основних питань.

Відсутність конструктиву, окрім імпічменту Трампа, в передвиборчій риториці демократів також може зіграти з ними злий жарт.

Вони не можуть собі дозволити ігнорувати цю тему, але однакові меседжі в усіх штатах напередодні старту праймеріз в Айові не дають переваги жодному з кандидатів від демократів.

Тим більше, чимала частина прихильників Демпартії вважає, що за спробами оголосити імпічмент Трампу хоча б у нижній палаті Конгресу партія забуває про важливіші для простих американців речі: медицину, мінімальні зарплати, клімат, міграцію.

Ще один ризик полягає в тому, що скандал може дискредитувати найвищі посади в США як такі.

Наприклад, той факт, що такі високопосадовці, як держсекретар Помпео та віцепрезидент Пенс, а також очільник адміністрації Білого дому Мік Малвейні, знали про заморожування фінансової допомоги Україні, підриває не тільки авторитет Трампа, а всю гілку виконавчої влади США загалом.

У пошуках звинувачень

Після того як комітет з питань розвідки, очолюваний Адамом Шиффом, закінчив двотижневі публічні слухання свідків, основна увага у справі щодо імпічменту переходить в юридичний комітет Конгресу, який і має вирішити, які конкретні звинувачення висунуть Трампу.

Тепер надзвичайно важливим буде саме формулювання статей обвинувачення в рамках імпічменту, а отже, прогнозовано всі набагато менше будуть чути про корупцію всередині української влади, як це було два тижні до цього, а нарешті конгресмени зосередяться на процедурних питаннях та діях власного президента.

4 грудня призначено першим днем слухань у комітеті, де головуватиме досвідчений демократ із Нью-Йорку Джеррольд Надлер.

Цікаво, що голова комітету надіслав Трампу листа, в якому нагадав, що він має можливість особисто бути присутнім на слуханнях або надіслати свого представника, як це було у випадку з імпічментом Клінтону майже 20 років тому.

Відповідь від президента має надійти до вечора 6 грудня.

Назва слухань "Конституційна основа для імпічменту президента" сама по собі каже про те, що спочатку комітет надасть можливість виступити експертам з конституційного права. Це зроблено заради того, щоб якомога чіткіше визначити, що власне є правопорушенням, за скоєння якого слід проводити імпічмент.

Зважаючи на лист Трампа із забороною давати свідчення працівникам Білого дому та Держдепу, а також на явне небажання надавати слідству документальні докази, одна зі статей, певно, міститиме звинувачення у перешкоджанні слідству.

Після слухань у комітеті з питань розвідки немає сумнівів, що імпічмент у нижній палаті, де більшість складають демократи, буде підтриманий. Це може статись приблизно до 15 грудня.

Зважаючи на Різдвяні канікули, швидше за все, голосування за "справжній імпічмент" у верхній палаті відбудеться вже в січні 2020 року.

І хоча шанси на відсторонення Трампа з президентської посади досі виглядають малоймовірними, фактор імпічменту й надалі впливатиме на американську політику та суспільство.

Автор: Владислав Фарапонов,

експерт аналітичного центру "Ad astra"