Кінець Джо Байдена: як найбільш проукраїнський кандидат провалює вибори у США

Активній фазі попередніх виборів у Демократичній партії лише два тижні, а вони вже принесли Дональду Трампу два приємних подарунки.

Перший – повний провал з підсумовуванням демократичних кокусів в Айові, коли через технічний збій підрахунок голосів затягнувся на три доби.

А на другий "подарунок" Трамп чекав багато місяців. Людина, яку він вважав найсерйознішим конкурентом на виборах-2020, демонструє просто провальні результати.

Цим невдахою став найбільш проукраїнський кандидат на виборах у США.

Йдеться, звісно ж, про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – кавалера українського Ордена Свободи та одного з головних друзів нашої держави за часів президента Обами.

Багато місяців він стійко очолював національні опитування. Здавалося, що його позиції не може похитнути навіть так званий "Українагейт".

Але реальність виявилася іншою. Байден з тріском провалив обидва перших голосування представників Демократичної партії – спочатку кокуси в Айові, а тепер ще й праймеріз у Нью-Гемпширі. У першому штаті він виявився на четвертому місці, у другому – впав на п’яте, хоча зовсім нещодавно мав високі шанси у тамтешніх опитуваннях!

У обох цих штатах боротьба розгорнулася між колишнім мером містечка Саус-Бенд Пітом Бутеджеджом і крайньо лівим сенатором зі штату Вермонт Берні Сандерсом. Останній до того ж вирвався в абсолютні фаворити на національному рівні, випередивши Байдена на 8 відсоткових пунктів.

Остаточно викреслювати ім’я Байдена з перегонів – передчасно.

По-перше, вибори здатні приносити несподіванки. По-друге, навіть втративши роль лідера, політик продовжує впливати на рейтинги інших кандидатів. В тому числі – критикуючи їх.

Але вже можна стверджувати, що слабкий старт дорого коштуватиме другові України та "головній надії демократів". А головне – він вже змусив багатьох виборців повірити, що настав час шукати іншого кандидата, здатного виграти у Дональда Трампа.

Якщо ще не пізно.

Демократичне фіаско

Кокуси в Айові, що за американською традицією є першим відбором кандидатів для участі у президентських виборах, мали стати для Демократичної партії стартом "хрестового походу" проти Трампа.

Але вони обернулись для партії суцільною ганьбою.

Проблеми почалися ввечері, після закриття дільниць, коли їхні глави стали надсилати до штабу результати голосування. Вони мали зробити це через новий додаток, але той у багатьох не спрацював. Не вдалося передати дані й телефоном – гарячі лінії були зайняті.

Обурення партійців зростало. Керівництво Демпартії тим часом переконувало, що з додатком усе гаразд, не даючи притомних пояснень. Були навіть спроби перекласти вину на партійних активістів – мовляв, ті масово поплутали паролі. Лише у вівторок вранці у партії визнали: винний таки додаток, у якому виявилася помилка.

Ця історія стала родючим ґрунтом для глузувань опонентів, які використовували кожну нагоду, щоб кинути шпильку, а то й каменюку в табір демократів.

Очолив ці зусилля, звісно, Дональд Трамп.

"Кокус демократів – це справжня катастрофа. У них нічого не працює – так само, як було, коли вони керували країною... Єдиною людиною, яка може заявити про дуже велику перемогу в Айові минулої ночі, є Трамп", – тролив він суперників у Twitter.

"Коли демократи почнуть звинувачувати РОСІЮ, РОСІЮ, РОСІЮ? (у втручанні у власні вибори)", – не вгавав потік знущальних твітів президента.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

Оточення Трампа не пасло задніх.

Сини президента виявилися прихильниками теорії махінацій. Дональд Трамп-молодший переконував, що демократи підробляють голоси, аби отримати потрібного партійній верхівці кандидата. "Запам’ятайте мої слова, вони все фальсифікують... який безлад", – підтримав брата Ерік Трамп.

Хай там як, а проблема в Айові стала величезним подарунком чинному президентові, бо дозволила представити демократів як некомпетентних, а можливо, й шахраюватих політиків.

Але цей подарунок виявився не єдиним.

Лідер у хвості

Впродовж місяців Байден переконував виборців у тому, що він – єдиний, хто здатний виграти у чинного президента.

Така стратегія виглядала цілком виправданою.

Опитування Edison Research, проведене на кокусах в Айові, показало: 62% виборців Демпартії потребують номінанта, який виграє у Трампа. І лише 36% голосують за того кандидата, чиї погляди більше відповідають їхнім.

Через це Джо Байден донедавна ігнорував своїх партійних конкурентів. Уся його кампанія зосередилась на єдиному опоненті – Трампові. "Він знає: якщо я отримаю номінацію, то поб’ю його, як барабан", – вихвалявся Байден у жовтні, коли був лідером партійних перегонів.

Але програш в Айові та Нью-Гемпширі зруйнував ключовий аргумент його кампанії. Як переконати виборців у своїй перемозі над Трампом, коли ти нездатний обійти навіть партійних опонентів?

А результати у цих штатах виявилися дійсно катастрофічними. В Айові Байден став четвертим, у Нью-Гемпширі – взагалі п’ятим, із шаленим відривом від лідерів!

Так, ці два штати від початку не були ключовими для Байдена.

Результати праймеріз у Нью-Гемпширі після підрахунку 86% протоколів

Населення тут здебільшого біле, а Байден спирається на підтримку не білого електорату. До того ж у Нью-Гемпширі явним фаворитом вважався Сандерс, сенатор із сусіднього штату Вермонт.

Тому в штабі кандидата припускали, що опиняться, скажімо, на другому місці. Але ж не на п’ятому!

Настільки провальні результати стали холодним душем для кандидата і його команди, якій довелося переконувати знервованих донорів у тому, що Байден відіграється на наступних праймеріз.

Відразу після Айови Байден провів перестановки у штабі і став жорстко критикувати своїх головних конкурентів по партії, хоча раніше принципово відмовлявся від "брудної" тактики.

А це означає одне: Байден побачив реальну загрозу.

Тепер він змушений боротися за виживання.

Особливо помітними стали його атаки на Піта Бутеджеджа, який змагається за той самий поміркований електорат.

Минулого тижня штаб Байдена запустив у соцмережах рекламу, яка висміювала досягнення колишнього мера, коли той управляв невеликим містом Саус-Бенд, і натякала на расистські погляди молодого політика.

Жест некрасивий і зовсім не притаманний Байдену.

З огляду на результат у Нью-Гемпширі, де Бутеджедж випередив Байдена майже втричі – реклама не допомогла. Але нова тактика Байдена додає проблем демократам. Їхня боротьба один проти одного зменшує довіру суспільства – і у підсумку точно не допоможе їм перемогти Трампа.

Гонка з багатьма перешкодами

Навіть нинішня глибина провалля, у якому опинився Байден, не ставить на ньому остаточний хрест – формально все змагання попереду. Але насправді у колишнього віцепрезидента є купа проблем, які у підсумку, швидше за все, коштуватимуть йому номінації.

Одна з найголовніших – "невірні виборці", які схильні вагатися і змінювати кандидата. Цим Байден програє сенатору Берні Сандерсу з його міцним електоральним ядром.

Опитування CNN перед дебатами в Нью-Гемпширі показало падіння Байдена на 5 пунктів, у той час як найшвидше серед кандидатів зростав Бутеджедж (на 6 пунктів).

Оглядачі кажуть: молодий мер буквально "з’їв" рейтинг Байдена.

Бутеджедж перетягнув голоси старших, а також поміркованих і консервативних виборців.

Не на руку ексвіцепрезиденту й значна кількість людей, які визначаються з кандидатом в останній момент. Згідно з опитуванням Edison Research, на кокусах в Айові 35% респондентів обрали свого кандидата в останні кілька днів. Для порівняння – у 2016 році таких було лише 16%.

Ще одна проблема досвідченого політика називається... Майкл Блумберг.

Ексмер Нью-Йорка і мільярдер розпочав партійні перегони зовсім нещодавно – про намір балотуватися він оголосив наприкінці листопада.

Його статки дають йому можливість вести зовсім іншу кампанію, ніж Байден та конкуренти.

Блумберг пропустив праймеріз у перших чотирьох штатах, а натомість засипав безпрецедентними обсягами грошей 14 штатів "супервівторка", голосування у яких відбудеться 3 березня та є вкрай важливим на шляху до номінації.

Мільярдер вже витратив на телевізійну, радіо і диджитал-рекламу, фокусовану на цих штатах, 300 млн доларів і недавно пообіцяв подвоїти цю суму.

Зазіхаючи на те ж електоральне поле, що й Байден, Блумберг не має проблем з рекламними фондами – він сам фінансує власну кампанію.

А от на Байдена неминуче чекають фінансові труднощі, особливо якщо він продовжить перегони в дусі Айови і Нью-Гемпшира. Спонсори кандидата точно не будуть у захваті від таких результатів.

Між тим зусилля Блумберга вже показали, що гроші влиті у рекламу не марно.

У загальнонаціональних опитуваннях він навіть відтіснив Бутеджеджа і став третім, впритул наблизившись до Байдена, який поки зберігає друге місце. А на першому наразі міцно закріпився крайньо лівий Берні Сандерс – сенатор із комуністичним минулим.

Чорна надія Байдена

У цій боротьбі врятувати Байдена може тільки диво.

І, як сподівається його штаб, воно має статись у Південній Кароліні. Наприкінці лютого, за три дні до "супервівторка", там відбудуться праймеріз, у яких вперше значна частка виборців буде чорношкірою, а вони віддавна є основою його підтримки.

Рідний штат Байдена Делавер, який він представляв у Сенаті протягом майже чотирьох десятиліть, чорношкірий на 38%. До того ж, Байден був віцепрезидентом при першому в історії США чорношкірому президентові Обамі. Словом, небілий електорат йому довіряє.

Загалом афроамериканці становлять чверть демократичного електорату на праймеріз (близько 7 з майже 30 млн виборців, якщо явка буде на рівні 2016 року) , і саме вони були однією з причин, чому рейтинг Байдена так довго тримав його на вершині.

Штаб кандидата сподівається, що прорив у Південній Кароліні захистить його після втрат у білих штатах і стане поштовхом перед "супервівторком".

Донедавна ця віра мала тверде підґрунтя – у всіх опитуваннях у Південній Кароліні Байден залишав опонентів далеко позаду. Але останні дані, опубліковані 2 лютого, показують, що "великої перемоги" може й не статися. Навіть на "території Байдена" Сандерс скоротив відрив і тепер відстає всього на 5 відсоткових пунктів.

Україна в грі

Це – внутрішньопартійні перешкоди. Але окрім них у Байдена є ще й зовнішні.

Трамп виграв імпічмент і не планує прощатися з історією про "корупційні пригоди Байденів" в Україні.

Наступного дня після виправдання Трампа видання New York Times повідомило, що республіканці з двох сенатських комітетів запросили у Мінфіну інформацію про ділові операції в Україні сина Джо Байдена, Хантера. А днями Мін’юст США погодився перевірити матеріали, які в Україні про Байденів зібрав Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа.

Соратники Трампа, схоже, задумали помсту за імпічмент. І їхні наміри вже точно не віщують нічого доброго Джо Байдену, який і без того опинився у непростій ситуації перед вирішальним моментом кампанії.

Авторка: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"