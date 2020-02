Конец Джо Байдена: как самый проукраинский кандидат проваливает выборы в США

Активній фазі попередніх виборів у Демократичній партії лише два тижні, а вони вже принесли Дональду Трампу два приємних подарунки.

Перший – повний провал з підсумовуванням демократичних кокусів в Айові, коли через технічний збій підрахунок голосів затягнувся на три доби.

А на другий "подарунок" Трамп чекав багато місяців. Людина, яку він вважав найсерйознішим конкурентом на виборах-2020, демонструє просто провальні результати.

Цим невдахою став найбільш проукраїнський кандидат на виборах у США.

Йдеться, звісно ж, про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – кавалера українського Ордена Свободи та одного з головних друзів нашої держави за часів президента Обами.

Багато місяців він стійко очолював національні опитування. Здавалося, що його позиції не може похитнути навіть так званий "Українагейт".

Але реальність виявилася іншою. Байден з тріском провалив обидва перших голосування представників Демократичної партії – спочатку кокуси в Айові, а тепер ще й праймеріз у Нью-Гемпширі. У першому штаті він виявився на четвертому місці, у другому – впав на п’яте, хоча зовсім нещодавно мав високі шанси у тамтешніх опитуваннях!

У обох цих штатах боротьба розгорнулася між колишнім мером містечка Саус-Бенд Пітом Бутеджеджом і крайньо лівим сенатором зі штату Вермонт Берні Сандерсом. Останній до того ж вирвався в абсолютні фаворити на національному рівні, випередивши Байдена на 8 відсоткових пунктів.

Остаточно викреслювати ім’я Байдена з перегонів – передчасно.

По-перше, вибори здатні приносити несподіванки. По-друге, навіть втративши роль лідера, політик продовжує впливати на рейтинги інших кандидатів. В тому числі – критикуючи їх.

Але вже можна стверджувати, що слабкий старт дорого коштуватиме другові України та "головній надії демократів". А головне – він вже змусив багатьох виборців повірити, що настав час шукати іншого кандидата, здатного виграти у Дональда Трампа.

Якщо ще не пізно.

Демократичне фіаско

Кокуси в Айові, що за американською традицією є першим відбором кандидатів для участі у президентських виборах, мали стати для Демократичної партії стартом "хрестового походу" проти Трампа.

Але вони обернулись для партії суцільною ганьбою.

Проблеми почалися ввечері, після закриття дільниць, коли їхні глави стали надсилати до штабу результати голосування. Вони мали зробити це через новий додаток, але той у багатьох не спрацював. Не вдалося передати дані й телефоном – гарячі лінії були зайняті.

Обурення партійців зростало. Керівництво Демпартії тим часом переконувало, що з додатком усе гаразд, не даючи притомних пояснень. Були навіть спроби перекласти вину на партійних активістів – мовляв, ті масово поплутали паролі. Лише у вівторок вранці у партії визнали: винний таки додаток, у якому виявилася помилка.

Ця історія стала родючим ґрунтом для глузувань опонентів, які використовували кожну нагоду, щоб кинути шпильку, а то й каменюку в табір демократів.

Очолив ці зусилля, звісно, Дональд Трамп.

"Кокус демократів – це справжня катастрофа. У них нічого не працює – так само, як було, коли вони керували країною... Єдиною людиною, яка може заявити про дуже велику перемогу в Айові минулої ночі, є Трамп", – тролив він суперників у Twitter.

"Коли демократи почнуть звинувачувати РОСІЮ, РОСІЮ, РОСІЮ? (у втручанні у власні вибори)", – не вгавав потік знущальних твітів президента.

