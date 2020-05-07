Як у Кафки: "масковий режим" в Брюсселі критикують через абсурдність

Правила носіння масок у Брюсселі є настільки заплутаними, що людям практично неможливо їх дотримуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Bloomberg.

"Після майже двох місяців карантину жителям Брюсселя, в тому числі жителям району, в якому розташовані основні установи Європейського Союзу, тепер дозволено залишати свої будинки. Проте деякі нові вимоги затьмарюють навіть найбільш кафкіанські правила Євросоюзу", - йдеться у публікації.

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Наприклад, у районі Еттербек громадяни, старші 12 років, повинні обов'язково носити маски на вулицях з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00. Проте "масковий режим" діє не на всіх вулицях, а на деяких, і не завжди на всій протяжності вулиць.

Приміром, на вулиці Грей слід носити маски між будинками №1 і №17 та біля будинку №2.

Якщо ж людина перебуває у радіусі 15 метрів від школи, маски є обов'язковими з понеділка по п'ятницю з 8 до 9 години, по середах - з 11:30 до 12:30, і по понеділках, вівторках, четвергах і п'ятницях з 15:30 до 16:30.

Незвичайні заходи поширюються на всю Бельгію - країну, відому своєю складною федеральною системою, 6 парламентами і тривалим періодом без чинного уряду.

Критики стверджують, що складні правила не мають сенсу. Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вілмс визнала, що поліція на практиці не зможе забезпечити виконання цих директив, тому закликала бельгійців поводитись відповідально.

У середу Вілмс оголосила, що обмеження на пересування, введені 18 березня, діятимуть до 18 травня. Проте з 10 травня буде дозволено приймати гостей, а за можливості у себе в саду, групами відвідувачів до чотирьох осіб.

З 11 травня жителям Бельгії дозволять ходити на шопінг.