НАТО проведе достроковий саміт, якщо Байден виграє вибори президента США

НАТО розглядає можливість проведення саміту в березні в Брюсселі, щоб привітати нового президента США у разі перемоги кандидата від демократів Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Альянс минулого року вирішив провести саміт лідерів в 2021 році і ця зустріч навесні стане першим шансом відновити трансатлантичні зв'язки, якщо 3 листопада Байден буде обраний в Білий дім.

"Більшість союзників хочуть перемоги Байдена в наступному місяці, але вони, очевидно, будуть співпрацювати і з переобраної адміністрацією Трампа", - сказав один дипломат в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Березневий саміт "надасть Байдену платформу для возз'єднання Європи та Північної Америки, а також дасть НАТО шанс залишити позаду епоху Трампа", - сказав другий дипломат.

Офіційні особи і дипломати також заявили, що якщо Трамп буде переобраний, НАТО буде прагнути провести саміт на початку літа, але це буде менш терміново, тому що він уже був присутній на самітах НАТО.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що Альянс "застарів", а деякі союзники "порушують правила", а також в липні 2018 року виступив з завуальованою погрозою вивести Сполучені Штати з НАТО.

Він також оголосив про рішення скоротити контингент військ США в Німеччині, звинувативши Берлін в невиконанні цільового показника оборонних витрат НАТО.

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