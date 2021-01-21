100 днів безпрецедентних викликів: що почав робити Байден, ставши президентом США

"Без єдності немає світу, лише гіркота та лють. Немає прогресу, лише втома та злість. Немає нації, лише хаос. Це наш історичний момент, момент кризи і можливості. Єдність – ось наш шлях вперед. Ми повинні зустріти ці часи, будучи Сполученими Штатами Америки. Якщо так буде, обіцяю – ми не програємо", – цю промову 46-й президент США Джо Байден оголосив відразу після складення присяги.

Його інаугурація відбулася у надзвичайних умовах, спричинених епідемією коронавірусу та заходами безпеки в контексті заворушень 6 січня. Тож невипадково президентська промова була сфокусована на темі єдності всіх американців, необхідності подолати ворожнечу та поляризацію.

Проте немає сумнівів, що досягти цього буде нелегко, тим більше, що у нового президента вистачає й інших нагальних викликів.

Тож якими будуть першорядні завдання для президента Байдена?

Найскладніші 100 днів

Американці сьогодні роз’єднані настільки, як не було дуже давно.

Експерти кажуть про ситуацію де-факто "громадянської війни", намагаючись цім підкреслити рівень напруги та взаємної недовіри. Замість традиційних дискусій лунають закиди про зрадництво.

За чотири роки президентства Дональда Трампа такі настрої лише підсилилися.

А отже, завдання номер один для нового президента – спробувати знизити градус напруги у суспільстві.

Але зробити це буде вкрай складно. Не варто очікувати швидких позитивних змін – ворожнеча накопичувалась не один рік, тож і лікування має бути тривалим.

До цього треба додати, що сам факт появи Байдена у Білому домі вже сам по собі не сприймається десятками мільйонів американців, які повірили словам Трампа про масштабну фальсифікацію на останніх президентських виборах.

Курс на делегітимізацію влади Байдена був обраний свідомо і давно, саме на випадок його перемоги. І він певною мірою спрацював.

За нещодавнім опитуванням компанії ABC, 82% з тих, хто голосував за Трампа, досі вірять, що саме він був справжнім переможцем.

Але більшість американців цілком сприймає Байдена як свого президента. Ба більше, вони очікують від нього термінових, невідкладних дій.

Уже сьогодні спостерігачі кажуть, що перші сто днів Байдена будуть найважливішими в американській історії. Дехто порівнює цей період з першими днями президентства Франкліна Рузвельта, який прийшов до влади у розпал Великої депресії.

Випробування пандемією

Проблемою номер один на порядку денному лишається коронавірус – випробування, яке Америка відверто провалила.

Намагання Трампа спочатку ігнорувати епідемію і навіть подавати її як вигадки демократів, а потім казати, що епідемія вщухне сама собою, лише посилили масштаби проблеми.

Додатково погіршили ситуацію нездатність влади зорганізувати системну, масштабну відповідь пандемії, неспроможність федеральних органів скоординувати свої дії з органами місцевої влади. Сьогодні виникають вже нові проблеми, викликані дуже повільним стартом процесу вакцинації.

Джо Байден з першого дня намагається змінити ситуацію. Він уже доручив всім використовувати маски на федеральних об'єктах.

Нова адміністрація планує допомогти американцям впоратися з випробуванням COVID і в інший спосіб. Наприклад, в одному з перших своїх рішень Байден продовжив термін дії обмежень на виселення людей з домівок за борги.

Крім цього, заморожені відсотки за кредитами, що їх мають виплачувати колишні студенти. Це стосується досить великої кількості людей.

Один із кандидатів на посаду президента від демократів сенатор Берні Сандерс навіть обіцяв повністю скасувати такі борги, що забезпечило йому чималу підтримку. Але Байден не пристав на такий радикальний план, обравши обережнішу стратегію.

Новий президент ініціював повернення США до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Цей крок не є несподіванкою, як і всі інші перші рішення – вони всі давно проанонсовані.

Незалежно від оцінки ефективності діяльності цієї організації, зараз, мабуть, не час зводити рахунки, коли вона відіграє важливу роль у координації дій проти коронавірусу.

Найпотужніша держава світу має бути частиною цього процесу. Попередня влада припинила взаємодію з іншими країнами у протидії пандемії, але нова визнає це помилкою.

Провідний американський експерт у цій сфері Тоні Фаучі уже прямує на засідання виконавчого комітету ВООЗ, щоб представляти там свою країну.

Стимулювання економіки та екологія

Епідемія спричинила помітне гальмування розвитку американської економіки, що призвело до закриття бізнесу та безробіття.

Останній звіт про ситуацію з робочими місцями був невтішний – у грудні країна втратила 140 тисяч робочих місць. Це найгірший показник з весни минулого року.

Тому зараз нова адміністрація спрямувала до Конгресу новий план стимулювання економіки. Він передбачає нові кошти на пожвавлення економіки, а також підтримку середнього класу. План також пропонує виділення $2000 на кожне домогосподарство. У попередньому рішенні йшлося лише про $600, що викликало подив і навіть насмішки багатьох американців.

Байден та його команда з першого дня також демонструють, що їхні слова про кліматичні загрози як одні з найгостріших для США не були лише передвиборчими гаслами.

США повертаються до Паризької кліматичної угоди, з якої країна вийшла за часів попередньої адміністрації.

Новий президент також закриває питання про долю нафтопроводу "Кістоун", щодо якого давно вже було багато сумнівів. Його не будуватимуть.

Зрозуміло, що від цього буде не в захваті частина енергетичного бізнесу, але переважна більшість простих людей сприймають таке рішення цілком позитивно. Також Байден заморозив розвідку та видобування природних ресурсів на території Арктичного національного притулку дикої природи.

І вже зараз зрозуміло, що це лише початок.

Велика увага прикута до питання імміграції, яке Трамп зробив своїм фірмовим знаком.

Жорстка позиція в цій сфері забезпечила йому підтримку багатьох американців. Але чимало інших з такою позицією ніколи не погоджувались. Тому зараз тут відбудуться зміни.

Перш за все, Байден припиняє будувати мур на кордоні з Мексикою.

Він також скасовує заборону на в’їзд до країни громадян з низки мусульманських країн, яку свого часу запровадив Трамп. Планується збільшити кількість біженців, яких буде готова прийняти Америка.

Один із законопроєктів, які зараз нова влада спрямувала до Конгресу, пропонує шлях до поступової легалізації нелегальних мігрантів, що давно уже постійно живуть у США.

Ця проблема давно вже обговорюється, і вона є масштабною, бо йдеться про 11-15 мільйонів людей. Просто повернути їх на батьківщину нереалістично, оскільки вони вже давно втратили зв’язки з нею, стали частиною життя та економіки Америки.

Залишити їх у статусі нелегалів – також не вихід. У багатьох випадках йдеться про кілька поколінь.

Діти нелегалів, що народилися вже у США, свого часу отримали можливість легально здобувати освіту завдяки програмі "мрійників" ("dreamers").

Попередня адміністрація заблокувала її, а нова встигла розблокувати вже у перший день перебування при владі.

* * * * *

Це лише найперші кроки нової адміністрації Байдена.

Незабаром справа дійде і до зовнішньої політики. Наразі перша порція рішень у цій сфері анонсована на 1 лютого.

Ймовірно, в цих ініціативах буде місце і для України. Тож уважно стежимо за новинами з США.

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень,

доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова