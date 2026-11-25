У Великій Британії у середу двоє чоловіків постали перед судом за звинуваченням у крадіжці запонок та годинника з маєтку принца та принцеси Вельських у графстві Норфолк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Двоє громадян Албанії – 32-річний Арілен Ндоці та 34-річний Мірген Доку – з’явилися в середу в магістратському суді Норвіча після ймовірної крадіжки із заміської резиденції Вільяма та Кейт Анмер-Холл.

У суді було повідомлено, що ця пара нібито викрала годинник та шість пар запонок, які були описані як "запонки герцога Единбурзького".

Прокурори заявили в суді, що злодії піднялися по водостічній трубі, щоб потрапити до гардеробної, що спричинило спрацювання датчиків руху на території маєтку о 17:49 у понеділок.

Як було повідомлено в суді, ще один датчик руху нібито спрацював біля вікна в Оранжереї.

Обом чоловікам було повідомлено, що їм висунуто звинувачення "у незаконному проникненні, вході або перебуванні на території, що охороняється та є спеціально виділеним об’єктом, а саме – в Анмер-Холі".

Підсудним не було запропоновано висловити свою позицію щодо висунутих звинувачень, і їх залишили під вартою.

Поліцію викликали до Анмер-Холлу на території маєтку Сандрінгем незадовго до 18:00 у понеділок після надходження повідомлень про підозрілу активність.

За словами поліції графства Норфолк, співробітники, які прибули на місце, заарештували двох чоловіків за підозрою у крадіжці зі зломом та незаконному проникненні й доставили їх до відділку для допиту.

Кейт і Вільям, а також їхні діти – Джордж, Шарлотта та Луї – не перебували у заміському маєтку на момент ймовірного пограбування.

Нагадаємо, наприкінці жовтня поліція Шотландії розпочала розслідування обставин перебування колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора разом із засудженим американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та його спільницею Гіслейн Максвелл у королівській резиденції Балморал.