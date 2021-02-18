Уряд рятівників: як Маріо Драгі хоче докорінно реформувати Італію

Мурал у Мілані. що зображує Маріо Драгі в образі Бога в оточенні італійських політиків

Вже сьогодні 18 лютого Італія має нарешті остаточно отримати новий уряд, затверджений парламентом.

Уряд Маріо Драгі долає передостанній крок перед своїм остаточним затвердженням, отримавши в Сенаті 262 голоси "за", 40 "проти" (15 з яких – "Руху 5 зірок") та два, які утрималися. Довіра до колишнього очільника ЄЦБ Маріо Драгі і справді висока, що дозволяє без проблем пройти і друге випробування – голосування у Палаті депутатів.

Уряд Драгі – це комбінація технократів та політичних фігур, який італійці уже назвали "урядом національної єдності". Цей уряд підтримують майже усі партії в парламенті, за винятком партії Джорджії Мелоні "Брати Італії".

Такий мандат довіри дозволяє Маріо Драгі анонсувати масштабний пакет реформ, який здатний докорінно змінити Італію.

Реформи, як у Данії

"Єдність – це не опція, єдність – це обов’язок. Але це обов'язок, який керується тим, що нас усіх об'єднує: любов'ю до Італії", – заявив Драгі у промові до Сенату перед голосуванням за своє призначення.

І додав, що Італії потрібно здійснити "нову реконструкцію", подібну до тієї, яку нація розпочала після Другої світової війни, вказуючи на довгий шлях економічного відновлення та подолання інших викликів, пов’язаних із коронавірусною кризою.

"Це наша місія як італійців, – сказав він, – дати нашим дітям та онукам кращу, справедливішу країну".

Яких змін варто чекати від нового італійського уряду?

Перш за все, уряд анонсує масштабні податкові зміни. У цьому контексті Драгі говорив і про свій "погляд на Північ", наводячи як приклад Данію, яка на початку 2000-х мала разом з Італією один із найвищих рівнів оподаткування в Європі, однак після реформи 2008 року має максимально знижену ставку на прибуток, а поріг звільнення від податків при цьому був підвищений.

Те саме прагне зробити і Драгі, нагадавши, що подібні реформи Італія проходила у 70-х роках XX століття, але після того тільки збільшувала податкове навантаження на підприємців та простих італійців.

Іншими пріоритетами, про які йшлося у виступі, було започаткування трансформації економіки, щоб вона стала екологічно стійкою, захист робочих місць з одночасним вибором, які сфери слід захищати, а які супроводжувати змінами, реформи державної служби та системи юстиції.

Багато анонсованих реформ змушують згадати й український порядок денний.

Драгі нагадав, що у спеціальних рекомендаціях для Італії від Єврокомісії зазначено, що країні необхідно підвищити ефективність судової системи, забезпечити ефективніше функціонування судів, а головне – посилити покарання за корупційні дії.

Більше зв'язків із ЄС

У міжнародній сфері Драгі запевнив, що "уряд буде переконано проєвропейським та атлантичним, відповідно до історичних опор Італії: Європейського Союзу, Північноатлантичного альянсу, ООН".

На думку нового очільника Кабінету міністрів, пандемія виявила необхідність вести інтенсивніший обмін з партнерами, з якими італійська економіка найбільш інтегрована. Це означає "потребу в зміцненні стратегічних та важливих відносин з Францією та Німеччиною".

Але сюди відноситиметься і давній італійський зовнішньополітичний орієнтир – країни Середземного моря, зокрема, Іспанія, Греція, Мальта та Кіпр, де доведеться спільно думати над міграційними викликами, а також Балкани та Північна Африка.

У контексті співпраці з ЄС та НАТО, Драгі заявляє, що Італія "сприятиме посиленню діалогу між Європейським Союзом та Туреччиною, партнером і союзником НАТО".

Дзвіночком для України стали слова Драгі про співпрацю з РФ.

"Італія буде прагнути інтенсифікувати механізми діалогу з Російською Федерацією. Ми із занепокоєнням спостерігаємо за тим, що відбувається в цій та інших країнах, де права громадян часто порушуються".

Наразі іще зарано говорити, чи ці слова стосуються виключно економічної складової чи будемо мати іще щось.

Перші непопулярні кроки

Безумовним пріоритетом нового уряду має стати й запобігання третій хвилі пандемії COVID-19, спричиненої мутованими штамами вірусу.

На думку прем’єра, для вакцинації слід використовувати державні та приватні структури, а також мобілізувати всю наявну потужність, включаючи Департамент цивільного захисту, збройні сили та волонтерів.

Тривога сильна, адже в південній Кампанії вже виявлено новий мутований варіант COVID-19.

Вчені побоюються, що ця мутація залишатиметься стійкою і може поширитися далі країною. Наразі ще й Ломбардія, Емілія-Романья, Лаціо та Пулья – на черзі до закриття.

В цьому контексті показовим стало те, що новий уряд ще до остаточного затвердження у парламенті не побоявся піти на нові антиковідні обмеження, що погано сприйняли окремі партії.

Першим кроком уряду Драгі, який зустрів потужну критику, стало несподіване продовження зупинення роботи гірськолижних курортів – його було оголошено буквально за кілька годин до того, як схили мали знову відкритися для туристів.

Експерти у галузі охорони здоров’я заявили, що це рішення було необхідним через зростання поширення заразнішого британського варіанта вірусу.

Це вже четверте відтермінування відкриття гірськолижних курортів, тож сезон майже провалено, а оператори сектора попереджають, що банкрутство багатьох компаній – не за горами.

І це вже викликало потужну критику уряду з боку партії "Ліга". Критику, яку поки що просто проігнорували.

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Чи це завершення політичної епопеї в Італії? І так, і ні.

Експерти прогнозують, що без виборів та розпусків парламенту Італія протримається рівно 365 днів, тобто до середини лютого 2022 року.

Річ у тім, що влітку 2021 року розпочинається так званий "білий семестр" – мандат дії останніх шести місяців до завершення строку повноважень президента Італійської Республіки. За італійським законодавством, Серджо Маттарелла в цей період втрачає можливість оголошувати розпуск парламенту.

Відповідно, якщо політичні сили і спробують здійснити іще один урядовий переворот, то це станеться рівно за рік. І це дає новому уряду певний карт-бланш провести за цей рік непопулярні, проте важливі рішення.

І це створює шанс для "рятівника євро" стати на додачу й "рятівником Італії", провівши ті реформи, які попередні уряди навіть не ризикували ухвалювати.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"