В уряді Німеччини закликають до масштабних інвестицій у водну інфраструктуру через низький рівень води у річках влітку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Низький рівень води в німецьких річках призвів влітку до значних економічних збитків. Міністр охорони навколишнього середовища Карстен Шнайдер закликав до масштабних інвестицій у водну інфраструктуру, зокрема, щоб розширити річище Рейну.

"Щоб забезпечити вантажні перевезення в довгостроковій перспективі, ми також маємо внести зміни в річище. Насамперед важливо ренатурувати притоки та старі рукави, надати річці більше простору та використовувати заплави як водосховища", – заявив міністр.

Минулого літа історично низькі рівні води в Рейні та інших німецьких річках спричинили, подекуди, значні обмеження внутрішнього судноплавства. Функціонування судноплавства на Рейні є важливим, оскільки через річку забезпечується робота головної артерії німецької промисловості.

Щодо фінансування міністр вважає, що це обов’язок політиків. За його словами, бездіяльність обійдеться набагато дорожче, адже один день спеки з температурою понад 35 градусів коштує національній економіці майже мільярд євро. Тому Шнайдер закликав землі інвестувати значну частину своїх 100 мільярдів євро зі спеціального фонду у водну інфраструктуру.

У серпні повідомляли, що рівень води в річці Рейн опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої посухи на більшій частині території Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина стала першою країною, яка завершила процес структурованого діалогу щодо боротьби з дефіцитом води, який Європейська комісія розпочала в листопаді 2025 року і до якого поступово залучатимуться всі держави-члени.