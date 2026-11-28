Німецький парламент 27 листопада проголосував за запровадження податку на цукор в напоях та на міцний алкоголь.

Про це інформує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

З 2028 року у Німеччині впроваджується податок на цукор. Він застосовуватиметься до напоїв, що містять щонайменше п'ять грамів цукру на 100 мілілітрів. Це включає такі товари, як безалкогольні напої, холодний чай, енергетичні напої та підсолоджені фруктові соки.

Напої з нульовим вмістом цукру з підсолоджувачами звільнені від оподаткування. Податок на цукор також не стягується з соків без доданого цукру, безалкогольного пива чи алкогольних напоїв.

Новий збір має три рівні: для вмісту цукру від 5 до 7 грамів на 100 мілілітрів збір становитиме 25 євроцентів за літр; для вмісту цукру від 7 до 9 грамів – 30 центів; а для вмісту цукру понад 9 грамів – 35 центів. Наскільки дорожчими стануть напої, також залежатиме від того, чи виробники коригуватимуть свої рецепти. Винятки будуть зроблені для невеликих незалежних виробників.

Також, за рішенням німецького парламенту, податок на міцний алкоголь зростає на 20 відсотків, починаючи з 2027 року.

Раніше канцелярія федерального канцлера Німеччини заблокувала поданий міністром фінансів Ларсом Клінгбайлем законопроєкт про введення податку на солодкі напої. Однак згодом ЗМІ повідомили, що коаліція таки змогла домовитись щодо цього податку.

Ідея "податку на цукор" обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена.