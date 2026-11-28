Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Албанія могла б завершити переговори про вступ до Європейського Союзу вже наприкінці 2027 році.

Про це Кос сказала під час свого візиту до столиці Албанії Тірани на саміт ЄС-Західні Балкани, пише "Європейська правда".

Країни Західних Балкан поступово рухаються на шляху вступу до ЄС, вважає єврокомісарка. Найпершою вступити до Євросоюзу має шанси Чорногорія.

"Чорногорія, сподіваємося, завершить переговори цього року, а Албанія могла б зробити те саме наступного року", – сказала Кос.

Якщо уряд Албанії проведе необхідні реформи і країни-члени ЄС дадуть "зелене світло", у 2028 році можна буде займатися ратифікацією договору про вступ. Тоді, за словами Кос, Албанія має шанс до 2030 стати членом ЄС.

"Отже, ми завершимо переговори наступного року, приблизно в цей час. Наступним кроком, ймовірно, стане закриття приблизно половини переговорних розділів, після чого держави-члени сформують робочу групу з питань договору про вступ, який потім можна буде підписати", – зазначила Кос.

За словами єврокомісарки, Албанія виконала 80% необхідних реформ і незабаром отримає 185,6 млн євро.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

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