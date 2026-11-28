Аеропорт Кельна та Бонна на заході Німеччини ввечері п'ятниці, 27 листопада, на кілька годин припиняв роботу через безпілотник, виявлений у небезпечній зоні.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Представниця аеропорту повідомила, що близько 22:00 у небі над територією летовища помітили невідомий дрон. У зв'язку з цим в аеропорту припинили всі зльоти та посадки рейсів.

Німецька аеронавігаційна служба розслідувала інцидент і близько 00:30 суботи оголосила відсутність загрози, після чого аеропорт відновив роботу. Наразі жодні деталі інциденту не повідомляються.

Варто зазначити, що в Німеччині запуск дронів заборонений безпосередньо в аеропортах, а також у радіусі одного кілометра навколо території аеропортів і п'яти кілометрів вздовж злітно-посадкових смуг.

Нагадаємо, у польському аеропорту "Жешув-Ясьонка" вперше евакуювали персонал вежі з управління польотами після отримання сигналу про повітряну загрозу під час масованої атаки РФ по Україні.

А раніше літак, що виконував рейс із Праги до Варшави, був змушений перервати посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена через безпілотник, який помітили на траєкторії заходження на посадку.