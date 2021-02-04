Супермаріо у прем'єри: чи зможе "рятівник євро" вивести Італію з політичної кризи

Політична криза в Італії зайшла у такий глухий кут, що довелося звернутися до "європейського рятівника".

Перші спроби створити нову коаліцію, що почалися ще наприкінці минулого тижня, з тріском провалилися.

Колишній прем’єр та лідер партії "Італія Віва" Маттео Ренці зажадав більше політичних бонусів і, відповідно, більше крісел у майбутньому уряді, аніж це було до моменту відкликання ним трьох своїх представників з уряду прем’єра Джузеппе Конте. Однак такі хитрощі виявилися не до вподоби Демократичній партії та "Руху 5 зірок".

Уже ввечері 2 лютого було зрозуміло, що варіант третьої каденції Джузеппе Конте неможливий і потрібно буде зайнятися пошуками іншої кандидатури на крісло прем'єра.

І тоді наступного ранку президент Італії Серджо Маттарелла представив нового кандидата.

Ним став справжній "важковаговик" європейської політики – колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Той, хто врятував євро

Сучасна італійська історія уже не раз потрапляла у ситуації, коли формування технічних урядів мало свої успішні історії.

Так сталося після відставки Сільвіо Берлусконі у 2011 році, коли пост прем’єра президент Італії доручив Маріо Монті, технократу та євробюрократу. Тоді, у самий розпал світової економічної кризи, Монті запам’ятався італійцям "режимом затягнутих пасків", урізаючи виплати як урядовцям, так і бізнесменам – але він витягнув Італію з боргової кризи.

Відповідно, "Супермаріо" знали і поважали більше в Брюсселі та підтримували в Берліні, аніж у себе на батьківщині.

Схожа історія і з Маріо Драгі, який має імідж людини, що "врятувала євро".

Тоді, у 2011 році, він був призначений керівником Європейського центрального банку, переконавши підтримати його кандидатуру навіть Німеччину. Дебютний виступ Драгі, що завершився трьома англійськими словами – "whatever it takes" ("чого б це не коштувало"), зміг консолідувати фінансові ринки ЄС та стати щитом для країн, які постраждали внаслідок фінансової кризи 2008-2009 років. Він змінив підхід ЄЦБ, не спотворюючи його ролі.

Ті, хто вважав, що Драгі буде лише формальною фігурою в ЄЦБ, оскільки реальні рішення ухвалює Німеччина, точно помилялися.

За часів Драгі ЄЦБ зробив своєрідний переворот у сфері європейських фінансів і прийняв програму "кількісного пом'якшення" для підтримки обігових коштів шляхом придбання облігацій.

Це допомогало європейським країнам, що постраждали від економічної кризи, поступово відновлюватися. Серед них була й Італія.

Хоча критики такі дії ЄЦБ теж зазнали чимало…

"А про майбутнє? Про нього запитайте у моєї дружини", – сказав він у 2019 році, передаючи пост глави ЄЦБ Крістін Лагард.

Пошук "резервістів"

"Перемогти пандемію, завершити кампанію вакцинації, відновити країну, запропонувати рішення, як допомогти простим італійцям, – це виклики, з якими нам доведеться працювати", – заявив Маріо Драгі на своїй першій пресконференції у новому статусі.

Вже в середу вранці Драгі прийняв завдання глави держави сформувати якісний уряд із цікавим "резервним правом" у разі чого – повернути його президенту.

Насправді це означає, що якщо кандидатури, які подасть Драгі, не будуть підтримані політичними силами, то і йому про посаду прем’єра можна забути. Тому італійські медіа навіть говорять, що Драгі прийняв пропозицію з обачливим застереженням.

Тепер перед ним стоїть завдання провести консультації у палатах парламенту та зрозуміти, на яку підтримку він може розраховувати. Але одночасно він якнайшвидше має сформувати новий уряд, оскільки ЄС з наступного тижня починає серйозний перегляд домовленостей з Італією щодо використання 209 млрд євро на подолання викликів пандемії.

Відповідно, перед Маріо Драгі відкривається знову велика кількість варіантів компонування його складу уряду: поруч із технічними кандидатами точно мають бути ті, кого підтримують політичні партії.

Уже названі імена Марти Картабі на посаду міністра юстиції; Енріко Джованніні на посаду міністра праці, Елізабетти Беллоні в МЗС та Карло Коттареллі на міністра економіки.

"З великою повагою я, перш за все, звернуся до парламенту. Я впевнений, що після зустрічей із політичними партіями та парламентськими групами буде сформована єдність, що допоможе мені дати позитивну відповідь президенту Італійської Республіки", – заявив Маріо Драгі.

Наразі у нього є десять днів для того, щоби з’явитися перед кожною з палат парламенту і отримати вотум довіри шляхом поіменного голосування.

Поки остаточно не зрозуміло, які політичні сили можуть підтримати уряд Драгі.

Йому точно гарантують підтримку Демократична партія, "Італія Віва" Маттео Ренці та навіть "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі.

Натомість "Ліга" та "Браття Італії" наразі не підтримують формування "технічного уряду", оскільки рішення Серджо Маттарелли доручити Драгі формувати уряд суперечить їхнім закликами провести нові вибори.

У такій ситуації вирішальною може стати позиція "Руху 5 зірок". Втім, їхній вибір не є очевидним – кандидатура Маріо Драгі остаточно розділила партію: одні підтримують її, інші – виступають категорично проти.

"Нелегко буде об’єднати політичні сили, які не зробили і не роблять нічого разом", – влучно прокоментував передвиборчі розклади заступник голови Демократичної партії Андреа Орландо.

Очевидним є лише одне – кандидатура "рятівника євро" виглядає останньою спробою уникнути дочасних виборів, вкрай небажаних за доби пандемії.

Виборів, які здатні ще більш посилити політичну кризу у країні.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"