За лаштунками антиукраїнського референдуму: спогади про те, як зривали асоціацію з ЄС

Рівно п'ять років тому в одній з держав Західної Європи була у розпалі потужна інформаційна кампанія, спрямована проти України.

Ті, хто слідкував за відносинами Україна-ЄС у 2016 році, точно пам’ятають ці події. Йдеться про референдум у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію.

Тоді кілька нідерландських праворадикальних політиків, отримавши фінансове "підживлення" з боку РФ, запустили інформаційну кампанію проти підписання угоди з Україною, засновану на абсолютно хибних інформаційних посилах про неї. Тоді голландцям розповідали, що через договір з Україною до них приїдуть сотні тисяч українців з автоматичним правом на роботу (неправда), що Нідерланди будуть зобов’язані захищати Україну (неправда), і так далі.

"Європейська правда" згадує ці події разом з Олександром Снідаловим – одним із тих, хто спостерігав за тим, як проукраїнські активісти та МЗС намагалися опиратися цій атаці.

І ці спогади варто послухати.

А інших наших читачів та глядачів ми закликаємо підтримати оновлення "Європейської правди" та її відеокомпоненти.

Для тих, хто зацікавився боротьбою проти України у ті часи, радимо кілька наших ключових матеріалів з цього питання.

Перш за все – про втручання росіян. Його докази – у статті "Як фальшиві українці вплинули на референдум у Нідерландах", що є розслідуванням від New York Times. Хоча "Європейська правда" ще до референдуму на власні очі бачила роботу російських агітаторів у цій країні. Детально про це – у репортажі "Україна нам до лампочки".

Україна, на жаль, програла той референдум. Але зрештою Євросоюз знайшов креативний вихід із кризи. І насамкінець самі Нідерланди, коли з’ясувалися приховані деталі українського референдуму, сказали "так" асоціації.

Наша угода з ЄС, як ми знаємо, набула чинності. Але пам’ятати про ті події варто і зараз.