Чому у Франції легалізували і навіщо борються з "легкими коноплями"

За минулий рік у Франції у п'ять разів збільшилася кількість магазинів, що продають продукти з канабідіолом (CBD) – компонентом конопель, що не має психоактивних властивостей.

Однак якщо ринок "легких" конопель у Франції переживає буйний розквіт, то правила його регулювання ще досить "зелені".

Уряд допускає продаж біодобавок і косметики з CBD, але намагається заборонити квітки канабісу "лайт", що використовуються для куріння. Поки що – без успіху.

Нешкідливий брат марихуани

Що таке CBD? Канабідіол (CBD) – одна з двох сотень хімічних сполук, виявлених у коноплях.

Канабідіол не має наркотичних властивостей, на відміну від найвідомішої речовини конопель – тетрагідроканабінолу (THC). Саме THC викликає ейфорію і робить коноплі наркотиком, відомим як марихуана.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я дійшли висновку, що її "двоюрідний брат" – канабідіол – нешкідливий і не має потенціалу для зловживань.

Як пояснює президент однієї з французьких галузевих профспілок UPCBD Шарль Морель, деякі різновиди конопель, насичені CBD, містять мізерно мало THC, що зводить нанівець психотропний ефект.

Цій молекулі приписують розслаблюючий ефект і найрізноманітніші корисні властивості.

Обговорюється можливість її застосування в медицині. У Франції медичне застосування конопель зараз на стадії наукового експерименту.

У 2018 році в США, де канабідіол набув неймовірної популярності, вже дозволили ліки на основі CBD для епілепсії.

Найпросунутіші дослідження стосуються ефективності CBD при епілепсії. Є припущення, що CBD може бути ефективним ще й для зниження залежності від опіоїдів, мати антипсихотичні, знеболювальні, протизапальні та інші властивості.

Але, як вказували у ВООЗ у 2018 році, наукових даних замало, щоб давати якісь рекомендації.

Квітки "легких" конопель курять або заварюють. Виділений з рослин CBD іноді додають до харчових продуктів і косметики.

У магазинах, окрім власне квіток окремих сортів конопель, можна знайти найширший спектр продуктів з CBD: креми, олії, біодобавки, рідини для вейпу, мед тощо.

Від суду до легалізації

Канабідіол, відкритий ще в 1940 році, увійшов у моду в 2018 році.

У Франції тоді почали відкриватися десятки магазинів з продуктами, до складу яких входить конопляний CBD, але з дуже низьким вмістом наркотичного THC.

На той момент діяла урядова постанова 1990 року (змінена в 2004-му), що дозволяла вирощувати і продавати окремі сорти конопель (Cannabis sativa L.) з вмістом THC не більше 0,2%.

Але йшлося лише про насіння і волокна. Це означає, що дозволені були тільки харчові продукти із зернами конопель (у тому числі корми для тварин та птахів) або будівельні утеплювачі з прядив'яного волокна, пояснює Шарль Морель.

Компоненти, виділені з цілої рослини (у тому числі квіток), були під забороною.

Знаковою стала так звана "справа Kanavape", що повністю змінила ситуацію.

Два підприємці з Марселя, Себастьєн Бегері та Антонен Коен, у 2014 році запустили електронну сигарету з CBD під назвою Kanavape. Вони її представили як на 100% легальну, оскільки рівень наркотичного THC у ній не перевищував 0,2%.

Суд першої інстанції в Марселі засудив двох бізнес-партнерів до 18 і 15 місяців в'язниці умовно і штрафів по 10 тисяч євро.

У Kanavape використовувалася олія з CBD, законно вироблена в Чехії. Бегері й Коен посилалися на договори про вільну торгівлю в Євросоюзі.

Сторона звинувачення закидала їм, що постанова французького уряду 1990 року дозволяє лише зерна і волокна конопель, а CBD у чеській олії був виділений з цілої рослини, включаючи листя і квіти, що у Франції заборонено.

Марсельські підприємці оскаржили вирок. Апеляційний суд в Екс-ан-Провансі, перш ніж винести свою ухвалу у справі Kanavape, пішов на нетривіальний крок, звернувшись за роз'ясненнями до Суду Євросоюзу в Люксембурзі.

Французький суд вирішив з'ясувати, чи сумісні місцеві норми щодо CBD з європейським законодавством. Потрібно зазначити, що під переслідування у Франції потрапили не тільки Бегері з Коеном, а й багато інших представників галузі.

У 2020 році з Люксембургу надійшла відповідь: згідно з даними науки, канабідіол психотропних властивостей не має, здоров'ю людини не шкодить і наркотиком вважатися не може.

Тому заборони та обмеження, що застосовуються у Франції, необґрунтовані і є порушенням правил вільної торгівлі в ЄС.

Французький касаційний суд у червні 2021 року взяв до уваги позицію суду ЄС і ухвалив, що CBD, легально вироблений у Європейському Союзі, може продаватися у Франції.

А творців Kanavape апеляційний суд в Екс-ан-Провансі виправдав у листопаді 2021 року. Справа тривала сім років.

На заміну тютюну

Якщо на початку 2021 року у Франції CBD торгували 400 магазинів, то зараз таких бутиків у п'ять разів більше – близько 2000, кажуть у галузевому об'єднанні UPCBD. Річний оборот сектора CBD профспілка оцінює в мільярд євро. Дві третини обороту припадає на листя і квітки "легких" конопель.

Як зазначає AFP, окрім спеціалізованих магазинів, CBD торгують від шести до семи тисяч тютюнових крамничок, які поспішають зайняти місце на новому ринку на тлі скорочення тютюнопаління.

Проте наприкінці грудня минулого року французький уряд випустив постанову, яка викликала переполох у галузі.

З одного боку, влада чорним по білому дозволила вирощувати, імпортувати, експортувати та продавати різновиди конопель (cannabis sativa L.) з нікчемно малим вмістом THC. Було встановлено новий допустимий поріг для наркотичного THC – 0,3%.

Але одночасно уряд повністю заборонив продавати квітки і листя конопель у непереробленому вигляді (brut), навіть якщо рівень THC не перевищує в них дозволений рівень у 0,3%.

Тобто дозвіл дали на CBD в оліях, косметиці, харчових добавках, але заборонили популярні для куріння квіти, на які припадає дві третини обороту всієї галузі. Влада заявила про загрозу для здоров'я та громадського порядку. Під заборону таким чином потрапили і трав'яні збори для заварювання, куди теж додають необроблені квіти і листя.

Цю постанову в терміновому порядку оскаржували французькі підприємства, які вже торгували сухими квітами. Вони звернулися до вищого органу адміністративної юстиції – Держради.

Держрада встала на бік сектора CBD і скасувала урядову заборону на торгівлю квітками. Розслідування не виявило, що квітки і листя cannabis sativa L. з вмістом наркотичного THC менше 0,3% становлять хоч якусь шкоду для людини, тому абсолютна заборона – це непропорційний захід.

Втім, нинішній дозвіл на квітки, виданий Держрадою, тимчасовий. Пізніше орган винесе остаточне визначення по суті.

Галузь CBD, налякана урядовою забороною та перспективою банкрутства, зустріла рішення Держради з полегшенням.

Проте опоненти "легального канабісу" не здаються.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен в інтерв'ю радіостанції France Inter заявив, що шкодує про дозвіл Держради. За його словами, "будь-який канабіс дуже шкідливий для здоров'я".

"Ми не для того збільшили до 10 євро ціну на пачку цигарок, щоб прийняти легалізацію чи декриміналізацію канабісу", – додав він.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, відповідаючи на запитання в Національних зборах, зазначив, що негативно оцінює "все, що використовується для куріння".

Варто зазначити, що у Франції – одне з найрепресивніших у Євросоюзі антинаркотичних законодавств.

За вживання наркотиків (у тому числі канабісу) передбачено аж до року в'язниці та 3750 євро штрафу. За трафік передбачено до 10 років в'язниці та 75 тис. євро штрафу, за виробництво – до 30 років позбавлення волі та 7,5 млн євро штрафу.

Це створює ризики і для нової індустрії.

Голова профспілки UPCBD Шарль Морель зазначає, що у Франції законодавство в цій сфері туманне, низка питань не уточнені.

У профспілці вважають, що слід дозволити продаж усіх частин конопель та уточнити допустимі рівні THC для кожної категорії продуктів з CBD відповідно до наукових даних та європейської практики.

Автор: Ксенія Гуліа, RFI

Стаття вперше опублікована на сайті Radio France Internationale і републікується з дозволу правовласника