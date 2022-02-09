Почему во Франции легализовали и зачем борются с "легкой коноплей"

За минувший год во Франции в пять раз увеличилось число магазинов, продающих продукты с каннабидиолом (CBD) — компонентом конопли, не обладающим психоактивными свойствами.

Однако если рынок "легкой" конопли во Франции переживает буйное "цветение", то правила его регулирования еще "зеленоваты".

Правительство допускает продажу биодобавок и косметики с CBD, но пытается запретить цветки каннабиса "лайт", использующиеся для курения. Пока — безуспешно.

Безвредный брат марихуаны

Что такое CBD? Каннабидиол (CBD) — одно из двух сотен химических соединений, обнаруженных в конопле.

Каннабидиол не обладает наркотическими свойствами, в отличие от самого известного вещества конопли — тетрагидроканнабинола (THC). Именно THC вызывает эйфорию и делает коноплю наркотиком, известным как марихуана.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заключили, что его "двоюродный брат" — каннабидиол — безвреден и не обладает потенциалом для злоупотреблений.

Как объясняет президент одного из французских отраслевых профсоюзов UPCBD Шарль Морель, некоторые разновидности конопли, насыщенные CBD, содержат ничтожно мало THC, что сводит на нет психотропный эффект.

Этой молекуле приписывают расслабляющий эффект и самые разнообразные полезные свойства.

Обсуждается возможность ее применения в медицине. Во Франции медицинское использование конопли — на стадии научного эксперимента.

В 2018 году в США, где каннабидиол приобрел невероятную популярность, уже разрешили лекарство на основе CBD для лечения эпилепсии.

Самые продвинутые исследования касаются эффективности CBD при эпилепсии. Есть предположения, что CBD может быть эффективен еще и для снижения зависимости от опиоидов, обладать антипсихотическими, обезболивающими, противовоспалительными и другими свойствами.

Как указывали в ВОЗ в 2018 году, научных данных недостаточно, чтобы давать какие-то рекомендации.

Цветки "легкой" конопли курят или заваривают. Выделенный из растений CBD иногда добавляют в продукты питания и косметику.

В магазинах, помимо собственно цветков отдельных сортов конопли, можно найти самый широкий спектр продуктов с CBD: кремы, масла, биодобавки, жидкости для вейпа, мед и др.

От суда до легализации

Каннабидиол, открытый еще в 1940 году, вошел в моду в 2018 году.

Во Франции тогда начали открываться десятки магазинов с продуктами, в состав которых входит конопляный CBD, но с очень низким содержанием наркотического THC.

На тот момент действовало правительственное постановление 1990 года (измененное в 2004-м), разрешавшее выращивать и продавать отдельные сорта конопли (Cannabis sativa L.) с содержанием THC не выше 0,2%.

Но речь там шла только о семенах и волокнах. Это означает, что разрешены были только пищевые продукты с зернами конопли (в том числе корма для животных и птиц) или строительные утеплители из пенькового волокна, поясняет Шарль Морель.

Компоненты, выделенные из всего растения (в том числе цветков), были под запретом.

Знаковым стало так называемое "дело Kanavape", полностью изменившее ситуацию.

Два предпринимателя из Марселя, Себастьен Бегери и Антонен Коэн, в 2014 году запустили электронную сигарету с CBD под названием Kanavape. Они ее представили как на 100% легальную, поскольку уровень наркотического THC в ней не превышал 0,2%.

Суд первой инстанции в Марселе приговорил двух бизнес-партнеров к 18 и 15 месяцам тюрьмы условно и штрафам по 10 тысяч евро.

В Kanavape использовалось масло с CBD, законным образом произведенное в Чехии. Бегери и Коэн ссылались на договоры о свободной торговле в Евросоюзе.

Сторона обвинения вменяла им то, что постановление французского правительства 1990 года разрешает только зерна и волокна конопли, а CBD в чешском масле был выделен из целого растения, включая листья и цветы, что во Франции запрещено.

Марсельские предприниматели обжаловали приговор. Апелляционный суд в Экс-ан-Провансе перед тем, как вынести свое определение по "делу Kanavape", пошел на нетривиальный шаг, обратившись за разъяснениями в Суд Евросоюза в Люксембурге.

Французский суд решил выяснить, совместимы ли местные нормы в отношении CBD с европейским законодательством. Нужно отметить, что под преследование во Франции попали не только Бегери и Коэна, но и многие другие представители отрасли.

В 2020 году из Люксембурга пришел ответ: согласно данным науки, каннабидиол психотропными свойствами не обладает, здоровью человека не вредит и наркотиком считаться не может.

Поэтому запреты и ограничения, применяемые во Франции, необоснованны и являются нарушением правил свободной торговли в ЕС.

Французский кассационный суд в июне 2021 года принял во внимание позицию суда ЕС и постановил, что CBD, легально произведенный в Европейском Союзе, может продаваться во Франции.

А создателей Kanavape апелляционный суд в Экс-ан-Провансе оправдал в ноябре 2021 года. Дело продлилось семь лет.

На замену табаку

Если в начале 2021 года во Франции CBD торговали 400 магазинов, сейчас таких бутиков в пять раз больше — порядка 2000, рассказывают в отраслевом объединении UPCBD. Годовой оборот сектора CBD профсоюз оценивает в миллиард евро. Две трети оборота приходится на листья и цветки "легкой" конопли.

Как отмечает AFP, помимо специализированных магазинов CBD торгуют от шести до семи тысяч табачных лавок, которые торопятся занять место на новом рынке на фоне снижения табакокурения.

Однако в конце декабря прошлого года французское правительство выпустило постановление, вызвавшее переполох в отрасли.

С одной стороны, власти черным по белому разрешили выращивать, импортировать, экспортировать и продавать разновидности конопли (cannabis sativa L.) с ничтожно малым содержанием THC. Был установлен новый допустимый порог для наркотического THC — 0,3%.

Но одновременно с этим правительство полностью запретило продавать цветки и листья конопли в непереработанном виде (brut) — даже если уровень THC не превышает в них дозволенного порога в 0,3%.

То есть разрешение дали на CBD в маслах, косметике, пищевых добавках, но запретили популярные для курения цветки, на которые приходится две трети оборота всей отрасли. Власти заявили об угрозе для здоровья и общественного порядка. Под запрет таким образом попали и травяные сборы для заваривания, куда тоже добавляют необработанные цветки и листья.

Это постановление в срочном порядке обжаловали французские предприятия, которые уже торговали сухими цветками. Они обратились в высший орган административной юстиции — Госсовет.

Госсовет встал на сторону сектора CBD и отменил правительственный запрет на торговлю цветками. Расследование не выявило, что цветки и листья cannabis sativa L. с содержанием наркотического THC менее 0,3% представляют хоть какой-либо вред для человека, поэтому абсолютный запрет — мера непропорциональная.

Впрочем, нынешнее разрешение на цветки, выданное Госсоветом, — временное. Позднее орган вынесет окончательное определение по существу.

Отрасль CBD, напуганная правительственным запретом и перспективой разорения, встретила решение Госсовета с облегчением. Управляющий одним из парижских магазинов CBD Кантен Ире в комментарии France-Presse сказал, что если бы запрет на продажу цветков сохранился.

Однако оппоненты "легального каннабиса" не сдаются.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью радиостанции France Inter заявил, что сожалеет о разрешении Госсовета. По его словам, "любой" каннабис "очень вреден для здоровья".

"Мы не для того увеличили до 10 евро цену на пачку сигарет, чтобы принять легализацию или декриминализацию каннабиса", — добавил он.

Министр здравоохранения Оливье Веран, отвечая на вопрос в Национальном собрании, отметил, что отрицательно оценивает "все, что используется для курения".

Стоит отметить, что во Франции — одно из самых репрессивных в Евросоюзе антинаркотических законодательств.

За употребление наркотика (в том числе каннабиса) предусмотрено вплоть до года тюрьмы и 3750 евро штрафа. За трафик предусмотрено до 10 лет тюрьмы и 75 тыс евро штрафа, за производство — до 30 лет лишения свободы и 7,5 млн евро штрафа.

Это создает риск и для новой индустрии.

Председатель профсоюза UPCBD Шарль Морель отмечает, что во Франции законодательство в этой сфере туманно, ряд вопросов не уточнены.

В профсоюзе считают, что следует разрешить продажу всех частей конопли и уточнить допустимые пороги THC для каждой категории продуктов с CBD в соответствии с научными данными и европейской практикой.

Автор: Ксения Гулиа, RFI

Статья впервые опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя