Суміш допомоги, міфів та пропаганди. Як угорське суспільство ставиться до українців та війни
Вікторія Петровська – українка, яка вже багато років живе у Будапешті і є активісткою одного з осередків української громади. А коли почалося повномасштабне вторгнення, на неї "звалилася" додаткова величезна відповідальність: Угорщина стала "перевалочним пунктом" для багатьох українок та їхніх родин, що тікали на захід від ракет та повітряних тривог, а частина з них вирішили лишитися в угорській столиці.
Ми зустрілися надвечір у приміщенні імпровізованого дитячого садка, який вона організувала, і поговорили про угорців та їхнє ставлення до нас. Це – розповідь не в рожевих тонах, але і не у чорних. Вона засвідчує, наскільки серйозні проблеми є в Угорщині, але водночас там є і справжні друзі України.
Ми радимо вам переглянути відеоверсію. Але якщо ви віддаєте перевагу читанню – для вас стислий конспект розмови. У кожному разі, просимо також підписатися на підтримку ЄвроПравди на "Патреоні", це дозволить нашому виданню працювати у ці скрутні часи.
Люди, місцева та центральна влада. Хто допомагає українцям?
У Будапешті немає проблем із наданням допомоги українцям, які вимушені були переїхати до нашої країни. Тут з 25 лютого, коли до Будапешта дісталися перші біженці, люди і влада допомагали, як могли. Але цю допомогу ми відчували тільки від місцевої влади Будапешта і від мерій деяких районів міста. Це приміщення ми отримали в березні від такої мерії, і воно лишається за нами, вони нас підтримують.
Про центральну владу цього сказати не можна, та й місцевої влади це не завжди стосується.
Відчувається поділ: якщо якась мерія належить до команди чинного уряду, то ми її не можемо назвати проукраїнською.
Але найголовніше, з чим ми стикнулися 24-25 лютого – це величезна допомога пересічних угорців.
Навіть я, живучи тут 30 років, не чекала такого рівня підтримки та допомоги.
Вже 24 лютого, коли ми, українці Угорщини, ще не оговталися від стресу – угорці вже були на кордоні. Вони самоорганізовувалися і поїхали допомагати людям, які перетинали кордон.
Угорці надавали нашим людям усе, що необхідно – їжу, житло, доправляли від кордону до Будапешта та з Будапешта до кордону з Віднем. Це була дуже велика допомога без підтримки влади.
Ця самоорганізованість від 24 лютого тривала аж до квітня, коли держава зрештою взяла координацію в свої руки.
Уряд спершу не міг оговтатися і зрозуміти, як він може допомогти, хоча була низка труднощів – наприклад, проблема з туалетами була справді серйозна. Про неї розповідали ЗМІ, не пов’язані з державою.
Від редакції: Історія з туалетами доволі показова. На залізничному вокзалі Келеті, одному з двох головних вокзалів Будапешта, куди щодоби прибували тисячі біженців з України, критично блокувало туалетів. Попри наявну гуманітарну потребу, влада не забезпечила біотуалети чи щось подібне; до того ж система оплати генерувала справжню кризу. Про те, як угорці допомагали її долати – дивіться у розповіді одного з активістів на каналі ЄвроПравди. Він також висловив припущення, чим ця криза могла бути корисна владі.
Про урядову пропаганду, що працює проти України
Багато хто з угорців – а особливо це стосується сільського населення і жителів невеликих міст – є глядачами державного телеканалу (та інших залежних від влади телеканалів. – ЄП), де, звичайно ж, повідомляють про Україну та війну, але "забувають" важливі деталі.
Якщо буде йтися про обстріл Києва ракетами, то там про це скажуть або покажуть – але не буде згадки про те, що це російські ракети. Звучить так, ніби це "просто ракети, невідомо чиї". Там "забувають" сказати слова "Росія" та "війна" і не вживають слово "агресор".
І виходить так, ніби інформація є і вона навіть правдива – але головного у ній немає.
Звісно, є інтернет, і в інтернеті є кілька незалежних медіа, але бабуся у селі не дивиться інтернет, а дивиться телебачення, яке майже повністю підконтрольне владі.
Через це багато угорців хоч і розуміють, що Росія напала на Україну, але вважають, що вина за цей напад лежить не на Росії... а на США! І байдуже, що фраза "Америка винна в тому, що Росія напала на Україну" суперечить фактам та й просто логіці – угорці у неї, на жаль, охоче вірять.
Навіть у Будапешті ця думка поширена.
Навіть ті, хто підтримує українців, часом вірять, що "винна Америка".
Окрім того, для пересічних угорців дуже важливою є ціна газу та загалом ціни на товари. Через це доводиться чути докори на кшталт: "Через цю війну в Україні у нас подорожчали хліб та комуналка". Про те, що це врешті-решт відбувається через Росію та через її напад на Україну, зазвичай не звучить.
Ще одна проблема – те, що донедавна переважна більшість угорців майже нічого не знали про Україну. Сприйняття було на рівні: "Десь там є Україна, але неясно, що вона за таке – чи то це Росія, чи то ще Радянський Союз".
Лише після лютого угорці, допомагаючи нашим людям, спілкуючись із ними, почали більше дізнаватися про Україну. Дуже шкода, що треба було початися війні, щоб угорці почали розуміти: "О, то це не Росія, це два різних народи, у них різні мови".
А за попередні 30 років, з 1991 року, інформація про Україну, про її життя, про її політичну ситуацію, про культуру чи про традиції до угорців узагалі не доходила. Аж до смішного (чи то сумного) – навіть про те, що борщ є українською стравою, багато хто почув від наших людей тільки зараз.
Про тих, хто має територіальні претензії до України
Я особисто не зустрічалася з такими людьми, які кажуть: "Україна повинна віддати Закарпаття Угорщині" – люди з мого кола спілкування або так не вважають, або не наважуються мені цього сказати.
Але, на жаль, така проблема є. Багато угорців вважають, мовляв, "Закарпаття – це угорська земля", і є ті, хто бажає, щоб Закарпаття колись належало Угорщині.
Утім, є й ті, хто відкрито проти такої думки
Є також угорські політики, які відкрито підтримували безпекову допомогу Україні.
Але після виборів, які відбулися 3 квітня, ці партії лишилися в опозиції, а виграла партія, в якої був слоган "Це – не наша війна" (йдеться про гасло партії Віктора Орбана "Фідес").
Саме цей слоган нині визначає думки багатьох угорців: "Це не є нашою війною, нам немає до неї ніякої справи".
Ким є угорці для України?
Угорці точно не є ворогами. Багато хто з угорців допомагали, допомагають і хочуть і надалі допомагати Україні та українцям, які зараз опинилися в Угорщині чи переїжджають через неї до інших країн.
Я розумію, що з новин видна інша, політична картина: "Угорщина нас не підтримує, не допомагає". Але в Угорщині також є люди, які у близькому майбутньому бачать Україну мирною, незалежною державою; є люди, які вже зараз допомагають нам; люди, які хочуть, щоб Україна перемогла, які вірять у перемогу.
У мене є приклад: знайомий угорець, який взагалі не пов’язаний з Україною. Не має українського коріння. Але у перші дні великої війни, у лютому, він поїхав до кордону просто для того, щоб зрозуміти, чим він може бути корисний – і відтоді просто застряг у волонтерстві!
Він допомагає Україні і волонтерством, і інформаційно. Він ходить в одязі з написом "Fuck Putin", він у своїх соцмережах пояснює інформацію про Україну і спростовує міфи.
Навколо нього об’єдналися однодумці, які відтоді збирають донати і вже відправили на лінію фронту чотири машини швидкої допомоги від угорців та нині готують п’яту.
Тобто друзі України в Угорщині також є і про це не можна забувати.
Розповідь записав Сергій Сидоренко,
редактор "Європейської правди",
у Будапешті