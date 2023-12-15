В Києві відбувся форум проєкту "Відновлюємо Україну разом"

12 грудня 2023 року в Музеї історії Києва відбувся заключний форум проєкту "Відновлюємо Україну разом", що втілюється мережею захисту національних інтересів "АНТС" за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Головною метою проєкту було створення експертної платформи, що об’єднує представників влади, громадських організацій, бізнесу, незалежних фахівців та представників усіх зацікавлених сторін навколо розробки та втілення планів повоєнного відновлення та євроінтеграції України.

Після проведення дослідження галузей, які потребують найбільшої підтримки з даних питань, команда "Відновлюємо Україну разом" сконцентрувалася на трьох галузях: культура, морський та річковий транспорт та боротьба з відмиванням коштів.

Основний акцент роботи був спрямований на культуру, адже ця сфера постраждала чи не найбільше, а її відновлення, в силу об’єктивних та суб’єктивних причин, на сьогодні не є пріоритетом для держави.

Всього до роботи експертної платформи долучилися більше, ніж 70 українських та зарубіжних експертів у зазначених галузях, що взяли активну участь в національних та регіональних форумах, вебінарах, стратегічних сесіях, панельних дискусіях.

В рамках проєкту були підготовлені:

важливі документи щодо приведення до норм європейського законодавства системи контролю суден в портах,

рекомендації щодо навчання українських спеціалістів із відмивання коштів та протидії корупції

аналітичний звіт та рекомендації щодо покращення стану фінансування культури на місцевому рівні

аналіз адаптації українського законодавства і системи державного управління у сфері культури до стандартів ЄС

рекомендацій щодо спрощення місцевого адміністративного процесу на рівні громад для прискорення темпів відновлення на місцевому рівні.

Також учасники проєкту долучилися до створення нової стратегії Українського культурного фонду та рекомендацій щодо включення культури та креативних індустрій до плану України (Ukraine Facility).

Документи, розроблені в рамках проєкту, можна побачити тут.

Коментуючи результати роботи проєкту, виконавчий директор мережі АНТС Василь Сегін зазначив: "Відбудова та євроінтеграція – складний та довготривалий процес, який потребує фахових та рішень та далекоглядних стратегій. Принцип "відбудовуючи, будуй краще, ніж було" має застосовуватися до всіх сфер життя і тут дуже важливо виробити громадський та професійний консенсус з приводу того, що таке оце "краще" і як саме ми будемо його втілювати. Наша платформа – успішний приклад ефективної взаємодії представників різних середовищ в роботі над важливими для відбудови проєктами та документами. Ми дуже вдячні Європейському Союзу за підтримку та впевнені в тому, що робота платформи продовжиться і після формального завершення проєкту, принаймні в культурній сфері, адже одним із наших головних здобутків є створення потужної самозарадної мережі фахівців, що здатна швидко координувати зусилля задля вирішення проблем чи створення нових проєктів".

У Форумі взяли участь Тарас Шевченко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції, Рене Штайнер, радник з питань міграції та внутрішніх справ, юстиції та захисту прав споживачів, охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Представництва Європейського Союзу в Україні, Тетяна Шульга, секторальна менеджерка напряму культури Представництва Європейського Союзу в Україні, Люсьєна Шум, засновниця БФ "Бібліотечна країна", Лінда Берзіня, членкиня правління Visionary Culture Foundation (Латвійська Республіка), Зайга Пуце, директорка латвійської Фундації соціальної інтеграції, Агіта Каупужа, радниця голови з питань ЄС Асоціації місцевих муніципалітетів; голова Брюссельського офісу Асоціації місцевих та регіональних громад, Катерина Чуєва, експертка проєкту "Відновлюємо Україну Разом", Ілзе Знотіна, екс-керівниця латвійського підрозділу фінансових розслідувань, Ігор Гаєвський, перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України, Девід Льюїс, колишній виконавчий секретар Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Вівек Менон, заступник директора Морської антикорупційної мережі, Ярослав Петраков, експерт проекту, кандидат економічних наук, доцент, Тарас Маршалок, доктор економічних наук, професор Кам’янець-Подільського державного інституту, експерт KSE Institute, Ярина Заяць, радниця з питань політик агенції економічного розвитку PPV, Марина Кузьмічова, культурна діячка, голова ГО "Серце до дітей", Аліна Певна, заступниця начальника управління культури і туризму - начальник відділу з питань туризму, курортів та охорони культурної спадщини Донецької обласної державної адміністрації

Ця публікація була профінансована Європейським Союзом. Її вміст є власною відповідальністю проєкту "Відновлюємо Україну разом" і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.