Додік вперше виступив у суді Боснії і Герцеговини, який веде процес проти нього

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік сьогодні, вперше з початку процесу, який ведеться в Суді Боснії і Герцеговини проти нього за неповагу до рішень високого представника Крістіана Шмідта, заявив, що це "суто політичний процес, якому не допомагають юридичні факти".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Danas.

"В обвинувальному висновку зазначено, що мене звинуватили за те, що я поважав Конституцію Республіки Сербської. Я мав можливість і вирішив вперше звернутися до судді і сказати йому, що Конституція Республіки Сербської гармонізована з Конституцією Боснії і Герцеговини і Дейтонською угодою", – заявив Додік журналістам після того, як з'явився перед суддею.

Раніше Додік попросив суддю "припинити розгляд справи, якщо він хоче зберегти обличчя".

Вкотре було продемонстровано, що суд і прокуратура Боснії і Герцеговини є політично мотивованими і перебувають під впливом іноземців, сказав Додік і оцінив, що це "суто політичний процес, якому не допомагають юридичні факти".

Додік зазначив, що він є мішенню в цій справі і що суддя показав це, розділивши провадження проти нього і в.о. директора "Офіційного вісника" Мілоша Лукіча, який також виступає обвинуваченим у процесі.

Президент РС підкреслив, що він очікує виправдувального вироку і що в такому випадку він подасть позов до суду на Боснію і Герцеговину за завдані збитки.

"Якщо це станеться, Боснії і Герцеговині доведеться заплатити великий штраф за некомпетентність прокурорів", – сказав Додік.

Слухання у справі проти Мілорада Додіка в Суді Боснії і Герцеговини було перенесено на 30 січня.

У жовтні Мілорад Додік відмовився визнати свою провину за кримінальним звинуваченням у тому, що не підпорядкувався міжнародному посланцю, який наглядає за миром у цій балканській країні.

Додік відмовився визнати легітимність Шмідта, який має повноваження змінювати закони і замінювати чиновників, які підривають мир. Додік стверджує, що німець Шмідт, який обіймає цю посаду з 2021 року, був призначений незаконно.

Додік, який має тісні зв'язки з Росією, наполягає на відокремленні Республіки Сербської від Боснії, що пережила кровопролитну війну в 1990-х роках і знову стоїть перед загрозою можливого розпаду.

Додік у липні підписав два закони, які у підсумку Верховний представник Крістіан Шмідт скасував. Шмідт заявив, що ці закони суперечать конституції Боснії та умовам мирної угоди.

Один із цих законів призупинив дію рішень Конституційного суду Боснії, а другий – припинив публікацію указів і законів мирного посланника в офіційному віснику Республіки Сербської.