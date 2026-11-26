Міністерство оборони Молдови попередило громадян, що шахраї телефонують на мобільні телефони або розсилають повідомлення, видаючи себе за співробітників військкоматів, і запитують особисті дані.

Про це повідомляє NewsMaker, інформує "Європейська правда".

Це відбувається на тлі інформації щодо внесення змін до законодавства про підготовку резерву Збройних сил, зазначили в оборонному відомстві країни.

Міноборони нагадало, що законопроєкт, який стосується збройних сил та резервістів, ще не ухвалено. Він може набрати чинності у 2027 році.

"Тому наразі немає підстав для запитів, адресованих громадянам на підставі нових положень. Слід з обережністю ставитися до дзвінків або повідомлень із запитом особистих даних, призначенням зустрічей або наданням інструкцій з цього питання", – заявили в міністерстві.

Крім того, відомство нагадало, що територіальні військкомати ніколи не запитують телефоном особисті дані, такі як ім’я, адреса, ідентифікаційний номер (IDNP) або банківські реквізити, і ніколи не вимагають платежів у результаті дзвінків або повідомлень.

Щоб перевірити інформацію щодо військових документів або уточнити отримані запити, громадяни можуть звернутися безпосередньо до військкомату, до якого вони належать за місцем проживання, використовуючи виключно контактні дані з офіційного переліку адміністративно-військових органів.

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