Фіцо програв друзям України: які наслідки матиме рішення прокуратури про зброю для ЗСУ

"Без жодного сумніву можна стверджувати, що прокуратура вступила в політичну боротьбу на боці опозиції. Прокуратура захищає членів уряду Едуарда Гегера, які вирішили подарувати Україні винищувачі", – таку заяву 5 лютого зробив словацький прем’єр Роберт Фіцо.

Обурення прем’єра зрозуміле – він не зможе виконати одну зі своїх ключових обіцянок, що була дана ядерному електорату – покарати членів попереднього уряду за передачу Україні озброєння.

Вже зараз очевидно, що ця обіцянка не буде виконана, адже у більшості епізодів прокуратура не побачила ознак злочину. А по єдиному епізоду, рішення щодо якого ще не прийняте, шанси довести склад злочину виглядають абсолютно ілюзорними.

Наразі Фіцо намагається подати цю поразку як змову генерального прокурора з опозицією. Втім, це додатково зменшує його шанси зберегти владу після наступних парламентських виборів.

Підозра за допомогу Україні

"Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків (обов’язків діяти в якнайкращих інтересах. – Ред.)", – таку заяву у червні 2024 року зробив державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер.

Таким чином, вже незабаром після приходу до влади в уряді Роберта Фіцо вирішили відкрити кримінальну справу проти членів попереднього уряду за передачу Україні зброї.

Таке рішення було очікуваним – перебуваючи в опозиції, Фіцо активно погрожував уряду Едуарда Гегера кримінальним переслідуванням у разі передачі Україні 13 винищувачів МіГ-29, а також системи протиповітряної оборони "Куб".

Причина – це рішення уряд Гегера приймав на початку 2023 року, вже перебуваючи у статусі технічного, що, на думку Фіцо, не дозволяло йому ухвалювати рішення, що напряму стосуються національної оборони.

Втім, згодом стало відомо, що міністру оборони в уряді Гегера Ярославу Надю інкримінують і передачу Україні у 2022 році системи ППО С-300 – це була перша протиповітряна система, яку Україна отримала від союзників від початку повномасштабного вторгнення РФ.

А у 2025 році у Фіцо почали говорити, що наслідком цих кримінальних справ може навіть стати заборона заснованої Едуардом Гегером партії "Демократи", лідером якої наразі є Ярослав Надь.

Варто уточнити:

навіть інші опозиційні партії припускали, що слідству вдасться знайти факт порушень з боку Надя.

Зокрема, рішення про передачу системи С-300 було прийняте урядом після гарантій з боку міністра оборони, що союзники готові надати Словаччині заміну. І дійсно, після передачі системи С-300 Києву Сполучені Штати на рік позичили Словаччині систему Patriot, а коли цей термін добіг кінця – свою допомогу запропонувала Італія, передавши також на рік систему SAMP/T.

Втім, коли і цей термін добіг кінця, інших бажаючих допомогти Словаччині вже не знайшлося. І це стало для Фіцо, який вже очолив уряд, причиною звинувачувати своїх попередників у державній зраді.

Ярослав Надь у відповідь зазначав, що ці претензії Фіцо варто адресувати собі, адже це його уряд не зміг домовитися про нову оренду системи ППО.

Втім, це не завадило уряду спробувати заарештувати Надя та низку інших посадовців влітку минулого року – однак без особливого успіху.

І навіть припускаючи, що звинувачення Фіцо можуть мати підстави, більшість політологів відзначали, що переслідування опозиційної партії "Демократи" може мати протилежний ефект.

Так воно і сталося. Якщо ще рік тому ця партія не мала достатньої підтримки для подолання виборчого бар’єра (у Словаччині він складає 5% для партій), то тепер опитування дають їй близько 6%, що гарантує проходження до наступного парламенту.

Втім, Фіцо явно сподівався взяти реванш, довівши звинувачення до вироку суду. Саме тому відмова прокуратури у відкритті кримінальної справи за підтримку України стала особливо болючим ударом для голови словацького уряду.

Справа, що розвалилася

Про перші проблеми з покаранням ексміністра оборони стало відомо ще минулого року, коли слідчий спеціальної групи, створеної у листопаді 2024 року для розслідування дій попереднього уряду, заявив про закриття справи через відсутність складу злочину.

Міністерство оборони оперативно оскаржило це рішення, втім, нинішнє рішення прокуратури, схоже, є остаточним.

Щоправда, як стало відомо, за одним з епізодів перевірка ще проводиться. Йдеться вже не про літаки МіГ-29, а про раніше передану Україні систему ППО С-300, а точніше – про технічну документацію до неї.

За даними слідства, у квітні 2022 року з уряду передали "секретну технічну інформацію" про цю систему військовому аташе України. А отже, цей крок, як стверджує прокурор Растіслав Ремета, може тлумачитися як порушення словацько-російської угоди про взаємний захист секретної інформації.

Швидше за все, йшлося про технічний стан системи С-300. Як зараз відомо, на момент передачі вона потребувала ремонту, який словацька сторона самостійно провести не могла.

Хай там як, а це звинувачення виглядає абсолютно абсурдним, особливо зважаючи на те, що складу злочину в самій передачі Україні системи ППО не було виявлено.

А отже, ані опозиція, ані експерти не вірять у перспективи цього звинувачення.

"Це просто формальність, яку просто треба провести, щоб завершити процес. Фіцо вже програв", – сказав "ЄвроПравді" міністр економіки в уряді Едуарда Гегера та член партії "Демократи" Карел Хірман.

З такою оцінкою погоджується аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

"Тут Фіцо явно не має шансів на успіх, особливо коли за ключовими звинуваченнями прокуратура відмовила уряду. І це дуже серйозний удар по Фіцо", – відзначає він.

Подвійний удар по Фіцо

Голова уряду Словаччини останніми днями отримав подвійний удар від прокуратури.

Напередодні генеральний прокурор Марош Жилінка на спеціально скликаній пресконференції заявив, що уряд Фіцо провалив боротьбу з корупцією.

"Виходячи з даних, які ми маємо за 2025 рік, я, на жаль, мушу зробити висновок, що експеримент під назвою "поправка до Кримінального кодексу в розділі про корупцію" та особливо зміна організаційної структури в поліції провалилися. Стан боротьби з корупцією – катастрофічний. Я не люблю цього говорити, вибачте, але він просто катастрофічний", – заявив Жилінка.

У відповідь Роберт Фіцо випустив заяву, звинувативши генпрокурора у політизації своїх дій.

"Генеральний прокурор Словацької Республіки втрутився в політичну конкуренцію з некоректними політичними заявами та твердженнями, для спростування яких у нас достатньо професійних аргументів на урядовому рівні. Я ставлю собі питання, кому і чому мала служити сьогоднішня політична пресконференція, яка була єдиним випадом проти уряду та прем'єр-міністра. Особливо якщо вона відбулася в день, коли Міністерство оборони Словацької Республіки отримало рішення прокурора про відсутність підстав переслідувати колишнього міністра оборони Ярослава Надя у справі про незаконне пожертвування Україні військових літаків МіГ-29", – йдеться у заяві Фіцо.

"Роберт Фіцо вимушений подавати ситуацію таким чином, ніби генпрокурор перейшов на бік опозиції і тепер діє відповідно. Однак це виглядає дивно, адже генпрокурор був призначений саме нинішньою коаліцією. А отже, такі натяки Фіцо працюють лише проти нього", – відзначає Александр Дулеба.

За його словами,

нездатність покарати членів попереднього уряду за допомогу Україні стане сигналом для проросійського виборця.

А зважаючи на те, що цей виборець вже перетворився на ядерний електорат партії Фіцо Smer-SD, таке розчарування може мати чималі електоральні наслідки. В тому числі – міграцію цього електорату до інших проросійських сил.

Невипадково у Smer-SD вже намагалися перенести місцеві вибори, які мають пройти восени, на наступний рік, об’єднавши їх із парламентськими.

Попри те, що 5 лютого Фіцо без особливих проблем пережив ініційований опозицією вотум недовіри, а наступні парламентські вибори мають відбутися лише восени 2027 року, падіння рейтингів та провал на місцевих виборах може зробити прем’єра "кульгавою качкою" вже цього року.

А нинішні скандали істотно збільшують імовірність цього сценарію.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"