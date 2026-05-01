Швейцарії треба більше солдатів: як країна закриває лазівки для "альтернативної служби"

Швейцарія, що зберігає загальний військовий призов, стикнулася з проблемами через небажання молоді проходити службу в армії

Парламент Швейцарії має намір ускладнити перехід на альтернативну цивільну службу, розраховуючи таким чином помітно збільшити чисельність Збройних сил.

Приводом для цього рішення стала ситуація у сфері безпеки, що змінилася на гірше після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Ліві вважають, що такий захід ставить під загрозу сам інститут цивільної служби.

Зараз триває підготовка до референдуму, за допомогою якого противники реформи хочуть її зупинити. Однак є підстави вважати, що незалежно від результату голосування ця історія не завершиться.

Що таке цивільна служба і хто її проходить?

У Швейцарії діє правило про обов'язкову службу в армії для громадян країни.

Однак із правила є винятки; зокрема, військову повинність можна замінити альтернативною, або цивільною службою.

Цивільна служба у Швейцарії дозволяє не проходити дійсну військову службу. Але перейти на неї можна лише за дотримання трьох умов. По-перше, громадянин має бути визнаний придатним до служби за станом здоров'я. По-друге, він має заявити, що не може проходити військову службу зі зброєю в руках "з міркувань совісті". По-третє, він має бути готовий пройти альтернативну службу без зброї, яка в півтора раза триваліша за дійсну військову службу за призовом.

Ті, хто проходить цивільну службу, працюють у галузях і сферах, що мають значну суспільну вагу. Вони, як і військовослужбовці, отримують компенсацію втрати основного заробітку. У 2025 році 50% усіх днів, відпрацьованих у межах альтернативної цивільної служби, припадали на соціальну сферу, 18% – на галузь освіти, майже 15% – на сферу охорони здоров'я та майже 10% – на сферу охорони природи та довкілля. У 2025 році до альтернативної цивільної служби було допущено 7 211 осіб – це новий рекорд.

Кількість "альтернативників" зростала нерівномірно.

Після того як 2009 року у Швейцарії, по суті, скасували обов'язкову перевірку того, чи справді призовник відмовляється від військової служби з міркувань совісті, кількість дозволів на перехід на альтернативну цивільну службу різко підскочила.

Тут і далі – ілюстрація Swissinfo за офіційними даними Збройних сил країни

Суть запровадженого 2009 року правила, яке має назву "доказ дією" (reiner Tatbeweis), полягає в тому, що людина, яка подала заяву про перехід на альтернативну цивільну службу, більше не зобов'язана окремо підтверджувати щирість своїх переконань.

Держава погодилася вважати, що право громадянина на допуск до цивільної служби може обґрунтовуватися вже тим, що він готовий пройти альтернативну цивільну службу, яка у Швейцарії триває значно довше, ніж військова служба. Саме готовність до більш тривалої служби і вважається практичним підтвердженням серйозності такого рішення.

Що хочуть змінити на референдумі?

Навіть після 2009 року кількість охочих замінити військову службу альтернативною постійно зростала. Минулого року рекордною стала як кількість тих, хто вибрав цей варіант, так і загальна кількість днів, відпрацьованих у межах альтернативної служби (1,9 млн).

Це найвищий показник з моменту введення в країні 1996 року альтернативної служби як такої.

Третину заяв про перехід на альтернативну службу військовослужбовці подали вже після проходження початкової військової підготовки в навчальних підрозділах Збройних сил (т.зв. "школа рекрутів").

Ця динаміка не вписується в плани уряду.

Парламент має намір різко скоротити кількість осіб, які проходять цивільну службу. Стоїть мета зменшити її з 7 200 до 4 000 на рік, тобто більш ніж на 40%.

Для цього до федерального закону "Про цивільну альтернативну службу" внесли низку поправок. У майбутньому всі особи, які проходять цивільну службу, незалежно від того, скільки днів вони вже відслужили в межах дійсної військової служби за призовом, мають провести на альтернативній службі щонайменше 150 днів (що, напевно, має зменшити кількість тих, хто почав служити і передумав).

Норму, згідно з якою альтернативна цивільна служба триває в півтора раза довше, ніж дійсна військова служба, передбачають поширити також на офіцерський і сержантський склад.

Загалом альтернативну цивільну службу хочуть зробити менш привабливою.

Для цього запропоновано пакет заходів.

Один із них – так звані "повторні збори".

Після закінчення основної частини альтернативної служби особи, які проходять цивільну службу, повинні будуть брати участь у таких "зборах" щорічно. Іншими словами, їхні обов'язки стануть ще більше схожі на обов'язки звичайних регулярних військовослужбовців.

Особи, які повністю відслужили на дійсній військовій службі встановлені строки, більше не зможуть переходити на альтернативну цивільну службу, щоб уникнути обов'язку щорічно проходити стрілецьку перепідготовку. Нарешті, нова редакція зазначеного федерального закону забороняє проходити цивільну службу на позиціях, для яких потрібна медична, стоматологічна або ветеринарна освіта. Логіка цього заходу полягає в тому, щоб зробити цивільну службу менш привабливою для медиків і тим самим утримати більше таких фахівців у Збройних силах.

Чому щодо цієї реформи проводять референдум?

Рішення посилити умови допуску до альтернативної цивільної служби вже ухвалено Національною радою і Радою кантонів у вересні 2025 року.

Але у Швейцарії діє пряма демократія.

Під сумнів у цій країні можна ставити навіть закони, вже ухвалені парламентом. Широка коаліція партій і громадських об'єднань виступила проти таких законодавчих поправок і в середині січня 2026 року ініціювала проти них референдум, зібравши 57 тисяч підписів громадян. Референдум під гаслом "Врятувати цивільну службу!" підтримують, зокрема, Соціал-демократична партія Швейцарії (SP), партія "Зелені" (GPS) та Євангелічна партія Швейцарії (EVP).

Федеральна рада (уряд) і парламентська більшість, як і раніше, вважають, що цивільна служба стала занадто привабливою для тих, хто вже пройшов службу в складі навчальних підрозділів, а також для армійських фахівців і командного складу.

Згідно з доповіддю Федерального міністерства оборони (VBS), опублікованою 2024 року, щорічно ще до закінчення обов'язкової дійсної військової служби Збройні сили залишають близько 11 тисяч осіб, причому частка тих серед них, хто обирає цивільну службу, постійно збільшується, тоді як кількість комісованих за станом здоров'я залишається стабільною. Під час парламентських дебатів щодо цих поправок міністр економіки країни Гі Пармелен заявив, що цивільна служба "всупереч своєму первісному задуму перетворилася на проблемне масове явище".

За його словами, вона має залишатися рішенням "виняткового характеру" для людей, які справді не можуть служити зі зброєю в руках "з міркувань совісті".

Прихильники реформи вважають, що зможуть перекрити цей канал відтоку кадрів з армії.

Цю реформу вони пов'язують також із різким погіршенням безпекової ситуації після початку повномасштабної агресії Росії проти України: вже кілька років біля кордонів Європи триває війна, а Швейцарія наразі, на їхню думку, не вважає за необхідне посилювати свою обороноздатність.

Своєю чергою коаліція, яка ініціювала референдум, вважає цивільну службу важливою сферою суспільного життя країни.

Вони нагадують: ті, хто вибрав цей формат, працюють, як правило, там, де спостерігається особливо гострий кадровий голод, і якщо їхня кількість скоротиться на 40%, то знайти їм заміну буде просто неможливо. На відміну від прихильників реформи, її противники не вважають, що Збройні сили якимось чином виграють від посилення умов переходу на цивільну службу: ті, хто рішуче налаштований не ходити до армії, як і раніше, зможуть домагатися звільнення від служби "за станом здоров'я".

На думку противників реформи, армія зараз аж ніяк не відчуває нестачі особового складу.

Відповідно до чинного законодавства, її чисельність не повинна бути меншою за 100 тисяч осіб, а верхня межа встановлена на рівні 140 тисяч військовослужбовців. На даний же момент чисельність Збройних сил Швейцарії і так на 5% перевищує встановлений максимум. Ініціатори референдуму кажуть, що посилення умов допуску до цивільної служби буде поступово вихолощувати саму ідею такої служби та в підсумку може призвести до її повної деградації і скасування.

Незалежно від результату голосування 14 червня 2026 року дискусії навколо умов проходження альтернативної цивільної служби майже напевно не закінчаться.

Уряд уже працює над поверненням старої практики, яка діяла до 2009 року: призовник муситиме проходити співбесіду на призовній комісії та доводити, що в нього й справді є обґрунтовані та щирі наміри уникнути конфлікту з власними переконаннями.

Крім того, уряд хоче запровадити для жінок обов'язковий "Інформаційний день відкритих армійських дверей", щоб мотивувати і жінок іти добровільно служити в армію.

У червні 2025 року Національна рада (велика палата парламенту) схвалила парламентську ініціативу з пропозицією об'єднати цивільну оборону та альтернативну цивільну службу в нову структуру під назвою "Служба в галузі протидії надзвичайним ситуаціям".

Якщо Рада кантонів (мала палата) підтримає цей проєкт (а рішення в парламенті Швейцарії ухвалюють тільки на підставі консенсусу двох рівноправних палат), то цілком можна очікувати, що ліві партії знову ініціюють проти такого законопроєкту референдум, вважаючи вже зараз, що він стане "форматом демонтажу цивільної служби як такої".

Авторка: Самуель Жабер, SwissInfo

Стаття початково вийшла на сайті SwissInfo і публікується з редакційними правками з дозволу правовласника