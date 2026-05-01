Швейцарии нужно больше солдат: как страна закрывает лазейки для "альтернативной службы"

Парламент Швейцарии намерен усложнить переход на альтернативную гражданскую службу, рассчитывая таким образом заметно увеличить численность Вооруженных сил.

Поводом для этого решения стала изменившаяся в худшую сторону ситуация в сфере безопасности после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Левые считают, что такая мера ставит под угрозу сам институт гражданской службы.

Сейчас ведется подготовка к референдуму, с помощью которого противники реформы хотят ее остановить. Однако есть основания считать, что независимо от исхода голосования, эта история не завершится.

Что такое гражданская служба и кто её проходит?

В Швейцарии действует правило про обязательную службу в армии для граждан страны.

Однако из правила есть исключения; в том числе воинскую повинность можно заменить альтернативной, или гражданской службой.

Гражданская служба в Швейцарии позволяет не проходить действительную военную службу. Но перейти на неё можно только при соблюдении трёх условий. Во-первых, гражданин должен быть признан годным к службе по состоянию здоровья. Во-вторых, он должен заявить, что не может проходить военную службу с оружием в руках "по соображениям совести". В-третьих, он должен быть готов пройти альтернативную службу без оружия, которая длится в полтора раза дольше действительной военной службы по призыву.

Проходящие гражданскую службу работают в областях и сферах, представляющих значительный общественный интерес. Они, как и военнослужащие, получают компенсацию потерь основного заработка. В 2025 году 50% всех дней, отработанных в рамках альтернативной гражданской службы, пришлись на социальную сферу, 18% – на область образования, почти 15% – на сферу здравоохранения и почти 10% – на сферу охраны природы и окружающей среды. В 2025 году к альтернативной гражданской службе были допущены 7 211 человек – это новый рекорд.

Число "альтернативщиков" росло неравномерно.

После того как в 2009 году в Швейцарии, по сути, отменили обязательную проверку того, действительно ли призывник отказывается от военной службы по соображениям совести, число разрешений на переход на альтернативную гражданскую службу резко подскочило.

Тут и далее – иллюстрации Swissinfo по официальным данным Вооруженных сил страны

Суть введенного в 2009 году правила, которое носит название "доказательства действием" (reiner Tatbeweis), состоит в том, что человек, подавший заявление о переходе на альтернативную гражданскую службу, больше не обязан отдельно подтверждать искренность своих убеждений.

Государство согласилось считать, что право гражданина на допуск к гражданской службе может обосновываться уже тем, что он готов пройти альтернативную гражданскую службу, которая в Швейцарии длится значительно дольше, чем военная служба. Именно готовность к более длительной службе и считается практическим подтверждением серьёзности такого решения.

Что хотят изменить на референдуме?

На даже после 2009 года число желающих заменить воинскую службу альтернативной постоянно росло. В прошлом году рекордным стало как число тех, кто выбрал этот вариант, так и общее число дней, отработанных в рамках альтернативной службы (1,9 млн).

Это самый высокий показатель с момента введения в стране в 1996 году альтернативной службы как таковой.

Треть заявлений о переходе на "альтернативку" военнослужащие подали уже после прохождения начальной военной подготовки в учебных подразделениях Вооруженных сил (т.н. "школа рекрутов").

Эта динамика не вписывается в планы правительства.

Парламент намерен резко сократить число лиц, проходящих гражданскую службу. Стоит цель уменьшить его с 7 200 до 4 000 в год, то есть более чем на 40%.

Для этого в федеральный закон "О гражданской альтернативной службе" внесли ряд поправок. В будущем все проходящие гражданскую службу лица, независимо от того, сколько дней они уже отслужили в рамках действительной военной службы по призыву, должны будут провести на альтернативной службе не менее 150 дней (что, наверняка, должно уменьшить число тех, кто начал служить и передумал).

Норму, согласно которой альтернативная гражданская служба длится в полтора раза дольше действительной военной службы, предполагается распространить также на офицерский и сержантский состав.

В целом альтернативную гражданскую службу хотят сделать менее привлекательной.

Для этого предложен пакет мер.

Одна из них – так называемые "повторные сборы". После окончания основной части альтернативной службы лица, проходящие гражданскую службу, должны будут участвовать в таких "сборах" ежегодно. Иными словами, их обязанности станут ещё больше похожи на обязанности обычных регулярных военнослужащих.

Лица, полностью выслужившие на действительной военной службе установленные сроки, больше не смогут переходить на альтернативную гражданскую службу с целью избежать обязанности ежегодно проходить стрелковую переподготовку. Наконец, новая редакция указанного федерального закона запрещает проходить гражданскую службу на позициях, для которых требуется медицинское, стоматологическое или ветеринарное образование. Логика этой меры состоит в том, чтобы сделать гражданскую службу менее привлекательной для медиков и тем самым удержать больше такого рода специалистов в Вооруженных силах.

Почему по этой реформе проводится референдум?

Решение ужесточить условия допуска к альтернативной гражданской службе уже принято Национальным советом и Советом кантонов в сентябре 2025 года.

Но в Швейцарии действует прямая демократия.

Под сомнение в этой стране можно ставить даже законы, уже принятые парламентом. Широкая коалиция партий и общественных объединений выступила против таких законодательных поправок и в середине января 2026 года инициировала против них референдум, собрав 57 тысяч подписей граждан. Референдум под лозунгом "Спасти гражданскую службу!" поддерживают, в частности, Социал-демократическая партия Швейцарии (SP), партия "Зелёные" (GPS) и Евангелическая партия Швейцарии (EVP).

Федеральный совет (правительство) и парламентское большинство по-прежнему считают, что гражданская служба стала слишком привлекательной для тех, кто уже прошёл службу в составе учебных подразделений, а также для армейских специалистов и командного состава.

Согласно докладу Федерального министерства обороны (VBS), опубликованному в 2024 году, ежегодно ещё до окончания обязательной действительной военной службы Вооруженные силы покидают около 11 тысяч человек, причем доля тех среди них, кто выбирает гражданскую службу, постоянно увеличивается, тогда как число "комиссованных" по состоянию здоровья остаётся стабильным. Во время парламентских дебатов по данным поправкам министр экономики страны Ги Пармелен (Guy Parmelin) заявил, что гражданская служба "вопреки своему первоначальному замыслу превратилась в проблемное массовое явление".

По его словам, она должна оставаться решением "исключительного характера" для людей, которые действительно не могут служить с оружием в руках "по соображениям совести".

Сторонники реформы считают, что смогут перекрыть этот канал оттока кадров из армии.

Эту реформу они связывают также с резким ухудшением ситуации в сфере безопасности после начала полномасштабной агрессии России против Украины: уже несколько лет у границ Европы продолжается эта война, а Швейцария пока, по их мнению, не считает необходимым усиливать свою обороноспособность.

В свою очередь, коалиция, инициировавшая референдум, считает гражданскую службу важной сферой общественной жизни страны.

Они напоминают: те, кто выбрал этот формат, работают, как правило, там, где наблюдается особенно острый кадровый голод и если их число сократится на 40%, то найти им замену будет попросту невозможно. В отличие от сторонников реформы, ее противники не считают, что Вооруженные силы каким-то образом выиграют от ужесточения условий перехода на гражданскую службу: те, кто решительно настроен не ходить в армию, как и раньше смогут ведь добиваться освобождения от службы "по состоянию здоровья".

По мнению противников реформы, армия сейчас отнюдь не испытывает нехватки личного состава.

В соответствии с действующим законодательством её численность не должна быть меньше 100 тысяч человек, а верхний предел установлен на уровне 140 тысяч военнослужащих. В настоящий же момент численность Вооруженных сил Швейцарии и так на 5% превышает установленный максимум. Инициаторы референдума говорят, что ужесточение условий допуска к гражданской службе будет постепенно выхолащивать саму идею такой службы и в итоге может привести к её полной деградации и отмене.

Независимо от исхода голосования 14 июня 2026 года дискуссии вокруг условий прохождения альтернативной гражданской службы почти наверняка не закончатся.

Правительство уже работает над возвращением старой практики, которая действовала до 2009 года: призывник должен будет проходить собеседование на призывной комиссии и доказывать, что у него и в самом деле есть обоснованные и искренние намерения избежать конфликта с собственными убеждениями.

Кроме того, правительство хочет ввести для женщин обязательный "Информационный день открытых армейских дверей", с тем чтобы мотивировать и женщин идти добровольно служить в армию.

В июне 2025 года Национальный совет (большая палата парламента) одобрил парламентскую инициативу с предложением объединить гражданскую оборону и альтернативную гражданскую службу в новую структуру под названием "Служба в области противодействия чрезвычайным ситуациям".

Если Совет кантонов (малая палата) поддержит этот проект (а решения в парламенте Швейцарии принимаются только на основании консенсуса двух равноправных палат), то вполне можно ожидать, что левые партии вновь инициируют против такого законопроекта референдум, считая уже сейчас, что он станет ни много ни мало "форматом демонтажа гражданской службы как таковой".

Авторка: Самуель Жабер, SwissInfo

Статья изначально вышла на сайте SwissInfo и публикуется с редакционными правками с разрешения правообладателя