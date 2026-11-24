У 2025 році Зеленський підписав першу з угод про Спецтрибунал. Зараз несподівано виникла затримка зі схваленням основної угоди у ВР

Два тижні тому, 11 листопада, комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва мав розглянути законопроєкт про приєднання України до Спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Але проєкт, потрібний передусім нашій державі, того дня не отримав схвального відгуку у профільному комітеті: кворум не зібрався, тому документ навіть не розглянули. Україна роками працювала з партнерами над тим, щоби перетворити ідею про трибунал на реальність.

Партнери пройшли значний шлях і дали згоду на це досить-таки революційне рішення.

Зрештою, і Верховна Рада торік дала згоду на цю роботу – коли ратифікувала двосторонню угоду з Радою Європи, що запустила юридичний процес створення Спецтрибуналу після того, як була досягнута політична домовленість про це. Але тепер маємо схвалити також багатосторонню, з державами-учасницями, до переліку яких зможуть увійти також неєвропейські країни.

А коли ми вийшли на фінішну пряму затвердження з боку України – то не змогли знайти достатньо депутатів, щоб відкрити дорогу до запуску угоди.

Це має змінитися вже цього тижня.

У середу вранці комітет збирається знову, щоб цього ж дня законопроєкт потрапив до сесійної зали.

Від цього залежить, чи почне Спеціальний трибунал працювати у 2027 році.

Арифметика трибуналу над Путіним

Учасників, які заявили про намір долучитися до механізму покарання російського (і не лише) керівництва за агресію, уже 39: Україна, 37 держав-партнерів і Євросоюз як інституція.

Але заява – це ще не ратифікація. Внутрішні процедури завершили дев'ять з них: Велика Британія, Естонія, Ісландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція.

Щоб Керівний комітет трибуналу почав працювати, потрібно щонайменше шістнадцять – такий показник встановило рішення Комітету міністрів РЄ. Крім того, є перелік держав, участь яких є обов’язковою на практиці – це чотири великі платники РЄ (їхнє приєднання вже почалося), Нідерланди, де буде розміщений трибунал (вже приєдналися), та Україна.

Маємо показати, що створення Спецтрибуналу має для нас значення.

Україна має стати десятою державою, що приєдналася до угоди і наблизила її створення – і це потрібно зробити вже зараз. Політична вага України у цьому процесі є особливою, її голос має надзвичайне значення. Зрештою, саме для України політично важливо, щоб учасниками Спецтрибуналу було якомога більше держав, щоби кримінальний процес над організаторами нападу на Україну мав якомога ширшу міжнародну легітимність.

У тому числі – на момент запуску цього спеціального суду.

Кожна ратифікація наближає день, коли трибунал почне працювати. Але приєднання України має особливу вагу. Наше долучення, а також швидкість ухвалення Україною цього рішення є вирішальним сигналом для частини держав, які ще зважують свої наміри щодо того, коли їм варто робити той самий крок.

Тому дуже важливо, щоб Україна не зволікала.

Ухвалити ратифікаційний закон необхідно вже зараз. Перш за все, крок до цього має зробити профільний парламентський комітет, не повторивши помилку минулого пленарного тижня.

І є ще один важливий елемент, про який не варто писати у деталях публічно, але буде неправильно не згадати, через його значущість.

Ближчим часом запланований візит до України посадовця, напряму долученого до рішень щодо Спецтрибуналу – і депутати можуть пересвідчитися у цьому. Нездатність Верховної Ради ухвалити рішення перед його візитом стала б украй негативним сигналом.

Тому є усі сподівання, що депутати знайдуть голоси і на комітеті, і у сесійній залі, щоб цього уникнути.

Чому йдеться про Керівний комітет і що це таке

Керівний комітет, який створює винесена на ратифікацію угода, є "третім правовим стовпом" трибуналу. Так сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коли президент вніс законопроєкт до Ради 30 жовтня.

Перші два стовпи вже встановлені. Про один з них вже згадано вище – це угода між Україною та Радою Європи, підписана президентом Володимиром Зеленським у Страсбурзі 25 червня 2025 року і ратифікована менше ніж за місяць, а також статут Спецтрибуналу. Але саме "третій стовп", тобто Керівний комітет, втілює трибунал у реальному житті.

Керівний комітет, створений державами-учасницями, затверджує суддів і прокурора, правила процедури, бюджет, безпеку й ІТ. Як пояснює директор Департаменту міжнародного права МЗС Антон Кориневич, саме цей орган запускатиме роботу трибуналу.

Без його рішень будівля в Гаазі не стане судом, а жоден суддя не отримає мантії.

Також ближчим часом Нідерланди мають представити бюджет трибуналу. Утім, лише створення Керівного комітету дозволить запустити процеси на практиці.

Варто також коротко нагадати, навіщо потрібен Спецтрибунал.

Злочин агресії, у вчиненні якого брало безпосередню участь керівництво Росії, відкрив шлях для усіх інших злочинів цієї війни. Без юридичного засудження відповідальних за цей злочин справедливість лишається неповною.

Інших юридичних шляхів для такого засудження немає. Існуюче міжнародне право містить тут прогалину.

Якщо її не закрити, принаймні частина російських топпосадовців, відповідальних за цю війну, уникне відповідальності.

Суд не лише для Путіна: коротко про Спецтрибунал, який ми створюємо

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розслідувати деякі інші злочини РФ і вже видав ордери на арешт шістьох російських посадовців, серед яких Путін, Шойгу й Герасимов. Але ці розслідування стосуються воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Щодо злочину агресії як такого МКС не має юрисдикції, і якщо цю прогалину не закрити, принаймні частина російських топпосадовців, відповідальних за цю війну, уникне відповідальності.

Але є також інші, не менш вагомі причини створення нового суду в Гаазі.

Завдання судових процесів – не лише покарати, а й запобігти повторенню злочинів. Роль Спецтрибуналу тут неоціненна. Бо якщо агресія проти України лишиться безкарною, наступний агресор бачить нульову ціну за такі дії.

Тому вирок Спецтрибуналу потрібен світові, не лише Україні.

Крім того, створення цієї інституції забере у Росії важіль у "мирних" переговорах. Коли Спецтрибунал запрацює – він стане міжнародним, а не українським інститутом, тож його не можна буде тихо закрити в мирній угоді. Це посилює позицію України про те, що питання відповідальності російської верхівки не є предметом дискусії.

І, зрештою, трибунал та його рішення увійдуть до історії і захистять її від переписування. Так само, як цю роль свого часу відіграв Нюрнберг.

Винести вироки і зафіксувати в історії роль агресора можна буде завдяки тому, що статут дозволяє повноцінні заочні провадження – in absentia. Тому російські керівники не зможуть уникнути вироку, лишаючись всередині країни.

І, звісно ж, йдеться не лише про Путіна і не лише про російських керівників.

Очікується, що підсудними Спецтрибуналу будуть приблизно два десятки осіб з вищого політичного й військового керівництва Росії, але там знайдеться місце для топпосадовців також з інших держав, що брали участь в агресії. Щонайменше, йдеться про лукашенківську Білорусь.

Так, Росія не визнає трибунал і називає його майбутні рішення "нікчемними".

Але саме реакція Москви на процес створення трибуналу свідчить, що їй болить ця проблема. Бо так не поводяться щодо органу, який нічого не означає. Зокрема, речниця тамтешнього МЗС Марія Захарова ще в червні 2025 року, одразу після підписання першої угоди у Страсбурзі, назвала "ворожим демаршем" приєднання до трибуналу будь-якої держави. Москва також пообіцяла відповісти обмежувальними заходами країнам, які долучаться.

Якби РФ дійсно вважала, що суд не має значення – то не погрожувала б його майбутнім учасникам, не інвестувала б зусилля у те, щоб запобігти його створенню.

І питання не лише у міжнародному переслідуванні та загрозі арешту. Це – юридична крапка у питанні про провину російських керівників. І ця інституція має дійсно історичну вагу.

Це буде третій в історії спеціальний міжнародний суд для злочину агресії після Нюрнберга й Токіо.

Але між тими процесами й теперішнім є різниця: тоді трибунали створювали після капітуляції агресора, а зараз її немає (поки що). Тому Україна пише нову сторінку в історії міжнародного права.

Так, процес потребуватиме часу – як це завжди буває з міжнародними судами. За реалістичними оцінками, робочі органи почнуть формуватися у 2027 році, перші обвинувачення можливі у 2028-му, перший вирок – у 2029–2030 роках.

Але щоб цей графік не зсунувся, рішення потрібне зараз.

Комітет має зібратися й розглянути законопроєкт у середу. Того ж дня парламент матиме змогу проголосувати за нього. Юридичних застережень до приєднання немає: лишається політична воля.

Немає причин, щоб Україна не прагнула ухвалити це рішення.

Автори:

Владислав Власюк, радник президента, уповноважений з питань санкційної політики

Сергій Сидоренко, редактор "Європейської правди"