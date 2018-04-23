Держава в мережі: як Естонія досягла лідерства в поширенні електронних послуг

На початку року в Естонії відбулася дискусія на тему: чи припустимо проводити реєстрацію шлюбу онлайн. І це не жарт – те, що здається неможливим, вже впроваджується або планується впровадити в цій балтійській країні.

Втім, щодо шлюбу все ж взяв гору консервативний підхід – бажаючим змінити свій сімейний стан, як і раніше, необхідно прийти до державної установи і особисто висловити свою волю. Також онлайн не можна оформити передачу фактичної власності. Наприклад, купити будинок через інтернет, на жаль, не вийде.

Та розвиток електоронного врядування не стоїть на місці, а отже, можливо, за деякий час і такі послуги можна буде отримувати онлайн.

В Естонії вже давно не запитують себе, чому б не заповнити всі ці папірці прямо в смартфоні й потім не отримати відповідь також онлайн. Чому в 2018 році, в епоху безконтактних платежів, доступу до телефонів і додатків за допомогою відбитка пальця і ​​телефонних відеочатів, ви не можете вирішувати всі свої формальні питання, пов'язані зі зверненням до органів влади, просто в тому ж смартфоні рухом пальця по екрану?

Все, чим зазвичай займається держава – від законодавчої діяльності до податків, – перенесли на одну платформу, об'єднавши націю.

Тепер будь-хто може проголосувати або сплатити штраф за неправильну парковку, не виходячи з дому.

Користувачам цієї системи досить ввести дані про себе лише один раз, і в подальшому можна забути про заповнення паперів у лікаря або в банку. Потрібний фахівець просто відкриває необхідну інформацію, прив'язану до індивідуальної ID-картки з чипом і зібрану на одній платформі. Необхідно вставити ID-карту в спеціальний пристрій через USB-порт, а потім ввести один із паролів, який до неї додається (інший використовується для цифрового підпису).

При використанні цифрових рішень кордони зникають, бо жодна служба не прив'язана до певного місця. Тому в 2014 році уряд запустив програму цифрового резидентства (далі – е-резидент), яка дозволяє іноземцям користуватися, наприклад, послугами банківської системи так, ніби вони живуть в Естонії. За офіційними даними, найбільше е-резидентів, які відкрили компанії в Естонії, є громадянами України.

Далі ми розглянемо основні послуги, якими в Естонії користуються повсякденно.

Комерційний регістр

Комерційний регістр є однією з державних баз даних, до якої в Естонії мають високий рівень довіри.

Ця центральна база даних включає в себе цифрові дані Комерційного регістру, Регістру некомерційних організацій і фондів і Регістру комерційних поручительств. У регістрі можна переглянути відкриті дані про компанію (контактні дані, рід діяльності, хто має право представляти компанію, статут, річний бухгалтерський звіт тощо). Даний регістр полегшує ведення бізнесу з новими партнерами, даючи можливість дізнатися про них первинну інформацію.

Портал підприємця

На порталі для підприємця є можливість зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, повне та командитне товариство, неприбуткове об'єднання і розпочати підприємницьку діяльність.

Комерційне об'єднання можна зареєструвати електронним способом на порталі для підприємців тільки в разі, якщо всі пов'язані з установою особи (члени правління, засновники, члени ради та інші) можуть підписати електронним підписом заяву про перший запис і статутні документи установи.

Цим порталом може користуватися резидент Естонії, у якого є ID-карта. Також це можуть робити власники латвійської, бельгійської та фінської ID-карт.

Портал пацієнта

Підставою для його роботи є загальнодержавна інформаційна система про здоров'я, в якій збираються дані, пов'язані зі сферою охорони здоров'я Естонії. За допомогою порталу можна ознайомитися з наявними в інформаційній системі даними про здоров'я пацієнта, подати додаткову інформацію та змінити свої особисті дані. За бажання свої особисті дані можна закрити.

Дані пацієнта може переглядати тільки доктор, що проводить лікування.

Крім усього зазначеного вище, за допомогою порталу для пацієнтів можна подавати різні волевиявлення, пов'язані з медичними послугами. Наприклад: призначати осіб, уповноважених для викупу лікарських препаратів за рецептами, давати дозвіл на переливання крові або відмовлятися від нього, виявляти бажання після смерті передати органи або тканини для пересадки, передати труп для навчальної та наукової роботи.

У порталі для пацієнтів можна також призначити собі представників з різними правами. Доступ до порталу пацієнта мають як приватні, так і державні медичні установи.

Дигітальний рецепт

Дигітальний рецепт – це електронний лікарський рецепт або рецепт медичного пристрою, який лікар виписує пацієнту в комп'ютері. Дигітальний рецепт не роздруковується на папері, а прямо з комп'ютера лікаря надсилається по інтернету до центру рецептів.

Вирушаючи в аптеку за ліками, при собі потрібно мати документ, що засвідчує особисту, з фотографією і особистим кодом, наприклад ID-карту, водійські права або паспорт.

E-kool

Якщо перекласти дослівно, то це "електронна школа". eKool - це система управління школами, яка об'єднує будинок, школу і самоврядування.

eKool допомагає учневі в організації навчального процесу (бачити оцінки, домашні завдання, розклад уроків, матеріали уроків, спілкуватися з учителем); батьки можуть бути краще інформовані про те, як йдуть справи у їхніх дітей, а місцеве самоврядування може спостерігати, як працюють школи, які знаходяться на його адміністративній території.

Електронне голосування

Інтернет-голосування (голосування в режимі онлайн) є однією з можливостей для голосування на додаток до інших методів. I-голосування означає в цьому контексті голосування через інтернет, а не голосування з використанням спеціального пристрою для голосування. Наприклад,

на виборах до Європейського парламенту в 2014 році більше 103 тисяч виборців використовували I-голосування - це 31% всіх виборців.

Зазначені вище послуги в адмініструванні процесів у країні - не єдині.

Естонська дигіталізація послуг стосується майже усіх сфер у державі, а винятки радше пов'язані з консервативністю мислення. У будь-якому разі, ймовірність того, що і ці послуги перейдуть в онлайн, в Естонії вище, ніж будь-де.

Автор: Георгій Джаніашвілі,

юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери"

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