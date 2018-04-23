Государство в сети: как Эстония добилась лидерства в распространении электронных услуг

В начале года в Эстонии прошла дискуссия на тему: допустимо ли проводить регистрацию брака онлайн. И это не шутка - то, что кажется невозможным, уже внедряется или планируется внедрить в этой балтийской стране.

Впрочем, в отношении брака все же возобладал консервативный подход - желающим изменить свое семейное положение по-прежнему необходимо прийти в государственное учреждение и лично выразить свою волю. Также в онлайне нельзя оформить передачу фактической собственности. Например, купить дом через интернет, к сожалению, не получится.

Впрочем, уже ставшие привычными электронные услуги тоже не стоят на месте, а значит, возможно, через некоторое время и эти услуги можно будет получать онлайн.

В Эстонии уже давно не задаются вопросами, почему бы нам не заполнить все эти бумажки прямо в смартфоне и потом не получить ответ также онлайн. Почему в 2018 году, в эпоху бесконтактных платежей, доступа к телефонам и приложениям с помощью отпечатка пальца и телефонных видеочатов, вы не можете решать все свои формальные вопросы, связанные с обращением в органы власти, прямо в том же смартфоне движением пальца по экрану?

Все, чем обычно занимается государство — от законодательной деятельности до налогов — перенесено на одну платформу, объединив нацию.

Теперь любой может проголосовать или оплатить штраф за неправильную парковку, не выходя из дома.

Пользователям этой системы достаточно ввести данные о себе лишь один раз, и в дальнейшем можно забыть о заполнении бумаг у врача или в банке. Нужный специалист просто открывает необходимую информацию, привязанную к индивидуальной ID-карте с чипом и собранную на одной платформе. Необходимо вставить ID-карту в специальное устройство через USB-порт, а затем ввести один из паролей, который к ней прилагается (другой используется для цифровой подписи).

При использовании цифровых решений границы стираются, так как ни одна служба не привязана к определённому месту. Поэтому в 2014 году правительство запустило программу цифрового резидентства (далее - э-резидент), которая позволяет иностранцам пользоваться, например, услугами банковской системы республики так, как если бы они жили в Эстонии. По официальным данным, больше всего э-резидентов, открывших компании в Эстонии, являются гражданами Украины.

Далее мы рассмотрим основные услуги, которые используются в Эстонии повседневно.

Коммерческий регистр

Коммерческий регистр является одной из государственных баз данных, к которой в Эстонии - высокий уровень доверия.

Эта центральная база данных включает в себя цифровые данные Коммерческого регистра, Регистра некоммерческих организаций и фондов и Регистра коммерческих поручительств. В регистре можно просмотреть открытые данные о компании (контактные данные, род деятельности, кто имеет право представлять компанию, устав, годовой бухгалтерский отчёт и другое). Данный регистр облегчает ведение бизнеса с новыми партнёрами, давая возможность узнать о них первоначальную информацию.

Портал предпринимателя

На портале для предпринимателя имеется возможность зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, полное и коммандитное общество, недоходное объединение и начать предпринимательскую деятельность.

Коммерческое объединение можно зарегистрировать электронным способом на портале для предпринимателей только в случае, если все связанные с учреждением лица (члены правления, учредители, члены совета и другие) могут подписать электронной подписью заявление о первой записи и уставные документы учреждения.

Данным порталом может пользоваться резидент Эстонии, у которого есть ID-карта. Также могут использовать владельцы латвийской, бельгийской и финской ID-карт.

Портал пациента

Основанием для его работы является общегосударственная информационная система о здоровье, в которой собираются данные, связанные со сферой здравоохранения Эстонии. Посредством портала можно ознакомиться с имеющимися в информационной системе данными о здоровье пациента, представить дополнительную информацию и изменить свои личные данные. При желании свои личные данные можно закрыть.

Данные пациента может просматривать только лечащий врач.

Помимо всего вышесказанного, с помощью портала для пациентов можно подавать различные волеизъявления, связанные с медицинскими услугами. Например: назначать лиц, уполномоченных для выкупа лекарственных препаратов по рецептам, давать разрешение на переливание крови или отказываться от него, изъявлять желание после смерти передать органы или ткани для пересадки, передать труп для учебной и научной работы.

В портале для пациентов можно также назначить себе представителей с различными правами. Доступ к порталу пациента имеют как частные, так и государственные медицинские учреждения.

Дигитальный рецепт

Дигитальный рецепт – это электронный лекарственный рецепт или рецепт медицинского устройства, который врач выписывает пациенту в компьютере. Дигитальный рецепт не распечатывается на бумаге, а прямиком из компьютера врача посылается по интернету в центр рецептов.

Отправляясь в аптеку за лекарством, при себе нужно иметь удостоверяющий свою личность документ с фотографией и личным кодом, например ID-карту, водительские права или паспорт.

E-kool

Переводя дословно – "электронная школа". eKool – это система управления школами, объединяющая дом, школу и самоуправление.

eKool помогает ученику в организации учебного процесса (видеть оценки, домашние задания, расписания уроков, материалы уроков, общаться с учителем); родители могут быть лучше осведомлены о том, как обстоят дела у их детей, а местное самоуправление получает хороший обзор того, как работают школы, находящиеся на его административной территории.

Электронное голосование

Интернет-голосование (голосование в режиме онлайн) является одной из возможностей для голосования в дополнение к другим методам. I-голосование означает в этом контексте голосование через интернет, а не голосование с использованием специального устройства для голосования. Например,

на выборах в Европейский парламент в 2014 году более 103 тысяч избирателей использовали I-голосование — это 31% всех избирателей.

Вышеперечисленные услуги в администрировании процессов в стране - не единственные.

Эстонская дигитализация услуг касается почти всех сфер в государстве, а оставшиеся исключения скорее связаны с консервативностью мышления. В любом случае, вероятность, что и эти услуги перейдут в онлайн, в Эстонии выше, чем где-либо.

Автор: Георгий Джаниашвили,

юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

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