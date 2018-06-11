11 жінок і один космонавт: які проблеми матиме новий уряд Іспанії

Іспанська політика зробила черговий кульбіт – вотум недовіри консервативному прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою несподівано зробив новим главою уряду соціаліста Педро Санчеса.

Що ж там сталося?

З 2011 року посаду голови уряду Іспанії виконував консервативний Маріано Рахой від Народної партії, причому наостанок – з урядом меншості. Слід сказати, він мужньо вистояв чимало криз. Проте врешті-решт втратив опору навіть у власній партії на тлі поганих результатів референдумів, діяв без перспективи вирішення питання про Каталонію, безпорадно поводився щодо корупційних скандалів всередині своєї партії.

І ось 1 червня 180 голосами "за" і 169 "проти" антирахоєвська коаліція домоглася визнання і висунула соціал-демократа Педро Санчеса в якості нового прем'єр-міністра Іспанії.

Вперше в історії демократичної конституції після 1977 року було успішно реалізовано вотум недовіри.

На наступний день король офіційно призначив Санчеса новим главою уряду. А за тиждень політичні оглядачі дізналися новий склад уряду.

46-річний економіст Педро Санчес почав свою політичну кар'єру в 2000 році, був консультантом в регіональному уряді Мадрида, а пізніше допомагав у роботі прем'єр-міністру Хосе Луїсу Родрігесу Сапатеро.

У 2014 році він став новим лідером Іспанської соціалістичної робочої партії, але після двох програних парламентських виборів і двох марних спроб формування уряду восени 2016 року більшістю своїх депутатів і регіональних голів PSOE був зміщений з цієї посади. Потім був камбек: за рішенням членів партії у травні 2017-го він повернувся, але вже з базисно-демократичним і більш лівим профілем, і знову очолив партію.

І ось тепер він несподівано знову на чолі іспанського уряду. При цьому сам уряд також є унікальним для Іспанії.

Серед 18 міністерських посад 11 отримали жінки, в тому числі пости міністра оборони, фінансів, економіки та юстиції. Уряд на 61,1% сформовано з жінок, і це найбільший показник в історії Іспанії. Ще одна "родзинка" – пост міністра науки отримав 55-річний екс-астронавт Педро Дуке, який востаннє побував у космосі в 2003 році.

Зробити зі строкатого антирахоєвського альянсу стабільний уряд до кінця терміну повноважень в червні 2020 року – складне завдання. Керівництво лівопопулістської партії Podemos в унісон заявило, що часи одноколірних урядів в Іспанії минули – принаймні тільки з 84 місцями соціалістів у парламенті. Воно нібито чекає коаліційної пропозиції для формування прогресивного урядового альянсу, а інакше бачить себе в ролі опозиції.

Разом зі 155 голосами вони вийшли б на більшу кількість голосів, ніж попередній уряд меншості, однак і далі залишалися б залежними від регіональних партій, щоби при голосуваннях долати бар'єр більшості в 176 голосів.

На парламентську підтримку з боку ліберальної Ciudadanos розраховувати не доводиться. Глава партії Альберт Рівера прагне під знаком багатообіцяючих результатів соціологічних опитувань до майбутніх виборів, щоб самому зайняти крісло глави уряду.

Ключове питання: чи обере уряд новий курс щодо Каталонії?

Санчес обіцянкою початку нового діалогу перетягнув каталонців на свою сторону. Він пообіцяв сформувати уряд демократії, але також чітко вказав, що про відокремлення від Іспанії не може бути й мови. При цьому консервативна Народна партія і ліберальна Ciudadanos пильно стежитимуть за тим, щоб новий лівий уряд не надто йшов назустріч сепаратистському регіональному уряду в Барселоні.

При цьому самі народники ще минулого року виконали вимогу соціалістів задіяти комітет з фінансової та інституційної реформи в децентралізації структури країни. Однак досі колишня партія влади ставилася до роботи комітету лише обережно-вичікувально.

Саме тому нинішня опозиція – як народники, так і Ciudadanos – повинні тепер подбати про те, щоб у цій сфері нічого не рухалося аж до нових виборів.

Ще один важливий аспект: можливості нового уряду щодо масштабних ініціатив вкрай обмежені. Санчес анонсував, що хоче працювати з уже ухваленим бюджетом попередника. Однак у коаліції занадто багато бажаючих "покрутити" соціально-політичні гайки. Для обох загальнонаціональних профспілок ревізія прийнятої в 2012 році консервативної реформи трудового законодавства очолює список пріоритетів.

Зняття напруженості щодо Каталонії поверне на перше місце в порядку денному питання пенсій.

Широкі верстви населення не впевнені у своєму пенсійному майбутньому. У квітневому соціологічному барометрі державного інституту дослідження громадської думки Centro de Investigaciones Sociológicas питання пенсій при рейтингу 15,5% після безробіття з його 65,9% було серед головних проблем країни.

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