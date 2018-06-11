11 женщин и один космонавт: с какими проблемами столкнется новое правительство Испании

Испанская политика совершила очередной кульбит - вотум недоверия консервативному премьер-министру Испании Мариано Рахою неожиданно сделал новым главой правительства социалиста Педро Санчеса.

Что же там произошло?

С 2011 года должность главы правительства Испании исполнял консервативный Мариано Рахой от Народной партии, причем напоследок – с правительством меньшинства. Следует сказать, он мужественно выстоял немало кризисов. Однако в конце концов потерял опору даже в собственной партии на фоне плохих результатов референдумов, действовал без перспективы решения вопроса о Каталонии, беспомощно проявлял себя в отношении коррупционных скандалов внутри своей партии.

И вот 1 июня при 180 голосах "за" и 169 "против" антирахоевская коалиция добилась признания и выдвинула социал-демократа Педро Санчеса в качестве нового премьер-министра Испании.

Впервые в истории демократической конституции после 1977 года был успешно реализован вотум недоверия.

На следующий день король официально назначил Санчеса новым главой правительства. А через неделю политические обозреватели узнали новый состав правительства.

46-летний экономист Педро Санчес начал свою политическую карьеру в 2000 году, был консультантом в региональном правительстве Мадрида, а позднее помогал в работе премьер-министру Хосе Луису Родригесу Запатеро.

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В 2014 году он стал новым лидером Испанской социалистической рабочей партии, но после двух проигранных парламентских выборов и двух напрасных попыток формирования правительства осенью 2016 года большинством своих депутатов и региональных председателей PSOE был смещен с этой должности. Затем последовал камбэк: по решению членов партии в мае 2017-го он вернулся, но уже с базисно-демократическим и более левым профилем, и снова возглавил партию.

И вот теперь он неожиданно снова на вершине испанского правительства. При этом само правительство также уникально для Испании.

Среди 18 министерских должностей 11 получили женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. Правительство на 61,1% сформировано из женщин, и это самый большой показатель в истории Испании. Еще одна "изюминка" - пост министра науки получил 55-летний экс-астронавт Педро Дуке, последний раз побывавший в космосе в 2003 году.

Сделать из пестрого антирахоевского альянса стабильное правительство до конца срока полномочий в июне 2020 года – это трудное предприятие. Руководство левопопулистской партии Podemos в унисон заявило, что времена одноцветных правительств в Испании миновали – по крайней мере только с 84 местами социалистов в парламенте. Оно якобы ждет коалиционного предложения для формирования прогрессивного правительственного альянса, а иначе видит себя в роли оппозиции.

Вместе при 155 голосах они вышли бы на большее количество голосов, чем предыдущее правительство меньшинства от РР, однако и далее оставались бы зависимыми от региональных партий, чтобы при голосованиях преодолевать барьер большинства в 176 голосов.

На парламентскую поддержку со стороны либеральной Ciudadanos рассчитывать не приходится. Глава партии Альберт Ривера стремится под знаком многообещающих результатов социологических опросов к предстоящим выборам, чтобы самому занять кресло главы правительства.

Ключевой вопрос: возьмет ли правительство новый курс по вопросу о Каталонии?

Санчес обещанием начала нового диалога перетянул каталонцев на свою сторону. Он пообещал сформировать правительство демократии, но также отчетливо указал, что об отщеплении от Испании не может быть и речи. При этом консервативная Народная партия и либеральная Ciudadanos будут бдительно следить за тем, чтобы новое левое правительство не слишком щедро шло навстречу сепаратистскому региональному правительству в Барселоне.

При этом сами народники еще в прошлом году выполнили требование социалистов задействовать комитет по финансовой и институциональной реформе децентрализации структуры страны. Однако до сих пор прошлая партия власти относилась к работе комитета лишь осторожно-выжидательно.

Именно поэтому нынешняя оппозиция - как народники, так и Ciudadanos - должны теперь позаботиться о том, чтобы в этой сфере ничего не двигалось вплоть до новых выборов.

Еще один немаловажный аспект: возможности нового правительства по масштабным инициативам крайне ограничены. Санчес анонсировал, что он хочет работать с уже принятым бюджетом предшественника. Однако в коалиции слишком много желающих "покрутить" социально-политические гайки. Для обоих общенациональных профсоюзов ревизия принятой в 2012 году консервативной реформы трудового законодательства находится на самом верху в списке приоритетов.

Снятие напряженности в вопросе Каталонии вернет на первое место в повестке дня вопрос о пенсиях.

Широкие слои населения не уверены в своем пенсионном будущем. В апрельском социологическом барометре государственного института исследования общественного мнения Centro de Investigaciones Sociológicas вопрос пенсий при рейтинге 15,5% после безработицы с ее 65,9% был выдвинут в центральные проблемы страны.

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