Агресія на Азові: що доводитиме Україна у міжнародних судах

1. Дії РФ у Керченській протоці і Чорному морі є застосуванням сили на території України, що порушує базову норму міжнародного права, закріплену в частині 4 статті 2 Статуту ООН.

2. Дії РФ, які мали місце в територіальному морі України в Чорному морі та Керченській протоці, є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН з міжнародного права, стороною якої є Росія.

Будь-які посилання РФ на порушення начебто її державного кордону є апріорі нелегітимними.

Будь-які претензії РФ на територіальні води України були визнані нелегітимними Генеральною Асамблеєю ООН та стали підставою для запровадження контрзаходів проти РФ з боку України та наших партнерів – США, ЄС, Канади, тощо.

3. Дії РФ є порушенням свободи судноплавства. Статті 38 та 44 Конвенції ООН з морського права суворо забороняють перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою. Слід додати, РФ також своїми діями підтверджує нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря, оскільки РФ не мала і не має наміру їх дотримуватися.

Тож усі посилання РФ на якісь ефемерні "спільні внутрішні води України і Росії" є безпідставними.

5. Дії РФ також є погіршенням правового спору між Україною та РФ, який від 2016 року є предметом розгляду відповідним трибуналом. Такі дії суперечать як Конвенції ООН з морського права, так і загальному міжнародному праву.

6. Усі перелічені порушення міжнародного права стануть предметом розгляду Ради Безпеки ООН.

7. Відповідно до статуту ООН Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 Статуту, і зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, визначеного статтею 51 Статуту.

8. Крім того, відповідно до положень міжнародного права щодо відповідальності держав за міжнародні правопорушення, Україна вживатиме контрзаходів і закликає міжнародну спільноту вживати заходи примусу проти РФ з метою дотримання нею своїх зобов’язань.

9. Щодо статусу захоплених екіпажів, то відповідно до Женевської конвенції 1949 року вони є військовополоненими.

Тому РФ має дотримуватися усіх зобов’язань за цією Конвенцією. Ми працюємо з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

10. Умови воєнного стану визначатимуться на засіданні Верховної Ради України відповідно чинного законодавства, виходячи з обсягу загрози.