Не всі засоби для вейпінгу однакові - впровадження стандартів зменшення шкоди

Інноваційні нікотинові продукти, які увірвалися на традиційний тютюновий ринок, дають можливість повнолітнім курцям робити усвідомлений вибір між звичайними сигаретами та їх менш шкідливими альтернативами.

Всі ці продукти – від засобів для вейпінгу до пероральних нікотиновмісних порцій – ми називаємо продуктами з потенційно зниженим ризиком (PRRP).

Їхньою головною метою є усунення найбільшого ризику куріння – потрапляння до організму токсичних хімічних речовин при вдиханні диму, який виникає під час згоряння тютюну. Замість цього вони забезпечують споживання нікотину іншими способами, наприклад, через нагрівання тютюну чи рідин для електронних сигарет або перорально.

На нашу думку, в найближчі роки попит на продукти з потенційно зниженим ризиком зростатиме, оскільки все більше і більше курців шукають альтернативу сигаретам звертаючись до нових технологій та інноваційних підходів - і ми як промисловість повинні бути готовими до цього.

Але важливо, щоб повнолітні споживачі були впевнені в якості та безпеці цих продуктів. Для цього повинні бути встановлені певні стандарти та розроблені відповідні процедури оцінки якості данної продукції.

Так само, як в ситуації з продуктами харчування або лікарськими засобами, які вже знаходяться на ринку чи тільки вводяться в обiг, та які повиннi вiдповiдати вимогам певних стандартів, ми маємо пропонувати споживачам в усьому світі однаковий рівень захисту і впевненості в якості нікотинової продукції.

Др. Кріс Проктор, директор "Бритіш Американ Тобакко" з наукових досліджень продукції з потенційно зниженим ризиком

І хоча виконавча агенція Міністерства охорони здоров`я Великої Британії (Public Health England), опираючись на сучасні наукові дослідження, стверджує, що паріння на 95% безпечніше, ніж куріння сигарет, споживач не може бути впевненим, що це стосується абсолютно всіх продуктів допоки немає єдиних стандартів якості та механізмів перевірки на їх відповідність.

В окремих випадках, як зокрема в Європі, вже діють механізми контролю над засобами для вейпінгу - вони повинні бути зареєстровані та перевірені. Але універсальний стандарт якості все ще відсутній.

Його запровадження є вкрай важливим, оскільки тільки продукція доведеної якості, яка до того ж буде законодавчо врегульована, може стати рушійною силою стратегії зменшення шкоди.

Як світовий лідер тютюнової промисловості British American Tobacco (BAT) вважає, що ці продукти відіграють важливу роль у зменшенні шкоди від тютюну і мають великі перспективи в майбутньому. Але ми переконані, що вони можуть досягти цієї мети лише за умови встановлення чітких норм, правил та політики щодо використання.

По-перше, продукти з потенційно зниженим ризиком повинні відповідати високим стандартам якості продукції. У BAT ми дуже серйозно ставимося до цього питання і тому команда з близько 50 токсикологів ретельно вивчає все, що ми робимо.

Але через те, що продукти з потенційно зниженим ризиком є відносно новою категорією, для забезпечення якості та безпечності, а також для збільшення довіри споживачів до будь-яких продуктів данної категорії на ринку, вважаємо, що їх необхідно контролювати за загальними критеріями та регуляторними нормами, що використовуються для будь-якого нового споживчого товару, що надходить на ринок.

По-друге, доступність грає важливу роль. Якщо продукти з потенційно зниженим ризиком будуть коштувати більше, ніж пачка сигарет, то курці будуть неохоче змінювати свої звички та переходити на нові продукти. Тому ціна повинна бути доступною, а це можливо лише за умови зваженого підходу до оподаткування.

По-третє, нам потрібно донести інформацію про продукти з потенційно зниженим ризиком до повнолітніх курців і пояснити, що у них є вибір. Без можливості підвищити обізнаність щодо цих продуктів, надзвичайно важко розвивати нові категорії.

Нещодавній приклад нашої трансформаційної програми та того, як ми намагаємось підвищити обізнаність споживачів щодо нових продуктів, - це наше глобальне партнерство з McLaren - провідною командою Формули-1.

Партнерство, в основі якого лежать інноваційні технології, дає нам глобальну платформу, щоб розповісти повнолітнім курцям про наші продукти з потенційно зниженим ризиком.

Лише маючи доступ до такої інформації, вони зможуть зробити свій вибір на користь альтернаив курінню.

Регуляторні органи, промисловість, політики, засоби масової інформації, органи охорони здоров'я та вчені мають відігравати свою роль у трансформації ринку.

Але тільки якісні продукти, які регулюються відповідними нормативними документами та відповідають їм, можуть призвести до зменшення шкоди, і без цих стандартів ідея зменшення шкоди від тютюну ніколи не стане реальністю.

Тому ключовим питанням є впровадження стандартів якості та галузевих правил.

Автор: Др. Кріс Проктор, директор "Бритіш Американ Тобакко" з наукових досліджень продукції з потенційно зниженим ризиком