Не все средства для вейпинга одинаковы — внедрение стандартов снижения вреда

Инновационные никотиновые продукты, которые ворвались на традиционный табачный рынок, дают возможность совершеннолетним курильщикам делать осознанный выбор между обычными сигаретами и их менее вредными альтернативами.

Все эти продукты — от средств для вейпинга до пероральных никотиносодержащих порций — мы называем продуктами с потенциально пониженным риском (Potentially Reduced Risk Products — PRRP).

Их главной целью является устранение наибольшего риска курения — попадание в организм токсичных химических веществ при вдыхании дыма, который возникает при сгорании табака. Вместо этого они обеспечивают потребление никотина другими способами, например, посредством нагрева табака или жидкостей для электронных сигарет или перорально.

По нашему мнению, в ближайшие годы спрос на продукты с потенциально пониженным риском будет расти, поскольку все больше и больше курильщиков ищут альтернативу сигаретам обращаясь к новым технологиям и инновационным подходам — и мы как индустрия должны быть готовы к этому.

Но важно, чтобы совершеннолетние потребители были уверены в качестве и безопасности этих продуктов. Для этого должны быть установлены определенные стандарты и разработаны соответствующие процедуры оценки качества данной продукции.

Так же, как в ситуации с продуктами питания или лекарственными средствами, которые уже находятся на рынке или только вводятся в обращение, и которые должны соответствовать требованиям определенных стандартов, мы должны предлагать потребителям во всем мире одинаковый уровень защиты и уверенности в качестве никотиновой продукции.

Автор: Др. Крис Проктор, директор "Бритиш Американ Тобакко" по научным исследованиям продукции с потенциально сниженным риском

И хотя исполнительное агентство Министерства здравоохранения Великобритании (Public Health England), опираясь на современные научные исследования, утверждает, что парение на 95% безопаснее, чем курение сигарет, потребитель не может быть уверен, что это касается абсолютно всех продуктов, пока нет единых стандартов качества и механизмов проверки на соответствие.

В отдельных случаях, как в частности в Европе, уже действуют механизмы контроля над средствами для вейпинга — они должны быть зарегистрированы и проверены.

Но универсальный стандарт качества все еще отсутствует. Его введение крайне важно, поскольку только продукция доказанного качества, которая к тому же будет законодательно урегулирована, может стать движущей силой стратегии уменьшения вреда.

Как мировой лидер табачной промышленности, British American Tobacco (BAT) считает, что эти продукты играют важную роль в уменьшении вреда от табака и имеют большие перспективы в будущем. Но мы убеждены, что они могут достичь этой цели только при условии установления четких норм, правил и политики в отношении использования.

Во-первых, продукты с потенциально пониженным риском должны соответствовать высоким стандартам качества продукции. В BAT мы очень серьезно относимся к этому вопросу и поэтому команда из около 50 токсикологов тщательно изучает все, что мы делаем.

Но из-за того, что продукты с потенциально пониженным риском являются относительно новой категорией, для обеспечения качества и безопасности, а также для увеличения доверия потребителей к любым продуктам данной категории на рынке, считаем, что их необходимо контролировать по общим критериям и регуляторными нормами, используемым для любого нового потребительского товара, поступающего на рынок.

Во-вторых, доступность играет важную роль. Если продукты с потенциально пониженным риском будут стоить больше, чем пачка сигарет, то курильщики будут неохотно менять свои привычки и переходить на новые продукты. Поэтому цена должна быть доступной, а это возможно только при условии взвешенного подхода к налогообложению.

В-третьих, нам нужно донести информацию о продуктах с потенциально пониженным риском совершеннолетним курильщикам и объяснить, что у них есть выбор. Без возможности повысить осведомленность об этих продуктах, чрезвычайно трудно развивать новые категории.

Недавний пример нашей трансформационной программы и того, как мы пытаемся повысить осведомленность потребителей о новых продуктах, — это наше глобальное партнерство с McLaren — ведущей командой Формулы-1.

Партнерство, в основе которого лежат инновационные технологии, дает нам глобальную платформу, чтобы рассказать совершеннолетним курильщикам о наших продуктах с потенциально пониженным риском. Только имея доступ к такой информации, они смогут сделать свой выбор в пользу альтернатив курению.

Регуляторные органы, промышленность, политики, средства массовой информации, органы здравоохранения и ученые должны играть свою роль в трансформации рынка.

Но только качественные продукты, которые регулируются соответствующими нормативными документами и соответствуют им, могут привести к уменьшению вреда, и без этих стандартов идея уменьшения вреда от табака никогда не станет реальностью.

Поэтому ключевым вопросом является внедрение стандартов качества и отраслевых правил.

Автор: Др. Крис Проктор, директор "Бритиш Американ Тобакко" по научным исследованиям продукции с потенциально сниженным риском