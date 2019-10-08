Від петиції до закону: як латвійська платформа запрацювала в Україні

29 законів, ухвалених латвійським Сеймом, були внесені... простими громадянами. Серед них: автоматичне повернення переплати по податках, компенсація за лікування гепатиту С, дозвіл мотоциклам і мопедам використовувати смугу для руху громадського транспорту і відкрите голосування за президента в парламенті.

Таку можливість дає недержавна платформа ініціатив (петицій) на порталі ManaBalss (що перекладається як "Мій голос").

ManaBalss працює з 2011 року. За цей час 44 ініціативи набрали по 10 тисяч підписів, щоб бути розглянутими органами центральної влади Латвійської Республіки, і 29 стали законами або постановами уряду.

Втім, 11 ініціатив почали розглядати ще до того, як вони набрали необхідну кількість голосів.

Латвійські політики і чиновники бачать раціональне зерно в пропозиціях співгромадян і підтримують суспільство в його прагненні впливати на розвиток країни.

Загалом у Латвії працює чотири платформи електронних петицій, з яких тільки одна – державна. Однак ManaBalss залишається єдиною успішною – в тому числі завдяки внутрішнім стандартам якості текстів петицій і послуг з експертної допомоги авторам.

Секрет успіху ManaBalss полягає не стільки в зручності та доступності, хоча і це важливо, скільки в якості текстів петицій.

Зараз на платформі ManaBalss відкривається близько 40% петицій, тоді як вісім років тому – не більше 30%. Такий приріст пояснюється поліпшенням якості ініціатив і більш серйозним ставленням авторів до змісту петицій.

Подібний досвід може бути корисний і в Україні.

З 2016 року було запущено "Мій голос" – українську версію ManaBalss, єдину в Україні незалежну платформу петицій, де впроваджені ті ж критерії і правила, що діють і в Латвії.

На платформі немає автоматичної публікації після формальної перевірки відповідності законодавству. Далеко не всі петиції відкриваються для збору підписів.

У жовтні "Мій голос" переходить на новий домен і в рамках проєкту за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Латвії впроваджує новий інструмент, який дозволяє залучати до рецензування і редагування петицій експертів у найрізноманітніших галузях.

Це дозволяє зробити тексти більш грамотними і якісними з юридичної точки зору.

В ході реалізації проєкту наприкінці листопада буде опублікований звіт про перші підсумки з оцінкою ефективності такого нововведення. Це може стати поштовхом для дискусії політиків і громадянського суспільства про роль і місце платформ цифрової участі.

Команда платформи ManaBalss.lv і її партнери в Україні – платформа "Мій голос", Центр розвитку інновацій (Київ) і Європейський центр верховенства права (Харків) впевнені, що ефективність сайтів петицій та інших платформ цифрової участі громадян можна істотно поліпшити.

Активне громадянське суспільство, існуюча інфраструктура, заявлений курс на діджиталізацію є гарними передумовами для закріплення України серед країн з найвищим рівнем розвитку цифрової демократії у світі.

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