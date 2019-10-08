От петиции до закона: как латвийская платформа заработала в Украине

29 законов, принятых латвийским Сеймом, были внесены… простыми гражданами. Среди них: автоматический возврат переплаты по налогам, компенсация за лечение гепатита С, разрешение мотоциклам и мопедам использовать полосу для движения общественного транспорта и открытое голосование за президента в парламенте.

Такую возможность дает негосударственная платформа инициатив (петиций) на портале ManaBalss (что переводится как "Мой голос").

ManaBalss работает с 2011 года. За это время 44 инициативы набрали по 10 тысяч подписей, чтобы быть рассмотренными органами центральной власти Латвийской Республики, и 29 превратились законы или постановления правительства.

Впрочем, 11 инициатив начали рассматриваться еще до того, как набрали необходимое количество голосов.

Латвийские политики и чиновники видят рациональное зерно в предложениях сограждан и поддерживают общество в его стремлении влиять на развитие страны.

Всего в Латвии работает четыре платформы электронных петиций, из которых только одна – государственная. Однако ManaBalss остается единственной успешной – в том числе благодаря внутренним стандартам качества текстов петиций и услугам по экспертной помощи авторам.

Секрет успеха ManaBalss заключается не столько в удобстве и доступности, хотя и это немаловажно, сколько в качестве текстов петиций.

Сейчас на платформе ManaBalss открывается около 40% петиций, тогда как восемь лет назад – не более 30%. Такой прирост произошел за счет улучшения качества инициатив и более серьезному отношению авторов к содержанию петиций.

Подобный опыт может быть полезен и в Украине.

С 2016 года был запущен "Мiй голос" – украинская версия ManaBalss, единственная в Украине независимая платформа петиций, где внедрены те же критерии и правила, что действуют и в Латвии.

На платформе нет автоматической публикации после формальной проверки соответствия законодательству. Далеко не все петиции открываются для сбора подписей.

В октябре "Мiй голос" переходит на новый домен и в рамках проекта при финансовом содействии Министерства иностранных дел Латвии внедряет новый инструмент, который позволяет привлекать к рецензированию и редактированию петиций экспертов в самых разных областях.

Это позволяет сделать тексты более грамотными и качественными с юридической точки зрения.

В ходе реализации проекта в конце ноября будет опубликован отчет о первых итогах с оценкой эффективности такого нововведения. Это может стать толчком для дискуссии политиков и гражданского общества о роли и месте платформ цифрового участия.

Команда платформы ManaBalss.lv и ее партнеры в Украине – платформа "Мiй голос", "Центр розвитку інновацій" (Киев) и "Європейський центр верховенства права" (Харьков) уверены, что эффективность сайтов петиций и других платформ цифрового участия граждан можно существенно улучшить.

Активное гражданское общество, существующая инфраструктура, заявленный курс на диджитализацию являются хорошими предпосылками для закрепления Украины среди стран с наиболее высоким уровнем развития цифровой демократии в мире.

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