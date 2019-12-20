2400 доларів за затримку авіарейсу: нові компенсації від Канади, що стосуватимуться і українців

Канада суттєво підвищила відповідальність авіакомпаній за затримку чи скасування рейсів – і ці зміни, зокрема, стосуються й українців.

Згідно з новим законодавством, що набрало чинності 15 грудня, всі пасажири, які летять до чи з Канади, мають право на компенсацію, яка залежить від тривалості затримки рейсу та розміру компанії.

Зауважимо, що ці норми поширюються як на канадські, так і на іноземні авіакомпанії.

Варто нагадати, що регулярні рейси з України здійснюють МАУ, а також Lufthansa, Austrian Airlines та Air France.

Таким чином, українські пасажири, що купили квиток, наприклад, МАУ до Канади, теж можуть розраховувати на підвищену відповідальність авіакомпанії.

Що ж змінюється? Перше, на чому наголошує закон – це те, що пасажири мають бути поінформовані.

Авіакомпанії мають відразу повідомляти причину затримки рейсів та оновлювати інформацію про рейс кожні 30 хвилин. Крім цього, пасажири повинні бути поінформовані про свої права і можливу компенсацію.

Важливим пунктом є також закон про компенсацію.

Якщо скасування або затримка рейсу сталася з вини авіакомпаній, вони повинні повністю забезпечити завершення вашого маршруту. Тобто якщо затримка рейсу триває понад 9 годин, авіакомпанія повинна забронювати для вас рейс на той же клас обслуговування і компенсувати завдані незручності.

Якщо протягом 48 годин від початкового часу вильоту авіакомпанія не знайшла потрібний рейс, вона повинна також розглянути варіанти в сусідніх аеропортах, якщо такі є.

Крім того, якщо затримка зробить поїздку для пасажира невигідною, тоді на вимогу клієнта авіакомпанія повинна повернути повну вартість квитка, а також виплатити компенсацію: великі авіакомпанії – 400 канадських доларів (6920 грн), а маленькі авіакомпанії – 125 канадських доларів (2160 грн).

Великими авіакомпаніями за канадськими законами вважаються такі, що перевезли щонайменше два мільйони пасажирів на рік (враховуючи два попередні роки). Для прикладу, МАУ згідно з цими нормами належить до великих авіакомпаній, так само як і Lufthansa, Austrian Airlines та Air France.

Яку ж компенсацію варто очікувати?

Якщо ви прибуваєте через 3-6 годин пізніше початкового розкладу і летите великою авіакомпанією (наприклад, Air Canada), авіаперевізнику доведеться заплатити вам 400 канадських доларів (6920 грн). Невеликі авіакомпанії (наприклад, Swoop) виплачують пасажирам 125 канадських доларів (2160 грн).

За затримку від 6 до 9 годин мінімальний рівень компенсації, що виплачують великі авіакомпанії, сягає 700 канадських доларів (12100 грн), тоді як сума для невеликих авіакомпаній становить 250 канадських доларів (4325 грн).

Пасажири, яким затримали рейс на понад 9 годин, отримають право на 1000 канадських доларів (17300 грн), якщо летять великою авіакомпанією, або 500 канадських доларів (8650 грн) з невеликою авіакомпанією.

Згідно з новими законами, щойно затримка перевищить дві години, авіакомпанії повинні будуть пропонувати своїм пасажирам їжу та напої, а також безкоштовні засоби зв’язку.

Незвичайним фактом для європейців також залишається те, що не враховується відстань перельоту, який скасували або затримали.

Пасажири мають рік, щоби подати заяву про затримку чи скасування рейсу. Авіакомпанія має надати відповідь протягом 30 днів. Це буде або грошова компенсація, або ґрунтовне пояснення відмови. Також авіакомпанія може запропонувати знижки або ваучери на рейси, але лише як альтернативу грошовій компенсації – вибір залишається за пасажиром.

Варто звернути увагу на компенсацію під час овербукінгу. Відтепер не варто боятися, якщо вам на літаку не вистачить місця, адже компенсація досить пристойна. Сума, на яку ви маєте право, залежить від тривалості затримки, яка розраховується після прибуття до вашого кінцевого пункту призначення.

Якщо ви прибуваєте менше ніж через 6 годин після початкового плану, ваша компенсація становить як мінімум 900 канадських доларів. Якщо затримка становить від 6 до 9 годин, мінімальна компенсація становить 1800 канадських доларів (31 140 грн). За затримку понад 9 годин мінімальна компенсація становить 2400 канадських доларів (41 520 грн).

Також одним із нововведень став принцип посадки для дітей.

Згідно з новим законопроєктом, авіакомпанії повинні забезпечити безкоштовне розміщення дітей поруч із батьками. Діти до 5 років повинні сидіти поруч із батьками. Діти віком від 5 до 11 років повинні сидіти в одному ряду, не більше ніж на відстані одного-двох сидінь від батьків. Діти 12-13 років – не більше ніж на відстані одного ряду від своїх батьків, опікуна чи вихователя.

Підсумовуючи всі закони, які набрали чинності 15 грудня, можна сказати, що канадське законодавство дуже серйозно налаштоване на забезпечення максимального комфорту пасажирів.

Але чи стане це сильним ударом для авіакомпаній? Напевно, так.

Низка перевізників, зокрема Air Canada, Porter Airlines, протестували проти нового законопроєкту, стверджуючи, що він порушує міжнародні стандарти.

Та чому мовчать авіакомпанії Європи? Адже якщо порівняти максимальну компенсацію в Європі за скасування рейсу, яка становить 600 євро, з компенсацією у Канаді – 2400 канадських доларів (приблизно 1645 євро), то можна здивуватися, наскільки великою є різниця!

І хоча канадські закони мають безліч нюансів і дрібниць, які можуть вплинути на розмір компенсації, проте новий закон суттєво посилив позиції споживача.

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