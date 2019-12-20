2400 долларов за задержку авиарейса: новые компенсации от Канады, которые коснутся и украинцев

Канада существенно повысила ответственность авиакомпаний за задержку или отмену рейсов – и эти изменения, в частности, касаются и украинцев.

15 декабря в силу вступили законы, касающиеся задержки и отмены рейсов. Согласно им, все пассажиры, которые летят в Канаду или покидают ее на борту самолета, имеют право на компенсацию, которая зависит от продолжительности задержки рейса и размера авиакомпании.

Заметим, что эти нормы распространяются как на канадские, так и на иностранные авиакомпании.

Стоит напомнить, что регулярные рейсы из Украины осуществляют МАУ, а также Lufthansa, Austrian Airlines и Air France.

Таким образом, украинские пассажиры, купившие билет, например, МАУ в Канаду, тоже могут рассчитывать на повышенную ответственность авиакомпании.

Что же изменилось? Первое, на чем акцентирует закон – это то, что пассажиры должны быть проинформированы.

То есть с 15 декабря авиакомпании обязаны сразу сообщать причину задержки рейсов и обновлять информацию о рейсе каждые 30 минут. Кроме этого, пассажиры должны быть проинформированы о своих правах и возможной компенсации.

Важным пунктом является также закон о компенсации. Если отмена или задержка рейса произошли по вине авиакомпаний, то они должны полностью обеспечить завершение вашего маршрута.

То есть если задержка рейса длится более 9 часов, авиакомпания должна забронировать для вас рейс на тот же класс обслуживания и компенсировать причиненные неудобства. Если в течение 48 часов от начального времени вылета авиакомпания не нашла нужный рейс, они должны также рассматривать варианты в соседних аэропортах, если таковые имеются.

В случае, если задержка сделает поездку для пассажира невыгодной, тогда по требованию клиента авиакомпания должна вернуть полную стоимость билета, а также выплатить компенсацию: крупные авиакомпании должны выплатить 400 канадских долларов, а маленькие авиакомпании – 125 канадских долларов.

Как определить, крупная или небольшая авиакомпания – та, с которой вы летите?

Крупные авиакомпании – это те, которые перевезли по меньшей мере два миллиона пассажиров в год (учитывая два предыдущих года). Например, МАУ согласно этим нормам относится к крупным авиакомпаниям, так же, как и Lufthansa, Austrian Airlines и Air France. Все остальные авиакомпании считаются небольшими.

На какую же компенсацию стоит рассчитывать?

Если вы прибыли с задержкой от 3 до 6 часов от первоначального расписания и летели рейсом крупной авиакомпании (например, Air Canada), авиаперевозчику придется заплатить вам 400 канадских долларов. Небольшие авиакомпании (например, Swoop) выплачивают пассажирам 125 канадских долларов.

За задержку от 6 до 9 часов минимальный уровень компенсации, выплачиваемой крупными авиакомпаниями, достигает 700 канадских долларов, тогда как сумма для небольших авиакомпаний составляет 250 канадских долларов.

Пассажиры, которым задержали рейс более чем на 9 часов, получат право на 1000 канадских долларов, если пользуются услугами крупной авиакомпании, или 500 канадских долларов с небольшой авиакомпанией.

Согласно новым законам, если задержка превысит два часа, авиакомпании должны будут предлагать своим пассажирам еду и напитки, а также бесплатные средства связи.

Необычным фактом для европейцев также остается то, что не учитывается расстояние перелета, который отменили или задержали.

У пассажиров есть год, чтобы подать заявление о задержке или отмене рейса. Авиакомпания должна предоставить ответ в течение 30 дней. Это будет либо денежная компенсация, либо обоснованное объяснение об отказе. Также авиакомпания может предложить скидки или ваучеры на рейсы, но только в качестве альтернативы денежной компенсации – выбор остается за пассажиром.

Стоит обратить внимание на компенсацию при овербукинге. Теперь не стоит бояться, если вам на самолете не хватит места, ведь компенсация довольно приличная. Сумма, на которую вы имеете право, зависит от продолжительности задержки, которая рассчитывается по прибытии в конечный пункт назначения.

Если вы приезжаете меньше чем через 6 часов после первоначального плана, ваша компенсация составляет как минимум 900 канадских долларов. Если задержка составляет от 6 до 9 часов – минимальная компенсация составляет 1800 канадских долларов. За задержки более 9 часов минимальная компенсация составляет 2400 канадских долларов.

Также одним из нововведений стал принцип посадки для детей.

Согласно новому законопроекту, авиакомпании должны обеспечить бесплатное размещение детей рядом с их родителями.

Дети до 5 лет должны сидеть рядом с родителями или опекуном.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет будут сидеть в одном ряду на расстоянии не более чем одного-двух сидений от родителей.

Дети в возрасте 12-13 лет должны сидеть на расстоянии не более чем одного ряда от своих родителей, опекуна или воспитателя.

Суммируя все законы, которые вступили в действие 15 декабря, можно сказать, что канадское законодательство очень серьезно настроено на обеспечение максимального комфорта пассажиров.

Но станет ли это сильным ударом для авиакомпаний? Наверное, да.

Ряд перевозчиков, в частности Air Canada, Porter Airlines, протестовали против нового законопроекта, утверждая, что он нарушает международные стандарты. Но почему молчат авиакомпании Европы? Ведь под действие закона подпадают все перевозчики, которые летят в Канаду или покидают её на рейсе любой авиалинии. Регулярные рейсы из Украины осуществляют следующие авиакомпании: Lufthansa, Austrian Airlines, Air France и, конечно же, украинская авиакомпания МАУ, которая также будет вынуждена учитывать все новые законы.

Если сравнить максимальную компенсацию в Европе за отмену рейса, которая составляет 600 евро, с компенсацией в Канаде – 2400 канадских долларов (примерно 1645 евро), то можно удивиться, насколько велика разница!

И хотя канадские законы имеют множество нюансов и мелочей, которые могут повлиять на размер компенсации, новый закон существенно усилил позиции потребителя.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не является редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора