Пандемія в допомогу: як змінилася російська пропаганда в країнах Балтії

Російська вакцина стала подвійною ідеологічною зброєю Кремля. На фото - вантаж Sputnik V в аеропорту Венесуели, березень 2021 року

COVID-19 став свого роду подарунком для російських пропагандистів.

У світі в інформаційний простір вкидається все більше фейків про коронавірус. Їхньому поширенню також сприяли кілька людських чинників: страх і паніка людей, цікавість, розчарування.

Росія не могла цим не скористатися, ставши в авангарді країн, що використовують COVID-19 як зброю в інформаційній війні.

При цьому путінський режим враховує особливості кожної країни, на які поширюється інформаційно-пропагандистська діяльність.

Не стали винятком і країни Балтії, які вже давно є мішенню російської дезінформації.

Ще до пандемії основними російськими наративами були підрив західних політичних інститутів і меседжі про економічну неспроможність балтійських країн.

Ще одна поширена тема російського інформаційного тиску – русофобія, популярний пропагандистський наратив про пригноблення російськомовної громади в країнах Балтії.

Тема русофобії отримала новий розвиток у зв'язку з COVID-19. Російська пропаганда поширює меседж про те, що "Спутник V" – найпопулярніша вакцина в Латвії, але в той самий час він став причиною зростання русофобії.

Серед іншого стверджувалося, що ця російська вакцина, здається, має так багато позитивних аспектів і про неї позитивно говорять в усьому світі, але популярність "Спутник V" в Латвії викликає нібито нові атаки на свободу слова і в Латвії вже йдуть нападки на опозиційних журналістів.

Ця теза доповнюється наративом, що Росія є більш успішною в сфері протидії коронавірусу, ніж Європа, і її вакцини могли б бути дуже корисними для сусідів. Однак перешкодою є балтійські русофоби – політичні еліти Естонії, Латвії та Литви, налаштовані категорично проти "Спутник V".

Іншими словами, російська пропаганда намагається створити картину, в якій більшість населення балтійських країн довіряє російській вакцині, і лише політична еліта намагаються довести своєму народу протилежне.

Один із ключових меседжів прокремлівської пропаганди – вакцина "Спутник V" нібито допомагає боротися з коронавірусом у багатьох державах, і успішно, і низка країн Європи вже переходять на "Спутник", закуповуючи його у великих кількостях, в той час як США ну ніяк не хочуть ділитися своїми вакцинами з іншими державами, поки самі не завершать вакцинацію у своїй країні.

У деяких російських ЗМІ також циркулювали чутки про те, що у людей в Європі брали інтерв'ю про вакцинацію "Спутником V" в різних країнах, і багато хто з них були дуже позитивно налаштовані до російської вакцини.

Іноді наводилися навіть статистичні дані – наприклад, в одному джерелі стверджувалося, що 47% опитаних у Чехії були переконані, що краще зробити щеплення вакциною "Спутник V", ніж чекати кілька місяців. Не так вже й важливо, скільки в цьому повідомленні правди, набагато важливіше, що воно повинно підривати довіру європейців до своїх урядів.

При цьому в Кремлі не забувають і про старі та випробувані механізми впливу, такі як "Безсмертний полк".

І хоча в 2021 році в умовах коронавірусу організатори акції "Безсмертний полк" в Таллінні вирішили її не проводити, це не означає, що цей проросійський рух в Естонії пішов на спад.

Цьогоріч "Безсмертний полк" проходить онлайн, акція розпочалася 1 травня і триватиме до 10 травня. Розташоване в Таллінні некомерційне об'єднання Baltinpress організувало онлайн-акцію в Facebook для всіх країн Балтії.

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