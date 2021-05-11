Пандемия в помощь: как изменилась российская пропаганда в странах Балтии

COVID-19 cтал своего рода подарком для российских пропагандистов.

В мире все больше выбрасывается в информационное пространство фейков о коронавирусе. Их распространению также способствовали несколько человеческих факторов: страх и паника людей, любопытство, разочарование.

Россия не могла этим не воспользоваться, став в авангарде стран, использующих COVID-19 в качестве оружия информационной войны.

При этом путинский режим учитывает особенности каждой страны, на которых распространяется информационно-пропагандистская деятельность.

Не стали исключением и страны Балтии, уже давно являющиеся мишенью российской дезинформации.

Еще до пандемии основными российскими нарративами был подрыв западных политических институтов и месседжи про экономическую несостоятельность балтийских стран.

Еще одна распространенная тема российского информационного давления – русофобия, популярный пропагандистский нарратив об угнетении русскоязычной общины в странах Балтии.

Тема русофобии получила новое развитие в связи с COVID-19. Российская пропаганда распространяет месседж о том, что "Спутник V" - самая популярная вакцина в Латвии, но в то же время он стал причиной роста русофобии.

Среди прочего утверждалось, что эта российская вакцина, кажется, имеет так много положительных аспектов и о ней положительно говорят во всем мире, но популярность Sputnik V в Латвии вызывает якобы новые атаки на свободу слова и в Латвии уже идут нападки на оппозиционных журналистов.

Этот тезис дополняется нарративом, что Россия является более успешной в сфере противодействия коронавирусу, чем Европа, и ее вакцины могли бы быть очень полезными для своих соседей. Однако преградой этого являются балтийские русофобы - политические элиты Эстонии, Латвии и Литвы, настроенные категорически против Sputnik V.

Иными словами, российская пропаганда пытается создать картину, в которой большинство населения балтийских стран доверяет российской вакцине, и лишь политическая элита пытаются доказать своему народу обратное.

Один из ключевых месседжей прокремлевской пропаганды – вакцина Sputnik V якобы помогает бороться с коронавирусом во многих странах и успешно, и ряд стран Европы уже переходят на Sputnik V, закупая его в больших количествах, в то время как США ну никак не хотят делиться своими вакцинами с другими странами, пока сами не завершат вакцинацию в своей стране.

В некоторых российских СМИ также циркулировали слухи о том, что у людей в Европе брали интервью о вакцинации "Спутником V" в разных странах, и многие из них были очень положительно настроены к российской вакцине.

Иногда приводились даже статистические данные - например, в одном источнике утверждалось, что 47% опрошенных в Чехии были убеждены, что лучше сделать прививку вакциной Sputnik V, чем ждать несколько месяцев. Не так уж и важно, сколько в этом сообщении правды, куда важнее - что оно должно подрывать доверие европейцев к своим правительствам.

При этом в Кремле не забывают и про старые и опробованные механизмы влияния, такие как "Бессмертный полк".

И хотя в 2021 году в условиях коронавируса организаторы акции "Бессмертный полк" в Таллинне решили не проводить акцию, это не значит, что это пророссийское движение в Эстонии пошло на спад.

В нынешнем году "Бессмертный полк" будет проходит онлайн, акция началась 1 мая и продлится до 10 мая. Находящееся в Таллинне некоммерческое объединение Baltinpress организовало онлайн-акцию в Facebook для всех стран Балтии.

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