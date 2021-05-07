Провал Додона: що робив експрезидент у "Межигір’ї" Лукашенка

Для проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона, схоже, настали непрості часи.

Бо він власноруч – точніше, за допомогою свого білоруського колеги, експрезидента Білорусі Александра Лукашенка – вбиває свої і без того не дуже райдужні шанси на перемогу на майбутніх парламентських виборах у Молдові.

Якби цієї історії не було – її варто було би придумати противникам Додона у Молдові.

Причому вона настільки неймовірна, що про неї треба розповісти у деталях – і показати у відео.

Не секрет, що Віктор Янукович мав білоруське коріння – із села Януки, що у Вітебській області. Але донедавна можна було тільки здогадуватися, як багато його єднає із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком. У того є своє Межигір’я, своя "Хонка" і навіть страуси.

Про це Лукашенко розповів на відео зі своєї зустрічі з гостем із Молдови – колишнім президентом Ігорем Додоном. При цьому в тих, хто пам’ятає часи Януковича та те, як він ховав свій маєток у Межигір’ї, при перегляді цього відео може виникнути відчуття дежавю.

Лукашенко, щоби довести, що він "живе не в палаці", так само показав невеличкий будиночок, але при цьому обмовився, що він у ньому жив лише під час ремонту іншого житла, яке лишилося за кадром. Нічого не нагадує? Точно так само Янукович свого часу показував обраним журналістам тимчасовий флігель у Межигір’ї, стверджуючи, що це його житло.

Хоча насправді жив він у так званій "Хонці", що вражала розмірами, коштовним оздобленням та дизайнерськими меблями. Ще одна аналогія – Лукашенко навіть не став приховувати, що є й інша частина його маєтку, яка, втім, належить не йому, а "кооперативу".

Все це – у нашому відео.

Втім, насправді щодо бажання Лукашенка бути схожим на інших авторитарних правителів не було жодних ілюзій. Натомість ще цікавішою є молдовська частина цієї історії. Адже мало того, що Додон взагалі поїхав на зустріч до Мінська.

Додон прямим текстом підтримав жорстокість білоруської влади у придушенні мітингів.

"Добре, що ви втримали ситуацію. Ви молодці... Ви показали приклад", – звернувся він до Лукашенка. А ще експрезидент Молдови, який досі контролює силовиків у цій країні, не виключив повторення білоруських подій після парламентських виборів, які призначені на 11 липня.

Поспішу заспокоїти: Молдова – не Білорусь. А Додон, хай як він мріє про роль авторитарного правителя, не має ані ваги, ані авторитету, щоби пройти шляхом Лукашенка, тому фальсифікації виборів та придушення протестів не станеться.

Навпаки, ця поїздка Додона в гості до диктатора свідчить про те, що справи у нього йдуть украй погано – і він, напевно, й сам втратив надію на збереження влади. Поясню, чому.

Влітку 2020 року, коли увесь світ був стривожений безпрецедентним насиллям проти мітингарів у Білорусі, Ігор Додон (він тоді ще був президентом) став одним із дуже небагатьох керівників держав, які привітали Лукашенка з "перемогою" на виборах. Це тоді викликало неабияке обурення у Молдові. З’ясувалося, що навіть виборці Додона не підтримують побиття, гвалтування та калічення людей, яке відбувалося тоді на вулицях Мінська та інших білоруських міст.

Публікація видання NewsMaker від 11.08.2020

У той період Додон розраховував виграти президентські вибори, і обурення частини виборців йому було не на руку. Тому він з’їхав зі своїх слів, запевнив, що його заява не означає визнання результатів виборів тощо.

А МЗС Молдови, підконтрольне прододонівському уряду, зробило офіційну заяву, що молдовська влада – на боці людей, а не диктатора.

За дев'ять місяців, що минули відтоді, ставлення молдован до подій у Білорусі не змінилося. То чому ж зараз Додон пішов наступом на знайомі йому граблі? Пояснення просте: він зрозумів, що втратив продемократичний електорат. А тому – змагатися за нього немає сенсу. Через це експрезидент нині концентрується на своєму електоральному ядрі, проросійських виборцях, і наперед відкидає усіх інших.

Спитаєте, яке нам до цього діло?

Річ у тім, що Україні це – явно на руку.

Адже, обравши проросійську нішу і не приховуючи свій вибір, Додон остаточно вбиває свої шанси на реванш на літніх парламентських виборах у Молдові.

Бо суто проросійських виборців у цій країні – набагато менше половини.

Досі партія Додона мала підтримку більшості, бо намагалася утриматися "в центрі" і залучити голоси тих, хто далекий від геополітики, а просто хоче спокійно жити, поратися у полі, не хоче поліцейського свавілля тощо. З нинішньою агресивною проросійською і навіть пролукашенківською риторикою Додон втрачає ці голоси.

Звісно ж, зустріч із білоруським диктатором – не єдина підстава для такого висновку. Останнім часом Додон системно робить кроки у цьому напрямку, просто цей епізод є найбільш показовими. До того ж, від експрезидента вже лунали заяви, які більше були схожі на істерику.

Отже, невдовзі влада у Молдові остаточно зміниться, і це розуміє навіть сам Додон.

А це для України має значення.

Нещодавно ЄвроПравда пояснювала у статті, чому проєвропейська Молдова є обов’язковою умовою для успіху євроінтеграції України. Якщо ви не читали цей текст, зробіть це зараз: "Шлях до поразки росіян: що змінять дострокові вибори у Молдові". І, звісно ж, стежте за розвитком подій у сусідніх державах разом із нашим виданням та нашим youtube-каналом.

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