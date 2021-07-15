Беженцы как гибридное оружие: с какой целью Лукашенко шантажирует ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель (в центре) в сопровождении премьера Литвы Ингриды Шимоните прибыли на границу с Беларусью

Александр Лукашенко решил найти гибридный рычаг давления на ЕС.

Этим рычагом, которым уже вовсю пользуется самопровозглашённый президент Беларуси, стали нелегальные мигранты из Ирака, Сирии и других стран.

Режим Лукашенко посылает к границам Литвы все больше и больше иракцев, сирийцев и других беженцев из региона Ближнего Востока.

Стоит отметить, что эта тактика не была придумана Лукашенко. Во время пика кризиса беженцев 2015–2016 годов именно так поступал Кремль, посылая через Мурманск и другие места в Скандинавию и Финляндию потоки нелегалов с Ближнего Востока.

Впрочем, Лукашенко творчески обработал эту технологию, добавив массовость, а главное, сделав ее элементом открытого шантажа.

"В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: "Помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу". Что, мы будем тратить сотни миллионов долларов в год, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?" – заявляет сам Лукашенко.

Выходит, вслед за проблемой беженцев Европу может ждать от Лукашенко и проблема усиления наркотрафика и даже транзита грязных ядерных материалов.

Тем более, есть все основания говорить, что проблема напрямую создается белорусским властями.

Недавно были запущены новые рейсы из Багдада в Минск, с целью привезти в Беларусь еще больше нелегалов с Ближнего Востока, бэкграунд которых вовсе не контролируется.

Иракская авиакомпания Fly Baghdad стала с мая 2021 года выполнять впервые прямые рейсы из Багдада в Минск, официально Минск называет это новой возможностью для туризма. По белорусским данным в 2020 году Беларусь посетило аж 5 тысяч туристов из Ирака.

Однако сколько из них были реальные туристы, а сколько остались в Беларуси как нелегалы, чтобы после пересечь границу Литвы и попасть в ЕС, остается очень спорным вопросом.

В первую очередь не повезло Литве – в отличие от Польши, она не имеет оборудованной пограничной инфраструктуры, созданной еще во времена СССР.

Часто граница Литвы с Беларусью – это просто пограничные столбы и вспаханная полоса земли, позволяющая зафиксировать нелегальный переход.

К слову, аналогичным образом выглядит и граница Беларуси с Латвией. Несколько лет назад Рига начала обустройство своей границы, но решила начать работы с оборудования границы с более проблемной Россией. Тем более, граница с Беларусью проходит по болотистым местам, что создает определенный природный барьер.

С Литвой все иначе. Особенно в контексте того, что граница проходит по густонаселённым регионам – и это упрощает задачу для нелегальных беженцев.

Как результат – Литва столкнулась с большим и все время возрастающим наплывом нелегальных беженцев.

Уже сейчас примерно тысячи иракцев и сирийцев в Минске ожидают, когда они смогут пересечь границу с Литвой, мечтая попасть в ЕС. Такого количества мигрантов Литва еще никогда у себя не принимала.

Литовские пограничники впервые были вынуждены применять против нарушителей границы слезоточивый газ.

По словам литовского премьера Ингриды Шимоните, с 1 июня "на восточной границе Евросоюза" были задержаны 1044 нелегальных мигранта. Для сравнения, за весь прошлый год их было всего 81.

Еще в начале июля власти Литвы ввели в стране положение ЧС, обратившись за помощью в ЕС.

Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ FRONTEX обратилось к странам-участникам из ЕС с призывом оказать всяческую дополнительную помощь по охране границы Литвы с Беларусью.

Несмотря на все эти усилия, Центр регистрации иностранцев в Литве уже переполнен, и власти намерены построить для нелегалов – в основном иракцев, сирийцев и турок – целый палаточный городок в Пабраде.

13 июля Сейм Литвы принял решение о том, что рост нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу является ничем иным, как гибридной агрессией, направленной против безопасности Литвы. Литовский парламент предложил правительству послать вооруженные силы для усиления охраны границы с Беларусью.

Сейм выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что эта самая гибридная угроза может быть использована и в дальнейшем именно для угроз нового типа, в том числе она может быть использована против Литвы в контексте грядущих военных учений "Запад-21".

Последнее – важный момент, указывающий, что в Литве не считают нынешнюю ситуацию исключительно делом рук Лукашенко.

Наоборот – за этим обострением стоит РФ, которая имеет тут свои интересы.

А теперь зададимся вопросом, для чего Минску и, вероятно, Кремлю нужны эти большие организованные потоки нелегалов, которые незаконно пересекают литовскую границу, особенно в преддверии учений "Запад-2021"?

На масштабных военных учениях "Запад-2021" Россия и Беларусь будут отрабатывать возможные сценария агрессии против стран Балтии, Польши, возможно, и Украины.

Такие учения – сами по себе угроза для западных стран. Украинцы прекрасно помнят недавние учения РФ возле украинских границ, которые легко могли быть прикрытием для новой военной агрессии.

В нынешнем случае российско-белорусские учения будут проходить в ситуации, когда Литва будет иметь серьезные проблемы с нелегалами и, вполне возможно, использует армию для удержания границ.

И это существенно увеличивает риски для всех соседей Беларуси.

Не исключено, что Россия тестирует новый формат гибридной агрессии, используя беженцев для обострения проблем в странах-противниках.

И желание белорусского диктатора "отомстить" Европе, а в первую очередь – Литве, оказалось крайне удобным для Кремля.

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