Ексдержсекретар США Помпео: Путін повинен відчути, що не можна вважати Америку за ніщо

Майк Помпео – американський політик-республіканець, який за часів Дональда Трампа був серед тих, хто ухвалював найважливіші рішення у США. В перший рік президентства Трампа Помпео очолював ЦРУ, наступні три роки керував Державним департаментом, тобто дипломатичною службою США.

Помпео лишився в історії українсько-американських відносин завдяки "Кримській декларації" або "Декларації Помпео", яка встановлює письмове зобов’язання США жорстко дотримуватися політики невизнання протиправної анексії Криму. Також саме за його каденції Держдеп уперше схвалив продаж Javelin Україні для вільного використання ЗСУ. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році він також відзначився жорсткою позицію – зокрема, назвав дії РФ геноцидом.

Усе це стає особливо вагомим зважаючи на те, що, за даними американських ЗМІ, Майк Помпео може взяти участь у президентських перегонах 2024 року, а за перемоги іншого кандидата-республіканця може повернутися до виконавчої влади.

Цього тижня колишній держсекретар відвідав Київ на запрошення YES та фонду Віктора Пінчука; зустрівся з низкою українських посадовців та виступив із промовою.

"Європейська правда" мала кілька хвилин для спілкування з політиком. Почали ми з питання про те, що не всі однопартійці Майка Помпео налаштовані так, як він (достатньо згадати його нещодавнього боса Дональда Трампа). Не всі питання були до вподоби ексдержсекретарю, на деякі він неприховано уникав відповіді, і це також є показовим.

Висновки з цього приводу лишаємо за читачами.

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– По-перше, я хочу подякувати вам за однозначну підтримку України у цей важкий час. Але схоже, що в США таку позицію, як ви, поділяють не усі політики.

– Так, це правда. Це Америка, там багато різних думок з будь-якого питання. У тому числі – щодо зовнішньої політики.

Але я впевнений, весь світ може підтвердити, що Сполучені Штати очолюють – і, я впевнений, будуть і далі відігравати чільну роль у зусиллях опору Владіміру Путіну. Ми розуміємо, що це важливо.

І хоча думки лунають різні, переважна більшість американців розуміють, що абсолютно в інтересах США, щоб не було вторгнення до Європи таких тиранів, як Путін.

– Поза тим, від республіканців ми часом чуємо, що війна з РФ – це європейська справа, а США краще лишатися осторонь.

– Але це дійсно європейська справа. Тож у такому сенсі це – правда! Європа дійсно має робити більше, ніж робить зараз. Я з цим повністю згідний, і кожен американець так скаже. Війна є передусім викликом для Європи. Але ж це не означає, що немає глибокого американського інтересу в тому, щоби продовжувати надавати Україні підтримку.

Понад те, я вважаю, що ми робимо недостатньо для підтримки України, а те, що робимо – робимо недостатньо швидко. Трагедія полягає у тому, що ми могли б надати Україні таку підтримку, за якої би все це вже закінчилося – але не зробили цього.

Звісно, ви знайдете в обох політичних партіях США тих, хто з цим не погодиться. Але я переконаний, що допомога вам має для Америки неймовірне значення.

Під час інтерв'ю. Фото Сергія Ілліна, YES/фонд Пінчука

Сі Цзіньпін також спостерігає за нами, бо розуміє: якщо США не стануть на захист народу, що стикнувся з вторгненням тиранії, то це означає, що Китай також може почуватися вільно.

Тому я впевнений, що США збережуть свій підхід. І я сподіваюся, що до нас долучиться увесь світ, а не лише європейські країни.

– Що має робити Україна, щоби переконати тих, хто ще не впевнений у потребі підтримувати нас під час цієї війни?

– Робіть те, що ви досі робили!

Бо це вражаюче – спостерігати за тим, що робить не лише керівництво, а народ України, що став на захист своєї країни та її суверенітету. Ми, американці, теж це пройшли, і ми хочемо, щоб кожен народ у світі мав це.

Також вагу має міжнародне право. У разі, якби Путін домігся того, чого прагнув, якби він захопив Україну – це зруйнувало б те спільне бачення світу, яке ми будували 75 років.

– Не можу обійтися без імен. Адже Дональд Трамп…

– (перебиває) Та є купа імен, можна назвати багато імен. У США живуть 330 млн людей. Але кожен закон, який США досі ухвалювали, каже: потрібна підзвітність витрат, потрібно, щоб ми переконалися, що гроші дійдуть туди, куди необхідно, що всі країни беруть у цьому участь, а ресурси використовуються коректно.

Але поза тим, я впевнений, що ми будемо продовжувати (підтримувати Україну. – ЄП).

Що робити вам на цьому шляху?

Концентруйтеся на тому, що ви можете змінити для українського народу, для українців. Розпочніть реформи, які призведуть до того, що до вас прийдуть американські інвестори.

Вашим політикам треба бути готовими виконувати цю роботу і під час конфлікту, і після того, як він врешті-решт завершиться.

– На вашу думку, чи проголосують виборці за таку підтримку України, про яку ви кажете?

– Я вважаю, що американські виборці виступають за такий підхід, і виборці-республіканці також вважають, що США мають бути достатньо сильними, щоби переконати "поганих хлопців" з числа світових гравців – таких як Владімір Путін – у потужності американської сили, американської міці.

Тому ми разом з нашими європейськими друзями будемо стримувати не тільки Путіна, а й інших подібних йому в різних куточках світу, тих, хто почав відчувати, ніби вони можуть вважати США за ніщо. Ми не дозволимо цьому статися, і я впевнений – це саме те, чого хочуть американські виборці.

А вам треба припинити концентруватися на виборах у США, до яких лишається ще півтора року.

Бо від українського керівництва ми очікуємо, що воно продовжить робити те, що робило досі, буде демонструвати готовність і надалі битися за ваш суверенітет.

І якщо це збережеться – то збережеться і підтримка України по всьому світу.

– Щоб досягти військового успіху, нам потрібно озброєння, у тому числі далекобійна зброя. Чи бачите ви перспективи її надання, чи реально переконати у цьому владу США?

– Особисто я хотів би, щоби США надавали вам більше зброї та робили це швидше. Я не раз це говорив.

Наразі американська адміністрація дуже повільна у цих рішеннях і надто занепокоєна тим, як не спровокувати Путіна. Саме це є причиною затримок. Через це та через те, що ви не отримали далекобійну зброю тощо, ситуація (на фронті) зараз така, як ми бачимо.

– Якщо республіканці переможуть на наступних виборах, чи впевнені ви, що Україна отримає усю необхідну їй зброю?

– ...Просто робіть те, що ви можете.

– На завершення: якою ви бачите повоєнну Росію? Бо вона точно не буде демократичною.

– Це залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни. – ЄП) досягнемо. Нам потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру, яка захистить світ, щоб це ніколи не сталося знову. І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні.

Я вважаю це абсолютно реальним.

Інтерв'ю взяв Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"