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В Іраку проходить військовий парад на честь перемоги над ІДІЛ

Неділя, 10 грудня 2017, 11:41
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У Багдаді проходить військовий парад на честь остаточної перемоги Іраку над "Ісламською державою".

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр Іраку Хайдер Аль-Абаді проголосив 10 грудня національним святом.

Парад не транслюється на телебаченні і лише державним медіа дозволили його відвідати, однак напередодні в небі над Іраком бачили декілька ескадрилій вертольотів армії Іраку, які проводили репетицію параду.

В неділю в небі над Багдадом були помічені також винищувачі.

Нагадаємо, 9 грудня Ірак заявив про закінчення війни з терористичним угрупованням "Ісламська держава" на своїй території.

Як відомо, у 2014 році ІДІЛ оголосила транскордонний "халіфат" в Іраку та Сирії - на території, яка за розмірами приблизно дорівнювала Великій Британії.

В останні місяці коаліція під керівництвом США, а також сирійські урядові сили, підтримувані РФ, провели низку наступів, в результаті яких ІДІЛ втратила більшість території.

У липні ІДІЛ втратила контроль над іракським містом Мосул – своєю фактичною "столицею" в Іраку. Від ісламістів також було звільнено місто Ракку – де-факто "столицю" бойовиків у Сирії.

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