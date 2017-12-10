В Ираке проходит военный парад в честь победы над ИГИЛ

Воскресенье, 10 декабря 2017, 11:41

В Багдаде проходит военный парад в честь окончательной победы Ирака над "Исламским государством".

Об этом сообщает Reuters.

Премьер Ирака Хайдер Аль-Абади провозгласил 10 декабря национальным праздником.

Парад не транслируется на телевидении и только государственным медиа позволили его посетить, однако накануне в небе над Ираком видели несколько эскадрилий вертолетов армии Ирака, которые проводили репетицию парада.

В воскресенье в небе над Багдадом были замечены также истребители.

Напомним, 9 декабря Ирак заявил об окончании войны с террористической группировкой "Исламское государство" на своей территории.

Как известно, в 2014 году ИГИЛ объявила трансграничный "халифат" в Ираке и Сирии - на территории, которая по размерам примерно равна Великобритании.

В последние месяцы коалиция под руководством США, а также сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ, провели ряд наступлений, в результате которых ИГИЛ потеряла часть территории.

В июле ИГИЛ потеряла контроль над иракским городом Мосул - своей фактической "столицей" в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракка - де-факто "столица" боевиков в Сирии.

боевиков в Сирии.