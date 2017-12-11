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У Польщі новий уряд: всі міністри кабінету Шидло зберегли свої посади

Понеділок, 11 грудня 2017, 20:52
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Президент Польщі Анджей Дуда призначив новий уряд Польщі на чолі з Матеушем Моравєцьким.

Про це повідомляє PAP.

До складу нового уряду увійшли три віце-прем'єр-міністри та 18 міністрів.

Моравєцький, який зайняв посаду прем'єр-міністра країни після Беати Шидло, також залишається на посаді міністра розвитку та фінансів.

Посади його заступників отримали: Беата Шидло, міністр культури та національної спадщини Пьотр Глінські та міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін.

Свої посади у новому уряді Моравєцького зберегли: Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ та адміністрації, Антоні Мацєревич, міністр національної оборони, Вітольд Ващиковський, міністр закордонних справ та Збігнєв Зьобро, міністр юстиції.

Як повідомляє Polskie Radio, у своїй промові Дуда привітав Моравєцького з призначенням і підкреслив, що новий прем’єр-міністр вирішив співпрацювати з членами дотеперішнього уряду до часу поки не будуть введені можливі зміни.

12 грудня прем'єр-мінстр Моравєцький виступить в Сеймі, а вже 13 грудня відбудеться голосування за вотум довіри його уряду.

Раніше польські ЗМІ повідомляли про можливі зміни у Міністерстві закордонних справ, Міністерстві оборони, Департаменті з фінансів та розвитку, а також в канцелярії прем'єр-міністра.

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