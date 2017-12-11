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В Польше новое правительство: все министры кабинета Шидло сохранили свои должности

Понедельник, 11 декабря 2017, 20:52
Версия для печати Комментарии

Президент Польши Анджей Дуда назначил новое правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает PAP.

В состав нового правительства вошли три вице-премьер-министра и 18 министров.

Моравецкий, который занял пост премьер-министра страны после Беаты Шидло, также остается на посту министра развития и финансов.

Должности его заместителей получили: Беата Шидло, министр культуры и национального наследия Петр Глинский и министр науки и высшего образования Ярослав Говин.

Свои должности в новом правительстве Моравецького также сохранили: Мариуш Блащак, министр внутренних дел и администрации, Антони Мацеревич, министр национальной обороны, Витольд Ващиковский, министр иностранных дел и Збигнев Зьобро, министр юстиции.

Как сообщает Polskie Radio, в своей речи Дуда поздравил Моравецького с назначением и подчеркнул, что новый премьер-министр решил сотрудничать с членами прежнего правительства до времени пока не будут введены возможные изменения.

12 декабря премьер-минстр Моравецький выступит в Сейме, а уже 13 декабря состоится голосование за вотум доверия его правительству.

Ранее польские СМИ сообщали о возможных изменениях в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны, Департаменте по финансам и развитию, а также в канцелярии премьер-министра.

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