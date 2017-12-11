В Польше новое правительство: все министры кабинета Шидло сохранили свои должности

Президент Польши Анджей Дуда назначил новое правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким.
Об этом сообщает PAP.
В состав нового правительства вошли три вице-премьер-министра и 18 министров.
Моравецкий, который занял пост премьер-министра страны после Беаты Шидло, также остается на посту министра развития и финансов.
Должности его заместителей получили: Беата Шидло, министр культуры и национального наследия Петр Глинский и министр науки и высшего образования Ярослав Говин.
Свои должности в новом правительстве Моравецького также сохранили: Мариуш Блащак, министр внутренних дел и администрации, Антони Мацеревич, министр национальной обороны, Витольд Ващиковский, министр иностранных дел и Збигнев Зьобро, министр юстиции.
Как сообщает Polskie Radio, в своей речи Дуда поздравил Моравецького с назначением и подчеркнул, что новый премьер-министр решил сотрудничать с членами прежнего правительства до времени пока не будут введены возможные изменения.
12 декабря премьер-минстр Моравецький выступит в Сейме, а уже 13 декабря состоится голосование за вотум доверия его правительству.
Ранее польские СМИ сообщали о возможных изменениях в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны, Департаменте по финансам и развитию, а также в канцелярии премьер-министра.