Знайти
АКТУАЛЬНО

В Австрії стався вибух на газопроводі, один загиблий, 17 поранених

Тереза Мей назвала суму компенсації за вихід Британії з ЄС

У Польщі новий уряд: всі міністри кабінету Шидло зберегли свої посади

МЗС відповів Угорщині: не варто вільно тлумачити висновки "Венеціанки"

Теракт у Нью-Йорку скоїв вихідець з Бангладеш, який підтримував ІДІЛ

МЗС Угорщини в офіційному повідомленні викривило український закон про освіту

Венеціанська комісія офіційно опублікувала рішення щодо України






У Франції учням заборонять брати в школу мобільні телефони

Вівторок, 12 грудня 2017, 11:52
Версія для друку Коментарі

Уряд Франції оголосив про заборону дітям брати мобільні телефони в школу.

Про це пише The Times.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланке заявив, що заборона сприятиме поверненню дітей на спортивні майданчики.

Заборона почне діяти з вересня наступного року. Мобільні телефони будуть заборонені в початковій і середній школі, але будуть дозволені в ліцеях, де учні проходять останні три роки навчання.

За словами Бланке, у подальшому планується сприяти популяризації командного духу та ентузіазму, школам потрібно буде сформувати спільні заняття, наприклад, зі співів.

На даний момент учням дозволено брати мобільні телефони в школи, але не можна користуватися ними під час уроків. "Не рідко ми дивимося на дитячий майданчик, де діти не грають у футбол, а дивляться у свої смартфони. З освітньої та педагогічної точки зору - це проблема", - сказав Бланке.

Він визнав, що буде мало шансів переконати учнів залишити свої телефони вдома, а це означає, що їх потрібно буде здавати на вході до школи.

Критики цієї ідеї кажуть, що запровадження заборони стане кошмаром, адже батьки хочуть мати можливість зв'язатися з дитиною. Крім того, учні, ймовірно, намагатимуться ховати телефони, щоб пронести їх до школи.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:02
фото
Вибух на газопроводі в Австрії: від теплової хвилі плавилися авто
13:01
У Польщі телеканал оштрафували на 357 тисяч євро за висвітлення протестів
12:37
Візит Трампа до Британії очікується вже у новому році - посол США
11:54
В МЗС Польщі пояснили заяви свого дипломата про Україну
11:52
У Франції учням заборонять брати в школу мобільні телефони
11:16
фото, оновлено
В Австрії стався вибух на газопроводі, один загиблий, 17 поранених
10:56
"Північний потік-2" отримав перший частковий дозвіл у Німеччині
10:51
фото
У Загребі вшанували генерала Праляка, на церемонії були міністри і генерали
10:30
В Італії через зв’язки з мафією заарештували 48 осіб
10:13
ЄС відкрив нові розділи у переговорах про вступ з Сербією та Чорногорією
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Таллінн-Сауе-Київ

Інтернет-врядування та українські реалії: чи можливо повторити зразкову естонську реформу

Надто часто доводиться чути: "Естонія – не Україна". Мовляв, у нас сільське населення, низька комп'ютерна грамотність, відсутність комп’ютерів у людей... Лунають тисячі причин, через які нібито "ми так не зможемо". Але насправді цей стереотип легко зруйнувати...

Венеціанська комісія

Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

Сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість є законною і навіть похвальною метою держави. Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами... Венеціанська комісія вітає те, що українська влада готова використовувати можливості закону...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  