У Франції учням заборонять брати в школу мобільні телефони

Вівторок, 12 грудня 2017, 11:52

Уряд Франції оголосив про заборону дітям брати мобільні телефони в школу.

Про це пише The Times.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланке заявив, що заборона сприятиме поверненню дітей на спортивні майданчики.

Заборона почне діяти з вересня наступного року. Мобільні телефони будуть заборонені в початковій і середній школі, але будуть дозволені в ліцеях, де учні проходять останні три роки навчання.

За словами Бланке, у подальшому планується сприяти популяризації командного духу та ентузіазму, школам потрібно буде сформувати спільні заняття, наприклад, зі співів.

На даний момент учням дозволено брати мобільні телефони в школи, але не можна користуватися ними під час уроків. "Не рідко ми дивимося на дитячий майданчик, де діти не грають у футбол, а дивляться у свої смартфони. З освітньої та педагогічної точки зору - це проблема", - сказав Бланке.

Він визнав, що буде мало шансів переконати учнів залишити свої телефони вдома, а це означає, що їх потрібно буде здавати на вході до школи.

Критики цієї ідеї кажуть, що запровадження заборони стане кошмаром, адже батьки хочуть мати можливість зв'язатися з дитиною. Крім того, учні, ймовірно, намагатимуться ховати телефони, щоб пронести їх до школи.