Найти
АКТУАЛЬНО

В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых

Тереза Мэй назвала сумму компенсации за выход Британии из ЕС

В Польше новое правительство: все министры кабинета Шидло сохранили свои должности

МИД ответил Венгрии: не стоит вольно толковать выводы "Венецианки"

Теракт в Нью-Йорке совершил выходец из Бангладеш, поддерживавший ИГИЛ

МИД Венгрии в официальном сообщении исказило украинский закон об образовании

Венецианская комиссия официально опубликовала решение по Украине






Во Франции ученикам запретят брать в школу мобильные телефоны

Вторник, 12 декабря 2017, 11:52
Версия для печати Комментарии

Правительство Франции объявило о запрете детям брать мобильные телефоны в школу.

Об этом пишет The Times.

Министр образования Жан-Мишель Бланке заявил, что запрет будет способствовать возвращению детей на спортивные площадки.

Запрет начнет действовать с сентября следующего года. Мобильные телефоны будут запрещены в начальной и средней школе, но будут разрешены в лицеях, где учащиеся проходят последние три года обучения.

По словам Бланке, в дальнейшем планируется способствовать популяризации командного духа и энтузиазма, школам нужно будет придумать общие занятия, например, пение.

На данный момент ученикам разрешено брать мобильные телефоны в школы, но нельзя пользоваться ими во время уроков. "Нередко мы смотрим на детскую площадку, где дети не играют в футбол, а смотрят в свои смартфоны. С образовательной и педагогической точки зрения - это проблема", - сказал Бланке.

Он признал, что будет мало шансов убедить учеников оставить свои телефоны дома, а это значит, что их нужно будет сдавать при входе в школу.

Критики этой идеи говорят, что введение запрета станет кошмаром, ведь родители хотят иметь возможность связаться с ребенком. Кроме того, ученики, вероятно, будут пытаться прятать телефоны, чтобы пронести их в школу.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:02
фото
Взрыв на газопроводе в Австрии: от тепловой волны плавились авто
13:01
В Польше телеканал оштрафовали на 357 тыс. евро за освещение протестов
12:37
Визит Трампа в Британию ожидается уже в новом году – посол США
11:54
В МИД Польши объяснили заявления своего дипломата об Украине
11:52
Во Франции ученикам запретят брать в школу мобильные телефоны
11:16
фото
В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых
10:56
"Северный поток-2" получил первое частичное разрешение в Германии
10:51
фото
В Загребе почтили генерала Праляка, на церемонии были министры и генералы
10:30
В Италии из-за связей с мафией арестовали 48 человек
10:13
ЕС открыл новые разделы в переговорах о вступлении с Сербией и Черногорией
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Таллинн-Сауэ-Киев

Интернет-управление и украинские реалии: возможно ли повторить образцовую эстонскую реформу

Слишком часто приходится слышать: "Эстония – не Украина". Мол, у нас сельское население, низкая компьютерная грамотность, у людей нет компьютеров... Звучат тысячи причин, почему якобы "мы так не сможем". Но на самом деле этот стереотип легко разрушить...

Венецианская комиссия

Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа

Содействие усилению государственного языка и его обязательность -
законная и даже похвальная цель государства. То же самое касается мер по изучению языка всеми гражданами... Венецианская комиссия приветствует то, что Украина готова использовать возможности закона...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  