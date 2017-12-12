Во Франции ученикам запретят брать в школу мобильные телефоны

Вторник, 12 декабря 2017, 11:52

Правительство Франции объявило о запрете детям брать мобильные телефоны в школу.

Об этом пишет The Times.

Министр образования Жан-Мишель Бланке заявил, что запрет будет способствовать возвращению детей на спортивные площадки.

Запрет начнет действовать с сентября следующего года. Мобильные телефоны будут запрещены в начальной и средней школе, но будут разрешены в лицеях, где учащиеся проходят последние три года обучения.

По словам Бланке, в дальнейшем планируется способствовать популяризации командного духа и энтузиазма, школам нужно будет придумать общие занятия, например, пение.

На данный момент ученикам разрешено брать мобильные телефоны в школы, но нельзя пользоваться ими во время уроков. "Нередко мы смотрим на детскую площадку, где дети не играют в футбол, а смотрят в свои смартфоны. С образовательной и педагогической точки зрения - это проблема", - сказал Бланке.

Он признал, что будет мало шансов убедить учеников оставить свои телефоны дома, а это значит, что их нужно будет сдавать при входе в школу.

Критики этой идеи говорят, что введение запрета станет кошмаром, ведь родители хотят иметь возможность связаться с ребенком. Кроме того, ученики, вероятно, будут пытаться прятать телефоны, чтобы пронести их в школу.