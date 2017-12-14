Російський суд відмовився повернути Siemens кримські турбіни

Четвер, 14 грудня 2017, 12:31

Арбітражний суд у Москві відмовив у задоволенні позову німецької кампанії Siemens до структур "Технопромекспорт" російської держкорпорацїї "Ростех" з приводу незаконного, на думку позивача, переміщення турбін на територію окупованого Криму.

Таке рішення суд схвалив на засіданні 14 грудня, повідомляє "Интерфакс".

У зустрічному позові до Siemens компаніям "Технопромэкспорт" про визнання недійсною частини угоди щодо турбін також відмовили.

Siemens звинувачувала структури " Ростеху" в незаконному переміщенні в Крим чотирьох турбін, поставлених для будівництва електростанцій на Тамані.

У зв’язку з дією санкцій німецька компанія забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму, оскільки ЄС не визнає російський статус Криму. Siemens вимагає повернути турбіни і визнати угоди з продажу турбін недійсними.

Суд раніше відмовив німецькій компанії вжити забезпечувальні заходи щодо турбін – арештувати та зупинити їхній монтаж.

У відповідь на переміщення турбін ЄС ввів проти трьох російських компаній і трьох фізосіб додаткові санкції.

Станції в Криму повинні почати роботу в травні-червні 2018 року.