Российский суд отказался вернуть Siemens крымские турбины

Арбитражный суд в Москве отказал в удовлетворении иска немецкой кампании Siemens к структуре "Технопромэкспорт" российской госкорпорации "Ростех" по поводу незаконного, по мнению истца, перемещение турбин на территорию оккупированного Крыма.
Такое решение суд принял на заседании 14 декабря, сообщает "Интерфакс".
Во встречном иске к Siemens компаниям "Технопромэкспорт" о признании недействительной части сделки по турбинам также отказали.
Siemens обвиняла структуры "Ростех" в незаконном перемещении в Крым четырех турбин, поставленных для строительства электростанций на Тамани.
В связи с действием санкций немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус Крыма. Siemens требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными.
Суд ранее отказал немецкой компании принять обеспечительные меры – наложить арест на турбины и остановить их монтаж.
В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.
Станции в Крыму должны были начать работу в мае-июне 2018 года.