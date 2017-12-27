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Українці за вступ до НАТО як запоруку гарантування безпеки – опитування

Середа, 27 грудня 2017, 14:21
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Громадяни України вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для країни був би вступ до НАТО.

Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє Інтерфакс-Україна

38,5% респондентів вважають найкращим варіантом гарантування безпеки для України вступ до НАТО, 28,6% - позаблоковий статус, 5,3% - військовий союз із Росією та іншими країнами СНД, 5% виступають за військовий союз із США. Не змогли визначитися з відповіддю 19,5%.

Так, членство в НАТО більше підтримують у західних (58%) і центральних (43%) регіонах, а в південних (39%) і східних (43%) областях віддають перевагу нейтральному статусу.

Відповідаючи на запитання "Якби найближчим часом проводився референдум щодо вступу України до НАТО", 64,5% опитаних українців сказали, що взяли б участь у голосуванні, 21,4% відмовилися б голосувати.

Серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні, 66,1% проголосували б за вступ України до НАТО, 28,3% - проти, 5,6% - не змогли визначитися з відповіддю.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за виключенням АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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