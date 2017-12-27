Найти
АКТУАЛЬНО

Правительство одобрило экспортную стратегию Украины на 4 года

В Германии теплоход врезался в опору моста: 29 пострадавших

Правящая партия Румынии хочет смягчить антикоррупционное законодательство

МИД Украины принял на работу кота Амбассадора

Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи документов

Британский фрегат сопровождал корабль РФ возле своих территориальных вод

Глава МИД Германии предложил новую модель сотрудничества Украины и ЕС






Украинцы за вступление в НАТО как залог обеспечения безопасности – опрос

Среда, 27 декабря 2017, 14:21
Версия для печати Комментарии

Граждане Украины считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает Интерфакс-Украина

38,5% респондентов считают наилучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины вступление в НАТО, 28,6% - внеблоковый статус, 5,3% - военный союз с Россией и другими странами СНГ, 5% выступают за военный союз с США. Затруднились с ответом 19,5%.

Так, членство в НАТО больше поддерживают в западных (58%) и центральных (43%) регионах, а в южных (39%) и восточных (43%) областях отдают предпочтение нейтральному статусу.

Отвечая на вопрос: "Если бы в ближайшее время проводился референдум о вступлении Украины в НАТО", 64,5% опрошенных украинцев сказали, что приняли бы участие в голосовании, 21,4% отказались бы голосовать.

Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, 66,1% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 28,3% - против, 5,6% затруднились с ответом.

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:51
фото
В Стокгольме с января начнут курсировать беспилотные автобусы
17:32
Эрдоган назвал Асада террористом, которого не может быть в будущем Сирии
17:03
Турция купит у РФ четыре комплекса С-400 за $ 2,5 млрд
16:44
Земан отверг призывы к внеочередным выборам, обещает поддержку Бабишу
16:24
47% немцев хотят отставки Меркель до завершения ее четвертого срока
16:09
фото
В Косове галстуками протестовали против повышения зарплаты премьера
15:51
Правительство утвердило положение о системе биометрической идентификации граждан
15:23
фото
Во Франции через краудфандинг собрали 1,6 млн евро на ремонт замка
14:53
Испания пообещала НАТО увеличить военные расходы на 80%, до 18 млрд евро
14:21
Украинцы за вступление в НАТО как залог обеспечения безопасности – опрос
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Реформа, которой не избежать Украине: 10 примеров объединения общин в странах Европы

В последние 10-20 лет по Европе прокатилась настоящая "эпидемия" объединения общин. Эти изменения затронули не менее полутора десятков стран... Когда говорят о "европейском опыте админреформы", обычно вспоминают только Польшу. Это удивляет, ведь там ситуация принципиально иная...

Европейская правда

Научное измерение Альянса: что изменили 20 лет партнерства Украины с НАТО

Североатлантический альянс многими воспринимается исключительно как военная организация. На самом деле у НАТО – множество программ в сфере науки, очень активное участие в которых принимает и Украина. Причем такое взаимодействие началось еще в 1991 году – раньше, чем военное сотрудничество Украины с Альянсом.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  