Украинцы за вступление в НАТО как залог обеспечения безопасности – опрос

Среда, 27 декабря 2017, 14:21

Граждане Украины считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает Интерфакс-Украина

38,5% респондентов считают наилучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины вступление в НАТО, 28,6% - внеблоковый статус, 5,3% - военный союз с Россией и другими странами СНГ, 5% выступают за военный союз с США. Затруднились с ответом 19,5%.

Так, членство в НАТО больше поддерживают в западных (58%) и центральных (43%) регионах, а в южных (39%) и восточных (43%) областях отдают предпочтение нейтральному статусу.

Отвечая на вопрос: "Если бы в ближайшее время проводился референдум о вступлении Украины в НАТО", 64,5% опрошенных украинцев сказали, что приняли бы участие в голосовании, 21,4% отказались бы голосовать.

Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, 66,1% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 28,3% - против, 5,6% затруднились с ответом.

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.